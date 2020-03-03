Вне опасности: в Приднестровье изолировали спортсменку, вернувшуюся из Италии

В регионе открыт оперативный штаб по срочному реагированию в случае любых возможных появлений коронавируса. Его глава – руководитель МВД Руслан Мова рассказал корреспонденту Sputnik, насколько он сможет противостоять угрозе.

ТИРАСПОЛЬ, 3 мар – Sputnik. В связи с расширяющейся географией распространения коронавируса и надвигающейся возможной угрозой его появления в Приднестровье создан штаб по отслеживанию ситуации и профилактике инфекционных заболеваний. Возглавил его руководитель правоохранительного ведомства Руслан Мова.

Как он отметил в разговоре с корреспондентом Sputnik, на прошлой неделе в Приднестровье уже испробовали механизм содержания в карантине спортсменки, которая вернулась с соревнований из Италии и через некоторое время по прибытию домой почувствовала недомогание.

"Мы сразу изолировали её. Отработали все её контакты за время после приезда домой. Оказалось, что она общалась с 89 людьми. Она была на свадьбе, тренировала детей. За всеми, кто контактировал с ней, мы ежедневно ведем наблюдение. Так что мы уже знаем, как работает карантийный механизм и на случай возможной угрозы готовы принять удар", - сказал Мова.

По его словам, осознавая всё приближающиеся границы коронавируса и возможное появления его на территории Приднестровья, был разработан алгоритм совместных действий Минздрава и МВД, когда медики занимаются профилактическими работами, а сотрудники правоохранительного ведомства карантийными мероприятиями.

"Проведя необходимые действия в случае с нашей спортсменкой, мы поняли, что готовы противостоять коронавирусу. Но все-таки рассчитываем, что нам не придется применить наши навыки, и до Приднестровья зараза не дойдет", - отметил Мова.

Глава МВД рассказал также, что ВОЗ выделил на Республику Молдова 500 экспресс-тестов на коронавирус. Приднестровью из этой партии досталось только 10 пробников. По его словам, сейчас стоит вопрос о приобретении дополнительных экспресс-тестеров.

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