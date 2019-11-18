Гости "Молдфеста-2019" о фестивале: невозможно отказаться и снова не приехать

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Международный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест-2019", который Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрий Хармелин провел в 11-й раз, завершился. Гости из разных стран мира, ставшие участниками международного форума, рассказали, почему они уже не первый год приезжают в Кишинев в ноябрьские дни.

"Сюда манит верность душе, культуре, гуманизму, человечности. Здесь нет современной показухи, нет всяких непонятных новшеств, здесь преданность всем заветам Станиславского, Вахтангова", - считает советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Юрий Назаров.

Театр и фестиваль как человеческий подвиг

Российская актриса театра и кино Полина Нечитайло говорит о том, что своим московским студентам всегда рассказывает о фестивале и театре "С улицы Роз" как об особого качестве событии и коллективе, артистам которого подвластны все жанры - и трагедия, и комедия, и русская классика, и современная литература.

"И как ребята перепрыгивают из образа в образ, вживаются. Это высший пилотаж актерского мастерства. Здесь такое удивительное мирового масштаба событие и творческая лаборатория во главе в Юрием Хармелиным, который создал такую прекрасную школу, театр. Это человеческий подвиг", - уверена она.

Душевный театр

Об особой атмосфере фестиваля и театра "С улицы Роз" говорит и советский, российский и казахстанский актер и режиссер Алексей Шемес. Алматинский театр им. Байтена Омарова (Казахстан) представил на фестивальной сцене его инсценировку "Пугачев. Рождение" по поэме "Пугачев" и письмам Сергея Есенина.

"Я во второй раз приезжаю, и невозможно сюда не приехать снова. Если такой человек, как Юрий Аркадьевич зовет на фестиваль, отказаться невозможно. И его театр – теплый, душевный. Он – редкий, я других таких не знаю", - объяснил Шемес.

Следование лучшим традициям русской школы

Театральный критик, драматург Нина Мазур, которая много лет уже живет и работает в Германии, является постоянным участником фестиваля.

"Я верна тому, в чем с самого начала участвовала. Привлекает особая атмосфера этого фестиваля. Ощущение служения чему-то очень высокому. В первую очередь, это идет от Юрия Аркадьевича Хармелина. Какой человек, такой и фестиваль", - говорит она.

На "Молдфест" Нина Мазур также выступает уже не первый год главным консультантом.

"Никогда не брошу это. То, что является частью тебя, во что вложены были душа и мысли, невозможно никогда забыть и оставить", - подчеркивает она.

На нынешний фестиваль Центр театра и кино "АКТ" из Косово привез спектакль, поставленный Мазур по пьесе "Сны Гамлета", написанной по мотивам трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет, принц Дании". Играли на албанском языке. По словам драматурга, это далеко не первая поставка ее пьесы, в разных странах они идет на языке оригинала, в том числе и в Румынии.

По словам театроведа, особенность театра "С улицы Роз" в том, что он следует традициям школы русского психологического театра.

"Мало, кто работает в этой системе по-настоящему. В Европе театр выглядит по-другому. И, может, это пространство (условно назовем его постсоветским) именно то, что хранит заветы русской психологической школы до сих пор", - подытоживает Мазур.

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