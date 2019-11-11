Сезон охоты: когда и на кого его откроют в Приднестровье

Главный специалист Управления лесных и охотничьих ресурсов регионального Минсельхоза рассказала о том, в каких случаях выдаются талоны на отстрел.

ТИРАСПОЛЬ, 11 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Левобережье Днестра до конца года открыт сезон охоты на болотную дочь – уток и куликов, с 9 ноября и до конца месяца – на фазанов, а с 1 декабря до 12 января охотникам дадут право отстрела зайцев. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала главный специалист Управления лесных и охотничьих ресурсов Минсельхоза Приднестровья Александра Волохина.

"На отдельные виды существ предусмотрен единичный отстрел. Например, на фазана можно охотиться только в выходные, а на зайца – и того меньше, лишь в воскресный день", - отметила специалист.

По словам Волохиной, отстрел – это способ борьбы с нежелательными видами, которые наносят вред человеку – опасны или нападают на скот. Этот процесс жестко регламентируется Минсельхозом. Каждый охотник должен получить в ведомстве специальный билет для отстрела, а после и отчитаться перед ним.

Таким образом специалисты Минсельхоза имеют примерное представление о популяции видов. И, исходя из понимания их численности в природе на данный момент, решают вопрос, будет ли открыт сезон охоты в нынешнем году. Например, в 2018 году из-за малочисленности диких кабанов запретили их отстрел. А в этом году уже наблюдается их наплыв.

"В этом году много расплодилось диких кабанов из-за того, что в прошлом году охота на них была закрыта. И сейчас уже сельхозпользователи жалуются, что на посевы набеги, подрывают кукурузу", - пояснила Волохина.

К нежелательным видам относится не только дичь, зайцы, кабаны, но также сороки, вороны, волки, лисы, шакалы. Последних много развелось именно в последнее десятилетие, хотя прежде шакалы были редкостью для региона.

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