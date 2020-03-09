В Приднестровье пять человек и их семьи находятся на карантине

Все пятеро летели в одном самолете с гражданкой Молдовы, у которой определили коронавирус. О мерах, предпринимаемых сейчас в Приднестровье, сообщил корреспонденту Sputnik глава МВД.

ТИРАСПОЛЬ, 9 мар – Sputnik. Пять приднестровцев и их семьи находятся дома на картине. Такая мера была предпринята после того, как они вернулись из Италии на одном самолете с инфицированной гражданкой Молдовы. Как рассказал корреспонденту Sputnik глава МВД Приднестровья Руслан Мова, никаких тестов на коронавирус сидящим на карантине пока не будет проводиться, потому что в этом просто нет необходимости.

"МВД выделило им бактерицидные лампы для дезинфекции помещения. И те, кто прилетел, и все члены их семьи сидят дома, никуда не выходят. Каждые четыре часа их посещают специалисты. Никаких симптомов какого-либо вируса у них не наблюдается, даже температуры нет", - отметил Мова.

По его словам, также силами правоохранителей оказывается помощь в организации и доставке продуктов питания. Под карантинным наблюдением приднестровцы будут находиться как минимум 10 дней.

Глава МВД также заявил, что в Приднестровье не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Спортсменка, которая ранее пребывала на карантине после приезда из Италии, уже выздоровела и выписана. Ее анализы были отправлены на проверку в Кишинев и получили отрицательный ответ на коронавирус. Девушка болела простым ОРВИ.

Как писал Sputnik ранее, в Приднестровье под руководством руководителя правоохранительного ведомства создан штаб по отслеживанию ситуации и профилактике инфекционных заболеваний. В него входят сотрудники Минздрава и МВД.

"Штаб по мере поступления информации работает с теми, кто приезжает из стран, находящихся сейчас в зоне риска. При пересечении границы мы заполняем на них специальную медицинскую карту и в течение двух недель наблюдаем. Если симптомы не проявляются, то снимаем их с контроля", - пояснил Мова.

В Молдове сейчас только один официально подтвержденный случай коронавируса.

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