SputnikPro: эксперт о том, что такое аудиошоу и как привлечь свою аудиторию

Своими знаниями и практическими навыками с левобережными журналистами поделилась российский журналист, продюсер и медиаменеджер, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня " Наталья Лосева.

ТИРАСПОЛЬ, 19 фев – Sputnik. Об актуальном и развивающемся жанре подкаста, о роли современного журналиста и техниках привлечения информационно пресыщенной аудитории рассказала на лекции в Приднестровье российский медаэксперт, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня " Наталья Лосева. Мастер-класс прошел в рамках образовательного проекта SputnikPro, который традиционно организует Международное информационное агентство и радио Sputnik.

Как журналисту получить новую роль

"Подкаст - очень быстро растущий формат. Это аудиошоу. Но не радио. Он слушается в основном посредством мобильного телефона и становится фоном в нашей повседневности, обволакивая нашу жизнь", - объясняет Лосева суть этого оригинального жанра журналистики.

Как отметила эксперт, подкаст – особый жанр не только для слушателя, но и для самого журналиста. Здесь есть возможность еще более творчески раскрыться, не оставаться в тени, на заднем плане, в качестве задающего вопросы, а быть так же, как и собеседник, героем диалога, вносящим свою лепту в его содержание.

Как "поймать" аудиторию

По мнению Лосевой, в нынешних реалиях журналист не может себе позволить заниматься как прежде лишь творческой деятельностью, ему необходимо стать продюсером – человеком, который также озаботится тем, чтобы его интервью нашло свою аудиторию, а вернее, тем, чтобы больше людей увидело, услышало и заинтересовалось его работой.

"Существует огромная конкуренция в борьбе за аудиторию. Она просто так не приходит к нам. Ее необходимо саму ловить", - заметила она.

Для того, чтобы заманить аудиторию, существует немало средств распространения – социальные сети, мессенджеры. Ведь даже прекрасно оформленное интервью, но получившее малое количество просмотров - это работа, сделанная впустую.

"Первые признаки того, что материал получился, - это трафик. Безжалостный и беспощадный, но на самом деле объективный показатель. Чтобы не пустить свое хорошее большое интервью в мусорное ведро, необходимо его распределить на части, сделать несколько новостей из него, дать в разном виде в соцсети и различные каналы", - объяснила Лосева.

А теперь – на практике

Российский эксперт предложила приднестровским журналистам практические задания. Благодаря им слушатели смогли "уловить" формат, динамику интервью, а также прочувствовать, каким образом стоит оформлять его для различных информационных площадок, где фокусируется разная аудитория, чтобы в конечном итоге привлечь ее интерес к своей работе.

Всего лекцию посетило 35 журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб и руководителей СМИ Приднестровья. Кроме Натальи Лосевой, перед аудиторией выступила руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анна Рудицер. Она рассказала о производстве, запуске и продвижении подкастов.

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