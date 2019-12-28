Игорь Додон: Путин умеет держать удар

Ни один существенный глобальный вопрос мировой политики не может быть решён без участия России, такой позиции придерживается президент Молдовы Игорь Додон.

Об отличительных чертах Владимира Путина, его роли в мировой истории, возвращении России статуса великой державы и интересу президента РФ к полезному для здоровью вину в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны, рассказал президент Молдовы Игорь Додон.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

– Вы проработали с Путиным несколько лет. Какие отношения у вас сложились? Можно ли назвать их дружескими?

– Наши встречи всегда проходят в очень открытой и искренней атмосфере. Владимир Владимирович Путин помог осуществить целый ряд очень важных проектов и решить конкретные вопросы для укрепления взаимовыгодного партнёрства России и Молдовы. В настоящее время молдо-российское сотрудничество наполняется конкретным содержанием стратегического партнерства. Вместе с тем для меня является примером позитивный настрой Президента России и его вера в будущее своей страны, интересы которой он последовательно защищает. Мы видим, что такой подход находит поддержку у абсолютного большинства граждан России и пользуется заслуженным уважением далеко за ее пределами.

Можно ли назвать наши отношения дружескими? Дружба – это вне работы. Владимир Путин для меня является во многом примером служения своему государству и своему народу. Я действительно очень многому научился у президента России, особенно в том, как защищать интересы государства и уметь принимать решения, несмотря на различные трудности и сложные ситуации.

– Какое самое яркое впечатление осталось у Вас после первой встречи с Путиным?

– Во время нашей первой встречи, которая состоялась осенью 2014 года, первое, что я для себя отметил это насколько хорошо Владимир Владимирович знаком с ситуацией в Республике Молдова. Он знает и помнит многих видных молдавских политических и культурных деятелей, знаком с экономическими показателями развития нашей страны в советское время и сейчас. Он запомнился мне открытым в желании помочь Молдове. И со временем я неоднократно мог убедиться в том, что его желание искреннее и подкрепляется конкретными делами, направленными, прежде всего, на защиту интересов простых людей.

- Вы встречались со многими мировыми лидерами, чем запомнился Путин, чем он Вас удивил или поразил, какие его отличительные черты?

– Запомнился мне тем, что по-отечески хорошо принял. На каждой нашей встрече, сколько бы она не длилась, я чувствую, что могу прямо и открыто высказывать свои мысли, давать оценку происходящим событиям. Мы очень откровенно обсуждаем сложные вопросы, и это позволяет нам достаточно быстро достигать взаимопонимания и находить решения по тем проблемам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

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Удивительным для меня является как он и спустя десятилетия помнит до мельчайших деталей определённые события, которые имели место в истории молдо-российских отношений. Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом подчеркивает, что ничего не забывает. Ещё он умеет сохранять поразительное спокойствие даже в очень сложных ситуациях, особенно касающихся вопросов безопасности.

– Войдет ли Путин в мировую историю, на Ваш взгляд? Как бы Вы охарактеризовали период его правления?

– Да, безусловно, он уже часть мировой истории и я не сомневаюсь, что Владимир Путин займёт достойное место в череде ярких представителей Государства Российского. За достаточно короткий период своей деятельности он вернул России статус великой державы, сумел задать другой тон поведения России в мире уже в качестве полноправного участника глобальных политических и геополитических процессов. К примеру, получившая широкую известность речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, где он изложил свою позицию в отношении глобальной системы безопасности. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что ни один существенный глобальный вопрос мировой политики не может быть решён без участия России. Под руководством Владимира Путина Россия преодолела непростой период своего возрождения. Я уверен, что действующий президент России приложит ещё много усилий для того, чтобы будущие поколения российских граждан могли реализовать свой интеллектуальный, научный, творческий потенциал и чтобы экономическое развитие России приобрело долгосрочный и устойчивый характер.

– На Ваш взгляд, не идет ли во вред долгое нахождение у власти, это дает преимущества или идет в минус? В чем секрет политического долголетия Путина?

– У каждой страны есть своя история с преемственностью власти. Многолетнее пребывание у власти имеет свои преимущества.

И мы это хорошо видим на примере многих стран. Минус у долголетнего пребывания зачастую связан со слабой эффективностью функционирования институтов власти.

Вопрос о секрете политического долголетия Владимира Путина неоднократно задавали и самому президенту России. Я согласен с аргументом, что секрет его политического долголетия – это его действия, которые соответствует интересам абсолютного большинства граждан Российской Федерации. Он умеет держать удар и смотреть вперед, чем вселил в граждан России надежду на лучшее будущее.

– Можете вспомнить какую-то веселую историю, удачную шутку, сказанную Путиным?

– Однажды Владимир Владимирович поинтересовался у меня, учитывая, что Молдова славится своим вином, вино какой выдержки является самым полезным для здоровья? Может быть, 10-15-летней выдержки или более? На что я ему ответил, что самое полезное и здоровое вино – со сроком выдержки до одного года. В таком вине нет никаких консервантов или добавок – только натуральный напиток. Владимир Путин улыбнулся и сказал, как оказывается всё просто! И подчеркнул, что он это обязательно запомнит.

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