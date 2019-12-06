Кику: надеемся, что Молдова сможет получать газ по привычному маршруту

Премьер-министр Ион Кику уверен, что действующий договор Молдовы с Газпромом о поставках "голубого топлива" в республику будет продлен минимум на год.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Кишинев и Москва разрабатывают альтернативные пути поставок газа в республику в случае невозможности транзита через Украину, а действующий договор с "Газпромом" будет продлен, заявил в пятницу молдавский премьер Ион Кику.

"В Москве мы договорились, что действующий контракт на поставку и транзит газа будет продлен либо на год, либо на три года. Можно с уверенностью говорить, что хотя бы на один год он будет продлен, и это позволит сторонам использовать в своих взаимоотношениях формулы, которые есть в контракте", - рассказал премьер Молдовы в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что Кишинев рассчитывает на снижение стоимости газа, сам договор уже скоро будет подписан.

"Подписание контракта — это уже дело техники, наши коллеги работают, я не вижу в этом никаких проблем. Риски существуют не по части взаимоотношений Молдовы и "Газпрома" - отметил Кику.

Он напомнил, что текущий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года, но Кишинев оказался заложником позиции Киева, который с трудом договаривается с Россией о транзите топлива.

"У нас есть договоренность с "Газпромом" о продлении существующего контракта на поставку газа в Молдову, но из-за других проблем, независящих от республики, возможны какие-то перебои с поставками. Мы при участии российских коллег разрабатываем альтернативные сценарии получения газа в случае кризисного сценария", - сказал Кику.

Премьер выразил надежду, что после 1 января 2020 года республика сможет и дальше получать газ по привычному маршруту, но отметил, что стоит быть готовым к любому варианту.

Кику также отметил, что строящийся в Молдове газопровод Яссы-Кишинев в перспективе может быть полезен для страны.

"Сейчас у всех на слуху построение газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, мы хотим, чтобы он как можно быстрее был построен. Я надеюсь, что в следующем году этот объект будет сдан в эксплуатацию. Правительство сделает все возможное, чтобы построить альтернативную ветку в следующем году, и я надеюсь, что это повысит энергетическую безопасность. Несмотря на то, что газопровод из Румынии не способен покрыть потребности Молдовы в газе на 100%, в критических ситуациях он может быть полезен", - отметил молдавский премьер.

В мае 2015 года главы правительств Молдовы и Румынии подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Соглашение предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева.

Кику возглавил молдавский кабмин 14 ноября после того, как парламент страны выразил вотум недоверия правительству Майи Санду. Первый зарубежный вояж в качестве премьера Кику совершил в Москву, где 20 ноября встретился с главой правительства России, а 12 декабря намерен отправиться в Киев.

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