Многие проекты будем перенимать: Чебан рассказал Sputnik о визите в Москву

Перед вылетом из Москвы генеральный примар (мэр) Кишинева Иван Чебан дал эксклюзивный комментарий журналистам Sputnik.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Специалисты России и Молдовы разработают дорожную карту по сотрудничеству столиц двух государств, рассказал Sputnik Молдова генеральный примар Кишинева Иван Чебан.

Чем Москва поможет Кишиневу: в РФ состоялась встреча Чебана и Собянина>>>

По его словам, российская столица также может помочь в реставрации ряда архитектурный объектов и предоставить уборочную технику на зимний период. Кроме того, молдавская столица будет перенимать опыт других городов РФ: Краснодара, Казани и Санкт-Петербурга.

"Опыт Москвы огромен. Российская столица входит в топ городов по решениям урбанистического характера, начиная от безопасности, заканчивая туризмом, инфраструктурой, транспортом, архитектурными решениями, условиями отдыха. Разбирали кейсы. Договорились, что многие проекты будем опыт перенимать. Может быть, даже существующие платформы", - отметил Чебан.

Градоначальник Кишинева подчеркнул, что будет создана дорожная карта по различным направлениям сотрудничества Москвы и Кишинева, пояснил глава столицы Молдовы. Он отметил, что специалисты двух стран определят план действий.

"Очень удивлен был, конечно, тем, что представил мэр Сергей Собянин с точки зрения электронного управления. Абсолютно все отчеты интегрированы: медицина, образование, транспорт, безопасность", - поделился впечатлениями Иван Чебан.

Генеральный примар также обратился к московскому коллеге с просьбой помочь в реставрации ряда исторических зданий в Кишиневе. Кроме того, Чебан попросил помочь со специальной техникой на зимний период.

"У нас очень большая потребность в такой технике. Даже физически не успеваем закупить. Мэр Москвы пообещал рассмотреть вопрос", - пояснил кишиневский градоначальник.

В Москве Иван Чебан провел также встречу с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком, на которой обсудили сотрудничество Кишинева и с другими российскими городами.

"Казань, Краснодар, Санкт-Петербург. Также будем разрабатывать дорожные карты и конкретные планы действий", - уточнил глава Кишинева.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK