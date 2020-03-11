Как скажется ситуация вокруг российского рубля на Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. Первые отголоски спада российского рубля почувствуют в Приднестровье уже в ближайшие пару дней. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал завкафедры финансов и кредитов Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко Юрий Сафронов.

"И первыми, кто ощутит падение курса рубля, - это пенсионеры, которые получают российскую пенсию. Когда они будут обналичивать ее, на руках окажется меньшая сумма, чем прежде", - отметил эксперт.

Сафронов подчеркнул, что весомые убытки в связи с валютными скачками потерпят многие предприятия региона. Более 30% приднестровского экспорта приходится на Российскую Федерацию. Мало того, почти все контракты подписаны в российских рублях и на долгосрочный период.

"В итоге резкое падение российской валюты обойдется в ощутимые потери валютной выручки в долларовом эквиваленте", - пояснил он.

Эксперт отметил, что больше всего пострадают предприятия пищевой, легкой промышленности и машиностроения. Именно в этих сферах более активное экспортное сотрудничество с Россией.

Сафронов напомнил, что падение рубля остановилось, однако, исходя в том числе из мнения многих авторитетных международных экспертов, российская валюта не сможет вернуться на прежние позиции. В связи с этим ситуация приднестровских пенсионеров, получающих российскую пенсию, а также предприятий, которые на долгосрочных основах сотрудничают с Россией, не сильно улучшится.

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