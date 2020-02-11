Лукашевич: Киев не спешит с разрешением кризиса в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал в интервью РИА Новости о "пробуксовках" Киева в урегулировании конфликта на востоке страны.

В сентябре на Украине сменилась власть, дав надежду на разрешение многолетнего кризиса на востоке страны. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью ко Дню дипломатического работника рассказал РИА Новости, как сейчас обстоят дела в Донбассе, какую роль может сыграть Албания на посту председателя ОБСЕ и стоит ли рассчитывать на урегулирование конфликта с приходом Владимира Зеленского. Беседовала корреспондент в Вене Маргарита Костив.

- В сентябре к власти на Украине пришёл Владимир Зеленский. Стоит ли ожидать, что новый президент принесет мир в Донбасс? Если да, то в какой перспективе? Или же смена лидера не повлияла на курс правительства в Киеве?

- Начало работы нового украинского руководства действительно подавало определённую надежду на изменение деструктивных подходов Киева. Владимир Зеленский и его команда шли во власть под лозунгами прекращения войны, поиска путей общенационального согласия, гарантий равных прав и возможностей для всех жителей страны. Однако действуют, судя по всему, все же по принципу "обещать – не значит жениться".

По некоторым направлениям урегулирования кризиса на востоке Украины были сделаны положительные шаги. Например, разведение сил и средств между Киевом, с одной стороны, а также донецкими и луганскими ополченцами, с другой, на трёх участках на линии соприкосновения. Так, в Станице Луганской оно произошло впервые за три года, а в Петровском и Золотом были устранены допущенные украинскими военными нарушения. Это способствовало деэскалации напряженности, принесло облегчение местным жителям. Взгляните, к примеру, на многострадальную школу в Золотом-5/Михайловке. Судя по данным Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, после отвода украинских военных ее перестали обстреливать.

Однако затем на Украине вновь зазвучали голоса тех, кто призывает "побряцать оружием". Причем не только радикальных националистов, которые продолжают оказывать давление на власть. Чего стоят недавние заявления официальных лиц о нежелании разводить силы и средства вдоль линии соприкосновения или сценариях силового "освобождения" Донбасса, которые продолжают держать "под сукном". Всё это наводит на мысль, что Киев, мягко говоря, не спешит с разрешением кризиса на востоке страны.

- В декабре состоялся саммит "нормандской четверки", достигнутые на нем договоренности могли бы привнести ряд положительных изменений в ситуацию на Донбассе. Ощущаются ли это "в поле"?

- На "нормандском" саммите 9 декабря 2019 года в Париже было решено призвать минскую Контактную группу – уникальную площадку для прямого диалога между представителями Киева, Донецка и Луганска – активизировать переговорный процесс по вопросам безопасности, политическим аспектам урегулирования, а также по ряду мер гуманитарного характера. Владимир Зеленский публично заявил о своей приверженности полному выполнению Минских соглашений.

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Но сейчас мы видим очередные "пробуксовки". В Киеве вновь стали поговаривать о частичном или даже полном пересмотре Минских соглашений. Вновь ставится под сомнение необходимость диалога с представителями Донецка и Луганска, с которыми украинские переговорщики имеют дело уже не один год в минской Контактной группе при посредничестве ОБСЕ и России. Видим нежелание украинских властей обсуждать выполнение своих политических обязательств по минскому "Комплексу мер" – закрепление особого статуса Донбасса на постоянной основе, конституционная реформа, амнистия участников событий в Донбассе, проведение там местных выборов и так далее.

- Что сейчас тормозит воплощение в жизнь итогов встречи и как это исправить?

- Пока частично выполнен лишь пункт об освобождении и обмене связанных с конфликтом удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных". В конце прошлого года такой обмен состоялся, две сотни человек смогли встретить праздники в родных домах. По многим из них Киев, правда, так и не подтвердил Донецку и Луганску гарантии прекращения уголовного преследования. По другим темам по‑прежнему идут непростые переговоры в Минске. Рассчитываем, что Киев и Донбасс смогут договориться. Будем им в этом содействовать.

- Придало ли импульс работе Контактной группы по украинскому урегулированию возвращение в нее Леонида Кучмы летом? Что конкретно он помог значительно улучшить или сдвинуть с мертвой точки?

- Действительно, летом прошлого года Леонид Данилович вернулся к работе в Минске. Он сделал это по приглашению Владимира Зеленского, который занял президентское кресло на Украине немногим ранее. Как я уже отмечал, определённые подвижки в переговорах с представителями Донбасса в Контактной группе прошли под знаком ожидания выполнения Киевом обещаний добиваться мира. В середине июня Киев и Луганск договорились развести силы и средства у Станицы Луганской. Это позволило позднее отремонтировать там пешеходные конструкции моста через реку Северский Донец, что существенно облегчило местным жителям пересечение линии соприкосновения.

В октябре 2019 года Контактная группа утвердила так называемую "формулу Штайнмайера" о порядке введения в действие закона об особом статусе Донбасса. Но важно помнить, что реальный прогресс помимо усилий переговорщиков зависит от общих установок в Киеве. А там шаги навстречу законным интересам Донбасса вновь начали встречать сопротивление старой властной команды и так называемой "партии войны". Вспомните: когда диалог с Донбассом сдвинулся с мёртвой точки, на Леонида Кучму даже пытались завести уголовное дело "за госизмену". Неудивительно, что первоначальный энтузиазм по поводу перемен настроений и подходов во властных коридорах в Киеве сильно ослаб.

- Россия неоднократно призывала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине к публикации тематического доклада о проявлениях неонацизма, антисемитизма и ксенофобии на Украине, но его по-прежнему нет. Считают ли другие страны-участницы ОБСЕ, что такой доклад необходим?

- Действительно, украинские власти по-прежнему потворствуют проявлениям агрессивного национализма, неонацизма и антисемитизма. Сопряженные с насилием выходки радикалов, их человеконенавистнические лозунги и высказывания во время факельных шествий в нацистском стиле зачастую не получают надлежащей правовой оценки. Иногда власти напрямую участвуют в культивации неонацизма.

Достаточно вспомнить, как две недели назад в Ивано-Франковске торжественно, с почестями в присутствии губернатора и людей в нацистской форме хоронили участника дивизии СС "Галичина". Есть страны, которые хотят "приглушить" эту тему. Из года в год в Генеральной Ассамблее ООН лишь Украина и США голосуют против резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

- Как Миссия реагирует на наши призывы?

- Конечно же, мы обращаем внимание СММ на проблему агрессивного национализма на Украине. Миссия уже включает в свои доклады некоторые сообщения об инцидентах, связанных с радикалами. Вместе с тем в этой работе пока не хватает системного подхода. Продолжим добиваться от Миссии обобщения имеющихся данных и публикации их в соответствующем тематическом докладе.

- Планирует ли СММ вести свою деятельность на всей территории Украины?

- Согласно своему мандату СММ ведет свою деятельность на всей территории Украины. В составе Миссии десять региональных команд, присутствующих и на западе, и в центре, и на юге Украины. Мы постоянно напоминаем о том, что работа Миссии, при всей важности тщательного мониторинга в зоне развязанной Киевом военной операции против населения Донбасса, не должна фокусироваться лишь на востоке страны. В других ее регионах немало проблем, связанных с нарушениями украинскими властями своих обязательств в рамках ОБСЕ.

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Так, более пристального внимания требуют дискриминация русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств, преследования канонической Украинской православной церкви, зажим свободы слова и попытки установления цензуры в СМИ, прочие порочные практики украинских властей.

- В этом году в ОБСЕ председательствует Албания. Албанский премьер Эди Рама заявил, что решение украинского кризиса будет его приоритетом. Чего Россия ожидает от Албании в вопросе урегулирования на Украине?

- Рассчитываем, что Албания сможет стать в украинском вопросе "честным брокером" и приложит максимум дипломатических усилий, чтобы посодействовать Киеву, Донецку и Луганску достичь согласия. Это возможно лишь в условиях проявления Тираной непредвзятого, взвешенного и неполитизированного подхода. Уже последовательно направляем албанских коллег на такой путь.

- Какое самое яркое воспоминание из вашей дипломатической жизни в целом и за время службы в Вене - в частности?

- Могу вспомнить эпизод из своего венского опыта. Летом 2018 года российское постпредство организовало в штаб-квартире ОБСЕ трансляции на больших экранах матчей проходящего в России Чемпионата мира по футболу. Делегации государств-участников восприняли это с восторгом. Все активно "болели", обсуждали игру. Спорт объединил всех и заставил, пусть на время, забыть про разногласия. Хотелось бы, чтобы таких объединительных моментов было как можно больше на всех направлениях.