15:36 09 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.42
  • RUB0.26
  • RON4.11
  • UAH0.70
Поиск
Coronavirus

В Приднестровье пять человек и их семьи находятся на карантине

© Sputnik / Алексей Даничев
Интервью
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (101)
33 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/interview_moldova/20200309/29466380/v-pridnestrove-pyat-chelovek-i-ikh-semi-nakhodyatsya-na-karantine.html

Все пятеро летели в одном самолете с гражданкой Молдовы, у которой определили коронавирус. О мерах, предпринимаемых сейчас в Приднестровье, сообщил корреспонденту Sputnik глава МВД.

ТИРАСПОЛЬ, 9 мар – Sputnik. Пять приднестровцев и их семьи находятся дома на картине. Такая мера была предпринята после того, как они вернулись из Италии на одном самолете с инфицированной гражданкой Молдовы. Как рассказал корреспонденту Sputnik глава МВД Приднестровья Руслан Мова, никаких тестов на коронавирус сидящим на карантине пока не будет проводиться, потому что в этом просто нет необходимости.

"МВД выделило им бактерицидные лампы для дезинфекции помещения. И те, кто прилетел, и все члены их семьи сидят дома, никуда не выходят. Каждые четыре часа их посещают специалисты. Никаких симптомов какого-либо вируса у них не наблюдается, даже температуры нет", - отметил Мова.

Больничный коридор
© Fotolia / VILevi
Врачи РКБ: состояние больной COVID-19 улучшается
По его словам, также силами правоохранителей оказывается помощь в организации и доставке продуктов питания. Под карантинным наблюдением приднестровцы будут находиться как минимум 10 дней.

Глава МВД также заявил, что в Приднестровье не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Спортсменка, которая ранее пребывала на карантине после приезда из Италии, уже выздоровела и выписана. Ее анализы были отправлены на проверку в Кишинев и получили отрицательный ответ на коронавирус. Девушка болела простым ОРВИ.

Как писал Sputnik ранее, в Приднестровье под руководством руководителя правоохранительного ведомства создан штаб по отслеживанию ситуации и профилактике инфекционных заболеваний. В него входят сотрудники Минздрава и МВД.

"Штаб по мере поступления информации работает с теми, кто приезжает из стран, находящихся сейчас в зоне риска. При пересечении границы мы заполняем на них специальную медицинскую карту и в течение двух недель наблюдаем. Если симптомы не проявляются, то снимаем их с контроля", - пояснил Мова.

В Молдове сейчас только один официально подтвержденный случай коронавируса.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (101)

По теме

Последние данные Минздрава: какова ситуация в Молдове в связи с коронавирусом
Коронавирус не пройдет: в Приднестровье рассказали, что для этого делают
Теги:
симптомы, карантин, коронавирус, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как выглядят из космоса последствия коронавируса в городах - фото
В Россию на лечение приехала еще одна девочка в маске
В Россию на лечение приехала еще одна "девочка в маске"
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться