Центр молдавской культуры словно Каса Маре: как в Приднестровье чтят традиции

Центр символично был открыт в праздник весны "Мэрцишор" и действует в главном вузе приднестровского региона уже десять лет.

ТИРАСПОЛЬ, 2 мар – Sputnik. Центр молдавской культуры, существующий на базе Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко, отметил юбилей - десять лет со дня открытия. И то, что это событие совпало с праздником "Мэрцишора", который является символом Молдовы, неслучайно.

"Мы очень ждали открытия центра. До этого уже в ПГУ появились центры болгарской, французской, русской культуры. Наш центр открывался при поддержке властей Приднестровья в отличие от других. Как например Центр русской культуры, появился при поддержке Российской Федерации", - рассказала корреспонденту Sputnik доцент кафедры молдавской филологии Елена Бешляга.

Встреча друзей

Юбилейную дату центр отмечал у себя, в небольшом уютном кабинете, находящемся в главном корпусе ПГУ. С добрыми пожеланиями и подарками в него пришли друзья, коллеги.

"Пусть не все смогли быть. Но те, кому удалось, пришли с добрыми намерениями и с приятными подарками. Мы действительно чувствуем их поддержку на протяжении всего времени", - призналась Бешляга.

Она заметила, что сотрудничество центров разных культур - естественная данность, поскольку Приднестровье многонационально и объединяет людей, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, и каждый чувствует себя здесь как дома. К слову, в регионе официальными являются сразу три языка – русский, молдавский и украинский.

"И наш центр как символ молдавский традиций - Каса Маре – место, где встречают гостей, сохраняют лучшее, передают из поколения в поколение традиции. Центр выполняет свою основную функцию – поддержание языка, культуры. Он также выполняет просветительские функции, в первую очередь, для молодого поколения", - отметила преподаватель.

Юбилей - и снова работа

В Центре молдавской культуры регулярно проводятся мероприятия как регионального, так и более широкого масштаба. В них участвуют представители, в частности научные деятели из разных стран, с обоих берегов Днестра.

Сегодня здесь отмечают юбилей, все эти дни будут праздновать "Мэрцишор", а уже в скором будущем состоится семинар, в котором обсудят творчество молдавских писателей родом из Левобережья.

В Приднестровском госуниверситете на данный момент открыты группы по специальности "молдавский язык и литература". На бакалавриате - четыре потока, в каждой группе - до десяти студентов. На заочном отделении меньше обучающихся. Есть группы на втором, третьем и последнем, пятом курсе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK