Эксклюзив: чего ожидает Приднестровье от СМИД ОБСЕ

Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья корреспонденту Sputnik рассказали о том, почему приднестровская сторона не представлена на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое сейчас проходит в Братиславе.

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье будет приветствовать отражение в декларации СМИД ОБСЕ консолидированной позиции, направленной на поддержку международного переговорного формата "5+2", хотя не участвует в этом заседании. Такое мнение высказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев, отвечая на вопрос об ожиданиях от проходящего в эти дни заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

По словам Игнатьева, СМИД ОБСЕ не обладает функционалом в отношении процесса урегулирования приднестровского конфликта, а декларации служат формой выражения мнения.

"Как известно, базовой легитимной площадкой в урегулировании выступает консультативный международный формат "5+2", в рамках которого Приднестровье и Молдова являются равноправными сторонами", - подчеркнул он.

Игнатьев также обратил внимание на то, что на заседаниях Совета министров иностранных дел ОБСЕ государства-члены традиционно выражают мнение о ситуации в урегулировании приднестровского конфликта, оформляя его в виде заявления. По его мнению, стоит ожидать, что подобное заявление будет принято и в этом году.

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