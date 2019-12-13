21:24 14 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.32
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.74
Поиск
Константин Руснак
© Sputnik

Руснак: какие проекты могут быть реализованы ЮНЕСКО в Молдове в 2020 году

Интервью
Получить короткую ссылку
57 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1430/55/14305507.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/interview_moldova/20191213/28536118/Rusnak-kakie-proekty-mogut-byt-realizovany-YuNESKO-v-Moldove-v-2020-godu.html

Генеральный секретарь ЮНЕСКО в Молдове Константин Руснак рассказал, какие из объектов в Молдове могут быть признаны памятниками культурного наследия ЮНЕСКО, и в каких еще направлениях организация ведет свою работу в Молдове.

Сегодня проблемы экологии все больше начинают беспокоить человечество, востребованность эко-продукции в мире растет. Многие эксперты заявляют, что Молдова именно в сфере производства эко-продукции могла бы занять свою нишу на мировых рынках. В нашей стране есть организации, которые занимаются производством такой продукции, однако, существует и ряд проблем, которые необходимо решить, если сельское хозяйство Молдовы переориентировать на выпуск экологически чистых продуктов.

Те, кто будут работать в сфере производства и сертификации эко-продукции, требуют определенной квалификации. Специалистов необходимо соответствующим образом подготовить. И их обучение в Молдове готова взять на себя ЮНЕСКО. Об этом заявил Генеральный секретарь ЮНЕСКО Молдова Константин Руснак.

"В ближайшее время у меня состоится встреча с виноделами. Мы помогаем им найти звено для решения их проблемы, мы помогаем их связать, помочь ресурсами, чтобы работа шла так, как надо, в этом наша миссия", - сообщил Руснак.

Кроме того, заявил Руснак, ведется работа в направлении того, чтобы большее количество объектов на территории Молдовы признать памятниками всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам эксперта, из объектов на территории Молдовы в число таких памятников входит только пункт Дуги Струве. Давно идут разговоры, чтобы признать объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Старый Орхей.

"Я думаю, что это может быть сделано, потому что все уже готово. Нам нужно иметь в ЮНЕСКО своих постоянных представителей, которые будут приходить, отстаивать нашу позицию, доказывать, что наши памятники тоже достойны войти в число объектов культурного наследия", - сказал Руснак.

Также эксперт отметил, что такими объектами должны быть признаны старинная церковь в Каушанах из-за своей уникальной росписи, наши замечательные винные погреба, самые протяженные в Европе. По словам Руснака, нам следует перенимать опыт зарубежных стран и учиться тому, что и как делать, чтобы такая живописная страна, как наша, сохраняла свою культуру и традиции.

По теме

Sputnik Молдова удостоен Трофея ЮНЕСКО
Молдавская Ия попадет под защиту ЮНЕСКО
Мэрцишор включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО
"Prutul de Jos" включен в список заповедников ЮНЕСКО


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Дворцы, вулканы и дикая природа : топ-10 мест для путешествий в 2020 году
На пороге холодной войны: США испытали запрещенную ДРСМД ракету
На пороге новой холодной войны: как США запускали запрещенную ракету - видео
Инфографика: Безработица в странах СНГ
Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться