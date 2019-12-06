Эксклюзив Sputnik: в Приднестровье подвели итоги переговорного года

Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья корреспонденту Sputnik объяснили, что ожидает приднестровская сторона переговорного процесса от своего визави.

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровская сторона считает необходимым повышать эффективность международного формата переговоров "5+2" в соответствии с ранее принятыми принципами и процедурами его работы. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.

Сложный переговорный год

По мнению главного переговорщика с приднестровской стороны – главы внешнеполитического ведомства Виталия Игнатьева, уходящий 2019-й год оказался сложным для переговорного процесса.

"На фоне реальных подвижек в урегулировании периода 2017-2018 годов новое молдавское руководство изменило подходы, оказавшись не в состоянии выполнить ранее достигнутые договоренности в рамках пакетного подхода "Берлин плюс". Наряду с этим за последние месяцы Кишинев создал ряд новых точек напряжения", - сказал дипломат.

Среди главных моментов напряженности он отметил закрытие счетов приднестровских предприятий в банках РМ, а также несанкционированную разработку карьера в Дубоссарском районе вблизи дачных участков и автотрассы, что вызывает экологические и техногенные проблемы.

Тревожный сигнал

Игнатьев обратил внимание на то, что критически снизилась динамика работы на всех уровнях, включая заседания экспертных групп и встречи представителей по политическим вопросам сторон. Тревожным сигналом стал тот факт, что впервые за последние годы не был подписан итоговый протокол заседания в формате "5+2", которое состоялось 9-10 октября в Братиславе.

Дипломат напомнил о том, что Приднестровье согласилось со всеми проектами протокола, включая итоговый, который в Братиславе распространил посредник в лице ОБСЕ.

"Это был сбалансированный документ, который реально отражал содержание дискуссий, проходивших на заседании "5+2", - подчеркнул он.

Переосмысление подходов

В Приднестровье рассчитывают на то, что международные посредники и наблюдатели в процессе молдо-приднестровского урегулирования сделают нужные выводы, результатом чего должно стать переосмысление подходов к функционированию площадки "5+2" и обеспечения ее ритмичной работы, не зависящей от внутриполитической ситуации в Молдове.

"Одновременно с этим необходимо пресекать любые попытки дискредитировать и разрушить переговорный механизм", - отметил Игнатьев.

Исполнение договоренностей

Главный переговорщик также уверен, что ни Приднестровье, ни международные партнеры не заинтересованы в блокировании работы формата "5+2" и деградации молдо-приднестровских отношений.

"Наша общая позиция сориентирована на сохранение динамики в переговорах, чего можно добиться путем неукоснительного исполнения ранее достигнутых договоренностей, не создавая на этом пути новых проблем и препятствий", - пояснил он.

Игнатьев от приднестровской стороны выразил признательность действующему словацкому председательству и спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини за проактивную позицию и предложения, направленные на поиск компромисса. И подчеркнул: сегодня Приднестровье продолжает системно работать над тем, чтобы согласовать и в итоге подписать протокол, над которым не удалось скрепить подписи в Братиславе.

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