Падение рубля и цен на нефть: чем грозит это для предприятий Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. Набор потенциальных рисков для предприятий в связи с падением курса российского рубля схож с угрозами, возникшими в валютный кризис 2014-2015 годов. Таким мнением поделился с корреспондентом Sputnik Владимир Трандасир - руководитель приднестровского предприятия "Электромаш", которое работает на экспорт, в том числе - в Российскую Федерацию.
"Как и тогда, можно оказаться в рамках валютного дисбаланса, а также понести убытки от реализации контрактов, которые заключены по результатам конкурсов, так как они в большинстве случаев организуются именно в национальной валюте. То есть, в случае экспорта в Россию, контракты подписываются в российских рублях", - отметил он.
"При низком уровне цен на нефть, как показал опыт прошлых лет, крупные энергетические компании переносят на более отдаленные сроки реализацию программ развития и модернизации, или вовсе отменяют их", - подчеркнул руководитель "Электромаша".
По его мнению, не стоит сразу полагаться на мнения разного рода экспертов фондовых рынков, поскольку их профессия связана с извлечением прибыли из подобного рода ситуаций. Единственные заявления, к которым стоит прислушиваться в ближайшее время, – это те, что высказываются банками-регуляторами валютного рынка, а также официальными структурами вроде Минфина и Минэкономразвития.
Трандасир уверен, что ситуация более-менее должна проясниться до конца марта, поэтому о конкретных рисках говорить пока преждевременно.
"Рынок должен "остыть и очиститься" от всякого рода политических заявлений и вернуться к нормальному состоянию, тогда и станет понятно реальное влияние на курс рубля РФ цены на нефть", - замечает предприниматель.
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