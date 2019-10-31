Молодежный оркестр соединит музыкой правый и левый берег Днестра

Часть концертов уже прошла – на левом берегу Днестра. Какие выступления еще ожидаются в ближайшее время и в следующем году рассказал корреспонденту Sputnik дирижер оркестра.

ТИРАСПОЛЬ, 31 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Молодежный оркестр (Moldovan National Youth Orchestra) объездил с выступлениями населенные пункты Приднестровья, до конца года даст концерт в Тирасполе. А в следующем году переправится на правый берег Днестра, где вместе с приднестровскими музыкантами выступит в Бендерской крепости, а затем, вобрав в себя также исполнителей из других государств – с востока и запада, завершит турне грандиозным музыкальным событием в Кишиневе.

"В Кишиневе мы организуем большой симфонический оркестр из 70 музыкантов с обоих берегов Днестра, а также из Европы, России, США, Украины. Исполнители соберутся за неделю до события, чтобы провести свободные репетиции", - рассказал корреспонденту Sputnik дирижер Молодежного оркестра Андриано Мариан.

Оркестр уже побывал с концертами в семи населенных пунктах Приднестровья – Выхватинцах, Дубоссарах, Каменке, Карманово, Рашково, Рыбнице, Терновке. Это были камерные выступления с несколькими участников. Также они сопровождались флэш-мобами.

"Практически все концерты мы играли на открытом воздухе. Все желающие могли посетить его бесплатно", - отметил он.

Большой концерт в Тирасполе, где соберутся исполнители оркестра в полном составе, состоится 13 декабря. Предположительно в июне 2020 года в Бендерской крепости пройдет концерт-микст электронной и симфонической музыки, а в июле тур оркестра завершится масштабным концертом в Кишиневе.

"Оркестр создан для того, чтобы молодые музыканты, еще не ангажированные, могли попробовать себя на публике. Это своеобразная платформа для учебы и возможности играть в ансамбле", - объяснил Мариан.

Стабильный состав Молодежного оркестра насчитывает человек 70. А в общем он объединяет более 200 музыкантов из разных стран мира.

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