Виктор Жук: низкая явка – это нормально и встречается во многих странах

Эксперт рассказал в эфире Радио Sputnik, почему не стоит оценивать качество выборов по количеству избирателей, пришедших на участки воспользоваться своим конституционным правом, и почему необходимы экзит-пулы.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Политолог Виктор Жук считает, что порог явки, пусть и низкий, в конечном счете не меняет ситуации и не столь важен для тех, кто будет избран.

"Когда людям нечем заниматься, они апеллируют к репрезентативности на выборах. Кандидат, которого поддержало больше избирателей, должен вступить в должность и осуществить свою программу", - считает специалист.

По его мнению, явка – это категория, которая интересна для изучения ученым, политологам, юристам, но никак не связана с конкретным решением избирателей и конечным результатом выборов.

"Почти во многих странах на местных выборах явка ниже, чем на парламентских и выше, чем на европейских парламентских выборах, и это нормально. Избиратель сам решает, использовать свое конституционное право на выбор или нет. Не надо заставлять людей идти голосовать. Выбор должен быть осознанным", - уверен Жук.

По словам политолога, он никогда не понимал расхожее оправдание низкой явки, что электорат устал.

"Это отговорки. Может быть люди не следят за политическими баталиями. Кто хочет участвовать вы выборах, тот это делает. Уезжают, не доверяют авторитету государству, политическим и госинститутам, считают, что от них ничего не зависит – вот настоящие причины. А электорат не может устать", - объясняет он свою позицию.

Жук позитивно относится к экзит-пулам, которые впервые за восемь лет организуют на этих выборах в муниципий Кишинев.

"Эксзит-пул - хороший демократический прием. Его необходимость, возможно, не вполне осознали люди и не будут сейчас отвечать искренне при выходе. Но Эксзит-пулы важны для для ориентирования, для электорального воспитания людей", - отмечает эксперт.

По его словам, выборы идут нормально, без эксцессов, и те мелкие нарушения, которые выявлены, в корне не смогут повлиять на общий итог голосования.

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