Премьер Молдовы рассказал о перспективе вступления страны в Евросоюз

Премьер-министр Молдовы Ион Кику, затронув тему развития внешнеполитических отношений, отметил, что выстраивание связей с ЕС является приоритетной работой его правительства, но о подавать заявку на вступление в Евросоюз пока рано.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Евроинтеграционный процесс будет и дальше продолжаться в Молдове, но о вступлении республики в ЕС речи пока не идет, заявил в пятницу молдавский премьер-министр Ион Кику.

Власти Молдовы в 2014 году подписали в Брюсселе соглашение об ассоциации с Евросоюзом, окончательно оно вступило в силу в 2015 году. Соглашение было ратифицировано всеми членами Евросоюза.

"Страна не может подавать заявку на вступление в ЕС, если она не готова к этому. Надо работать, провести реформы и тогда уже о чем-то заявлять. Я думаю, что сейчас разговор о вступлении в ЕС можно считать преждевременным", - заявил Кику в интервью РИА Новости. © Sputnik / Алексей Витвицкий Ассоциация с ЕС: парламент одобрил соглашение о финансировании Молдовы

Премьер отметил, что политические заявления о заявке на вступление в ЕС только вредили самой Молдове.

"Нам нужно работать, чтобы внедрить лучшие стандарты в Молдове и не обязательно только европейские, только после этого можно "бряцать заявлениями" о том, что мы подаем заявку и вступаем. Это все риторика и политика, такие заявления только вредили нашей стране", - подчеркнул молдавский премьер.

Кику возглавил молдавский кабмин 14 ноября после того, как парламент страны выразил вотум недоверия правительству Майи Санду. Первый зарубежный вояж в качестве премьера Кику совершил в Москву, где 20 ноября встретился с главой правительства России, а 12 декабря намерен отправиться в Киев.

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