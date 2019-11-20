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Ветеран Великой Отечественной войны Юлия Даниленко отмечает 95-летие

Ветеран Великой Отечественной войны поделилась секретом долголетия

© Photo: Государственная администрация г.Бендеры
Интервью
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Sputnik Молдова

Жительница села Протягайловка Юлия Николаевна Даниленко, женщина, прошедшая нелегкими дорогами войны, принимает сегодня поздравления.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Ветеран Великой Отечественной войны Юлия Даниленко отмечает 19 ноября свое 95-летие.

Когда началась война, девушке из города Богучары Воронежской области было 16 лет. По достижении совершеннолетия, в 43-м году, ее вместе с другими девушками призвали на фронт.

"Нас послали в саперную часть, окопы копали. Потом работала в штабе – чертежницей. Когда же советские войска пошли в наступление, нашу часть расформировали, часть девчонок отправили в трофейную бригаду, а я вернулась домой", - рассказала ветеран.

В Молдову Юлия Николаевна переехала вместе с супругом - отсюда он был родом. Здесь трудилась в колхозе и ателье, на почте и в книжном магазине. В почетном преклонном возрасте она на твердых ногах и в ясной памяти.

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Васильевич Кислицкий
© Sputnik / Irina Leahova
Ветеран Великой Отечественной: в тылу врага я узнал еще один язык - палочный

"Секрет долголетия - в здоровых и крепких родителях", - считает Даниленко.

Голову ясной помогает сохранять умственная работа. Раньше она много читала. Любимая книга была "Роксолана" Павла Загребельного. Правда, сейчас она больше смотрит телевизор и слушает радио - зрение не позволяет читать. Тем не менее, ежедневную разминку для ума Юлия Николаевна для себя нашла - в разгадывании кроссвордов и сканвордов.

С юбилеем Юлию Николаевну поздравили руководители Бендерской администрации, люди которые ее близко знают и любят.

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Теги:
ветеран, юбилей, Великая Победа, Великая Отечественная война, Приднестровье


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