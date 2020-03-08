Девушка-таксист с рекордным опытом работы: я чувствую себя на своем месте

Ксения Бучацкая - редкий случай для профессии таксиста. Работает на постоянке в одной службе на протяжении шести лет. Она может не знать своих коллег, но вот они, каждый из них, слышал о ней. И не только потому, что она женщина.

ТИРАСПОЛЬ, 8 мар – Sputnik. Ксения Бучацкая уже шесть работает в городской службе такси в Тирасполе. Она – сторожил. Немногие выдерживают столько времени в профессии таксиста. Ведь она не для слабых, она для стойких, ответственных и бесстрашных, когда приходится терпеть выходки пассажиров или, чего хуже, отбиваться от захвата сзади и удушения ремнем.

Таксист-легенда

Ксения Бучацкая © Sputnik / Irina Leahova 1 / 1 © Sputnik / Irina Leahova Ксения Бучацкая

Ксения может не знать каждого из коллег по службе, но вот они о ней в курсе. И это связано не только с тем, что она – женщина, которой, по мнению ироничных мужчин, не дано водить лучше, чем представителям сильного пола.

Коллеги уважают ее как профессионала, как человека, который пришел в службу в 18 лет после обычной школы вождения, только получив права, который прошел все испытания профессии и остался в ней, более того, работает уже столько времени, сколько мало кому удавалось.

Она – своеобразная легенда, причем во всех смыслах. Она побила все стереотипы отношения к женщине-водителю, женщине-таксисту и вообще к женщине, сумевшей выстоять в деле, которое подчас не под силу даже крепким духом мужчинам.

Удовольствие ездить и общаться

И сразу разбиваем главный стереотип: Ксения прекрасно водит. Этому можно было удостовериться, когда мы с ней колесили во время интервью по Тирасполю. Вся наша мирнотекущая беседа прошла в поездке по городу на такси.

Она говорит: это главное, что её привлекает в профессии – удовольствие ездить и общаться. Только если с первым у нее всегда всё отлично, и с точки зрения вождения – всё на автопилоте, то со вторым – происходит не всегда, мягко говоря, гладко. Всему виной – менталитет пассажиров, которые позволяют себе лишнее, причём во всём – в разговоре, в алкоголе, а ещё – руки распускать.

Однако провокационное, хамское поведение – это не самое худшее, что пришлось пережить Ксении за время работы в такси. В первый же год службы на неё напал пассажир – душил сзади ремнем. И удивительно – это её не сломило, не усомнило в выборе профессии и даже не подвигло к мысли об уходе из неё.

Неженская профессия с плюсами и минусами

И мы сейчас говорим не о дородной даме с залихватскими замашками и грубым юморком, а о молодой, миниатюрной девушке с мягким приятным голосом, с добрым чутким взглядом, которая, пережив недюжые для её возраста, комплекции и пола испытания, не любит говорить о них, а предпочитает делиться тем, что ей нравится в профессии.

И этим снова разбивает стереотип того, что дама, которая предпочла неженскую профессию, должна быть мужеподобной, и того, что, заполучив страшный опыт работы, должна была обозлиться, огрубеть.

"Разные люди. Новые знакомства. Каждый куда-то спешит. Тут есть много плюсов. Да, есть и много минусов. Возможно, неженская профессия. Но я чувствую себя на своём месте, я получаю удовольствие от работы", - говорит она.

Наставница-таксист и способности психолога

Выдержке и способам уйти от конфликтных ситуаций и провокаций со стороны пассажира в свое время её обучила старшая коллега – тетя Оля. Когда Ксения пришла в службу, в такси работала только она единственная женщина, уже бывалая, и именно она ввела в курс дела и обучала тонкостям профессии, предупреждая о всевозможных тяготах.

"Временами люди считают, что если они платят деньги, то им всё можно – курить, пить в машине, и так выносят мозг, и так доводят до критического состояния. В начале работы мне было очень сложно промалчивать, не реагировать. А тетя Оля меня научила: терпи, считай до 40, закончила, опять считай до 40, думай о своем, переключайся", - рассказывает о преодолении себя Ксения.

Теперь она уже опытный в этом человек. Лишний раз промолчит либо постарается перевести на другую тему, исходя из понимания того, какой пассажир в салоне. А за шесть лет Ксения научилась разбираться в людях и сразу сканировать, с кем имеет дело и как с ним общаться.

За это время у неё появились свои хорошие клиенты, с заказами на поездки не только по Тирасполю, но и за пределы города, в частности в Кишинёв.

"Есть клиенты, которые со мной ездят по два-три года. Заказывают меня. Если я не могу сразу подъехать, ждут. И, если надо, ждут и час, и два. Немало ездят в аэропорт, в Кишинёв: кому куда – в поликлинику, онкоцентр", - рассказывает она.

Новые перспективы

Ксения, несмотря на все препятствия, которые возникали, не разочаровалась в профессии, интересной ей по-прежнему, так же, как по-прежнему она находит в ней удовольствие и радость. Между тем, по её признанию, она осознаёт, что не вечно будет работать таксистом.

"Когда я пришла, мне было 18, я была молодая, и всё давалось легко. Сейчас чуть сложнее, чем тогда. Раньше сутками могла не спать, но сейчас не получается, организм устал", - отмечает она.

Ксения также размышляет о том, что появится семья и дети, и уже не будет возможности работать в такси – ведь график очень плотный, когда не остается времени для полноценной жизни вне работы.

Что потом, кем она будет дальше, Ксения не знает. Но почву для дальнейшего выбора новой профессии она уже себе подготовила. Всего год назад Ксения закончила Московский институт предпринимательства и права и стала дипломированным специалистом в области юриспруденции.

Так что, даже сейчас точно не понимая, кем она хочет стать в перспективе, у неё уже есть основа для будущего. А в мечтах - стать следователем. В общем, манят Ксению нелёгкие для женщин профессии! Но, судя по многолетнему опыту службы в такси, они ей по плечу!

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