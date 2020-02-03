Действительно дешевле: во сколько обходятся приднестровцам коммунальные услуги

Расценки на свет, газ, воду и отопление, пеня и долги населения – об этом всем рассказал корреспонденту Sputnik один из представителей законодательного собрания Приднестровья, занимающегося вопросом ЖКХ.

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – Sputnik. Бытует мнение, что у жителей Левобережья Днестра значительно ниже оплата коммунальных услуг, что у соседей с правой стороны. Корреспондент Sputnik пыталась выяснить это, обратившись к специалисту в вопросе расценок услуг ЖКХ - заместителю председателя парламентского комитета по государственной региональной политике Антону Онуфриенко.

"На протяжении последних лет тарифы зафиксированы и не повышаются для того. Чтобы мы не осложняли людям жизнь. Они заморожены и на 2020 год. Это одна из форм поддержки государством населения", - рассказал законодатель.

Сумма оплаты

Онуфриенко представил следующие тарифы по ежемесячной оплате коммуналки для населения Приднестровья. Все тарифы представлены в приднестровских рублях и копейках. По курсу один доллар соответствует 16,1 рублю.

Газ. 81 копейка (примерно полцента доллара) - за один кубометр. Если превысил социальную норму в 27 кубов, то 1,12 приднестровских рубля. Большинство живет в квартирах, где газ используется только готовки на плите, и вкладывается в норму.

Свет. До 150 киловатт - 54 копейки за один киловатт, свыше 150 киловатт - 72 копейки. Среднее потребление - 300-400 киловатт. Есть те, кто не превышает социальную норму в 150 киловатт.

Вода. 4,52 рубля - потребление, 3,89 рубля - отведение канализация. Суммарно 8,41 рубль. Сколько зашло воды, соответственно, столько же вышло. В среднем потребляют до 10 кубов воды.

Тепло. Дается в течение отопительного сезона, но оплата разбивается на круглый год, чтобы не ставить людей в ситуацию, когда несколько месяцев подряд необходимо оплачивать крупную сумму. Минэкономики определило предельный уровень тарифа в 3,89 рублей за один квадратный метр в месяц. Каждый населенный пункт устанавливает свой тариф, который не должен превышать эту предельную норму. Для средней квартиры в 50 квадратов за тепло выходит рублей 200 в месяц.

Пеня

Законодательством предусмотрена пеня в случае, если человек вовремя не оплачивает коммунальные услуги.

Эту норму несколько ослабили. Прежде пеня назначалась, начиная со следующего дня после последнего дня оплаты, то есть с 26 числа и действовала она в размере одной трехсотой ставки рефинансирования. Сейчас ее демократизировали, и пеня начинает считаться в размере одной трехсотой с 61-го дня и только после исчисления четырех месяцев, то есть через 121 день, ставка рефинансирования увеличивается до 1,120.

Если говорить в абсолютных цифрах, то выходят небольшие суммы. По итогам месяца накапливается рублей десять пени.

"Пеня применяется не для того, чтобы наказать человека, а больше для того, чтобы его дисциплинировать. Но несмотря на то, что норма по пене существовала всегда, она, как правило, не применялась. Государство с пониманием относилась к нуждам населения", - отметил Онуфриенко.

Долги

Общий долг по коммунальным платежам населения на данный момент достигает 160 миллионов приднестровских рублей. Это эквивалентно фактически 10 млн долларов.

"Люди злоупотребляют тем, что система слаба и не может добраться до них в рамках текущего законодательства. Суды выносят решения по долгам, но исполнители не могут довести до логического завершения весь процесс, потому что с человека взять нечего. А по закону жилье нельзя отобрать ни по каким основаниям", - поясняет депутат.

Странность ситуации заключается в том, что на практике чаще всего злоупотребляют невыплатой по счетам не те, кто действительно нуждаются, а люди обеспеченные, которые находят любые хитрые увертки, чтобы избежать оплаты, вплоть до переписывания недвижимости и бизнеса на родственников.

О том, как борются со злостными неплательщиками и какие шаги еще намерены предпринять в Приднестровье для воздействия на них, мы расскажем в другом материале.

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