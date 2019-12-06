Эксклюзив Sputnik: в Приднестровье подвели итоги переговорного года

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровская сторона считает необходимым повышать эффективность международного формата переговоров "5+2" в соответствии с ранее принятыми принципами и процедурами его работы. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.
Сложный переговорный год
По мнению главного переговорщика с приднестровской стороны – главы внешнеполитического ведомства Виталия Игнатьева, уходящий 2019-й год оказался сложным для переговорного процесса.
"На фоне реальных подвижек в урегулировании периода 2017-2018 годов новое молдавское руководство изменило подходы, оказавшись не в состоянии выполнить ранее достигнутые договоренности в рамках пакетного подхода "Берлин плюс". Наряду с этим за последние месяцы Кишинев создал ряд новых точек напряжения", - сказал дипломат.
Среди главных моментов напряженности он отметил закрытие счетов приднестровских предприятий в банках РМ, а также несанкционированную разработку карьера в Дубоссарском районе вблизи дачных участков и автотрассы, что вызывает экологические и техногенные проблемы.
Тревожный сигнал
Дипломат напомнил о том, что Приднестровье согласилось со всеми проектами протокола, включая итоговый, который в Братиславе распространил посредник в лице ОБСЕ.
"Это был сбалансированный документ, который реально отражал содержание дискуссий, проходивших на заседании "5+2", - подчеркнул он.
Переосмысление подходов
"Одновременно с этим необходимо пресекать любые попытки дискредитировать и разрушить переговорный механизм", - отметил Игнатьев.
Исполнение договоренностей
Главный переговорщик также уверен, что ни Приднестровье, ни международные партнеры не заинтересованы в блокировании работы формата "5+2" и деградации молдо-приднестровских отношений.
"Наша общая позиция сориентирована на сохранение динамики в переговорах, чего можно добиться путем неукоснительного исполнения ранее достигнутых договоренностей, не создавая на этом пути новых проблем и препятствий", - пояснил он.
Игнатьев от приднестровской стороны выразил признательность действующему словацкому председательству и спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини за проактивную позицию и предложения, направленные на поиск компромисса. И подчеркнул: сегодня Приднестровье продолжает системно работать над тем, чтобы согласовать и в итоге подписать протокол, над которым не удалось скрепить подписи в Братиславе.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK