Ветеран Великой Отечественной войны поделилась секретом долголетия

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Ветеран Великой Отечественной войны Юлия Даниленко отмечает 19 ноября свое 95-летие.

Когда началась война, девушке из города Богучары Воронежской области было 16 лет. По достижении совершеннолетия, в 43-м году, ее вместе с другими девушками призвали на фронт.

"Нас послали в саперную часть, окопы копали. Потом работала в штабе – чертежницей. Когда же советские войска пошли в наступление, нашу часть расформировали, часть девчонок отправили в трофейную бригаду, а я вернулась домой", - рассказала ветеран.

В Молдову Юлия Николаевна переехала вместе с супругом - отсюда он был родом. Здесь трудилась в колхозе и ателье, на почте и в книжном магазине. В почетном преклонном возрасте она на твердых ногах и в ясной памяти.

"Секрет долголетия - в здоровых и крепких родителях", - считает Даниленко.

Голову ясной помогает сохранять умственная работа. Раньше она много читала. Любимая книга была "Роксолана" Павла Загребельного. Правда, сейчас она больше смотрит телевизор и слушает радио - зрение не позволяет читать. Тем не менее, ежедневную разминку для ума Юлия Николаевна для себя нашла - в разгадывании кроссвордов и сканвордов.

С юбилеем Юлию Николаевну поздравили руководители Бендерской администрации, люди которые ее близко знают и любят.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK