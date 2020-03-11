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Предприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе

Падение рубля и цен на нефть: чем грозит это для предприятий Приднестровья

© Sputnik / Евгений Биятов
Интервью
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/interview_moldova/20200311/29487898/padenie-rublya-i-tsen-na-neft-chem-grozit-eto-dlya-predpriyatiy-pridnestrovya.html

Руководитель одного из крупнейших в Приднестровье производителей электрических машин, поставляющих свою продукцию в частности в Россию, поделился своим мнением по поводу произошедшего обвала.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. Набор потенциальных рисков для предприятий в связи с падением курса российского рубля схож с угрозами, возникшими в валютный кризис 2014-2015 годов. Таким мнением поделился с корреспондентом Sputnik Владимир Трандасир - руководитель приднестровского предприятия "Электромаш", которое работает на экспорт, в том числе - в Российскую Федерацию.

"Как и тогда, можно оказаться в рамках валютного дисбаланса, а также понести убытки от реализации контрактов, которые заключены по результатам конкурсов, так как они в большинстве случаев организуются именно в национальной валюте. То есть, в случае экспорта в Россию, контракты подписываются в российских рублях", - отметил он.

Нефтедобыча.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Среди возможных рисков Трандасир также выделил угрозу сокращения рынка машиностроительной и электротехнической продукции.

"При низком уровне цен на нефть, как показал опыт прошлых лет, крупные энергетические компании переносят на более отдаленные сроки реализацию программ развития и модернизации, или вовсе отменяют их", - подчеркнул руководитель "Электромаша".

По его мнению, не стоит сразу полагаться на мнения разного рода экспертов фондовых рынков, поскольку их профессия связана с извлечением прибыли из подобного рода ситуаций. Единственные заявления, к которым стоит прислушиваться в ближайшее время, – это те, что высказываются банками-регуляторами валютного рынка, а также официальными структурами вроде Минфина и Минэкономразвития.

Трандасир уверен, что ситуация более-менее должна проясниться до конца марта, поэтому о конкретных рисках говорить пока преждевременно.

"Рынок должен "остыть и очиститься" от всякого рода политических заявлений и вернуться к нормальному состоянию, тогда и станет понятно реальное влияние на курс рубля РФ цены на нефть", - замечает предприниматель.

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Теги:
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