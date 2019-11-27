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Государственный молодежный драматический театр С улицы Роз в шестой раз ждет гостей на Молдфест.

И для детей, и для взрослых: театр "С улицы Роз" снова удивит приднестровцев

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Интервью
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Sputnik Молдова
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Художественный руководитель и главный режиссер театра рассказал корреспонденту Sputnik, что кишиневские артисты намерены показать публике на очередных гастролях в Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 27 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина традиционно на своих гастролях в Приднестровье радует местную публику новыми постановками. Нынешний приезд кишиневских артистов не исключение.

Как и прежде, театр С улицы Роз стал единственным организатором фестиваля.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Для приднестровского зрителя они приготовили два спектакля: для детей – "Огниво" Ольги Емельяновой, созданный по мотивам сказок Г.-Х. Андерсена, для взрослых - "Про Федота-стрельца, удалого молодца", поставленный по пьесе российского актера и писателя Леонида Филатова. Режиссером обоих спектаклей выступил художественный руководитель и главный режиссер театра Юрий Хармелин.

"Мы часто бываем в Приднестровье. И каждый раз хочется привезти что-то новое. Приднестровский зритель очень благодарный и нас очень любит. Всегда переаншлаги. Сейчас будем выступать только в Тирасполе, но обычно на спектакли приезжает и бендерская публика", - рассказал худрук.

Спектакль "Про Федота-стрельца, удалого молодца" еще в начале 2000 года имел большой успех в театре "С улицы Роз". После длинной сценический истории постановка сошла с репертуара. Теперь ее решили возродить. Однако многое в ней поменялось, и в первую очередь, концепция. Единственное, что осталось неизменным, так это жанр спектакля, он следует оригиналу - комедия-лубок.

"Новые костюмы, большие изменения в сценографии. Это изменения и в актерском составе. Акценты немного сместились. Сегодня несколько другое время. Пьеса была написана о брежневских временах и немного устарела. Сейчас мы сделали новую редакцию, и постановка смотрится современно", - отметил режиссер спектакля Юрий Хармелин.

Обе постановки покажут как обычно на большой сцене Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой. Спектакли пройдут 18 декабря.

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Теги:
гастроли, режиссер, Юрий Хармелин, театр "С улицы Роз", театр "С улицы Роз", Приднестровье


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