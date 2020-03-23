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Коронавирус победим – туроператоры ждут с оптимизмом новый сезон

© Photo : Pixabay / Digitalskennedy
Интервью
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (226)
248820
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/interview_moldova/20200323/29605544/coronavirus-pobedim-turoperatory-zhdut-s-optimizmom-novyy-sezon.html

Все молдавские турфирмы объединились и стараются помочь друг другу и туристам в непростые времена, которые, они уверены, обязательно пройдут.

Корреспондент Sputnik Молдова поговорил с руководителем молдавской туристической компании Прасковьей Кулевой о том, как в условиях борьбы с корононавирусом и в период действия чрезвычайного положения работают туроператоры, какие у них планы, и чего ждать туристам в этом сезоне.

— Что сейчас происходит с туркомпаниями?
— В связи с чрезвычайным положением, объявленным в нашей стране, а также с закрытием границ и ограничением какого-либо транспортного сообщения с другими странами рынок туризма находится во временной паузе. Наоборот, все турфирмы объединились, стараются помочь друг другу и туристам не создавать хаос.

Прасковья Кулева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Прасковья Кулева

— Какие настроения у молдавских граждан, планирующих зарубежные поездки на отдых?
— Спасибо нашим туристам, которые понимают, что эта ситуация временная, и не спешат аннулировать брони, сделанные по раннему бронированию на выгодных условиях. У нас на сегодняшний день нет ни одной аннулированной заявки на лето. Аннуляции были только на март, на период закрытия вылетов. В свою очередь мы совместно с нашими партнерами – туроператорами из принимающих стран – делаем все возможное, чтобы помочь туристам в решении всех вопросов. В частности, туроператоры Турции, Болгарии, Греции приняли в пользу туристов решение об изменении условий аннулирования заявок, если такая необходимость возникнет. Обычно аннуляция в отелях Турции по раннему бронированию была не менее, чем за 30 дней до заезда. Сейчас же сроки изменились - без штрафных санкций все можно сделать не менее, чем за 7 дней до заезда. Иначе говоря, турист до последнего может не снимать бронь в отеле, чтобы не терять скидки, полученные при раннем бронировании.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Также отели делают возможным вариант перебронирования тура на более поздние сроки, если этого потребует ситуация в каждой отдельно взятой стране (то есть если въезд в эту страну будет невозможен на более ранний период).

— Сказывается ли действие чрезвычайного положения на вашей деятельности?
— Правительство ввело запрет на любые передвижения в другие страны на определенный период. Возможно, это единственный способ не дать распространиться вирусу в нашей стране. Мы, как и все законопослушные граждане Молдовы, соблюдаем режим ЧП. Призываем наших туристов не игнорировать эти правила. Это только на короткое время. Побудьте дома, с родными, близкими. Пройдет пик этого вируса, и мы снова встретимся. А мы, даже не находясь в офисе, постоянно на связи с клиентами и с партнерами, не прекращаем работать.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (226)

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