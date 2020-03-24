Погодные аномалии, изменение климата, отсутствие осадков: чего ждать весной

Почти каждый год приносит новые погодные сюрпризы. В апреле 2017 года снегопад стал для страны настоящим стихийным бедствием. Для ликвидации последствий была привлечена национальная армия. Наверное, многие уже не помнят, что совсем недавно, во второй половине марта 2018 года на Молдову обрушился снегопад. Декабрь прошедшего 2019 года, январь и февраль 2020 года были бесснежными. Сейчас, после теплых февраля и начала марта, погода изменилась, сильно похолодало.

Корреспондент Sputnik Молдова поговорил с начальником Метеорологического центра Государственной гидрометеорологической службы страны Лидией Трещило о работе синоптиков в режиме ЧП, о прогнозах и капризах погоды, об изменении климата.

© Sputnik / Rodion Proca Лидия Трещило

— Как сегодня, в условиях коронавируса и чрезвычайного положения, работают сотрудники Госгидрометеослужбы?

— Как и многие государственные организации Государственная гидрометеорологическая служба работает по специальному режиму. Еженедельно устанавливается график сотрудников, которые должны присутствовать на рабочем месте, и тех, кто может работать из дома. Вместе с этим в Службе есть подразделения, которые не могут изменить свой рабочий график и работают, как и раньше, поскольку существуют стратегические задачи. Мы не можем прекратить проведение метеорологического и гидрологического мониторинга, передачу этих данных для международного обмена. Мы не можем прекратить составление прогнозов погоды и предупреждений о неблагоприятных гидрометеорологических условиях и обслуживание потребителей. Для оценки будущего урожая необходимо также постоянное проведение наблюдений за развитием сельскохозяйственных культур, в том числе за влажностью почвы. Поэтому данные подразделения по всей стране работают в прежнем режиме. Конечно же, рабочие места постоянно дезинфицируются, сотрудники предупреждены о соблюдении санитарных норм. Кстати, при общении с нашими коллегами из подобных служб других европейских стран мы узнали, что они работают так же, как и мы.

— Прошедшая зима оказалась бесснежной на большей территории страны. Наблюдалось ли раньше такое явление?

— Зима 2019–2020 в Молдове была аномально теплой и в основном с недобором осадков. Устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через ноль градусов, то есть начала и окончания метеорологической зимы, в этом сезоне не наблюдалось, что отмечается в среднем один раз в 5–10 лет. Средняя температура воздуха за сезон составила по территории +1,6..+3,3 градуса, что на 4,3 – 5,4 градуса выше нормы и отмечается впервые за весь период наблюдений.

Снежный покров был местами в отдельные дни сезона, его максимальная высота на метеорологических площадках достигала 18 сантиметров (декабрь, метеостанция Корнешть). Анализ климатических данных за многолетний период показал, что в большинстве районов республики снежный покров не лежит в течение всей зимы, а периодически тает под влиянием оттепелей или дождей. Бывают также зимы, когда снежный покров отсутствует или его высоты незначительны.

— Приблизительно до 8 марта было тепло, столбики термометров доходили почти до 20 градусов. Затем резко похолодало. С чем связаны такие колебания температуры?

— В нашем географическом районе переход от зимних условий атмосферной циркуляции к летним определяет большую изменчивость погоды весной. По этой причине в весенний сезон в Молдове отмечается резкая смена потепления и похолодания, а также дождливых и сухих периодов.

— Какой синоптики ожидают нынешнюю весну – апрель и май. Какова вероятность повторения аномалии, как та, что мы пережили в 21 апреля 2017 года?

— По предварительным данным европейских центров, в апреле средняя температура воздуха ожидается близкой к норме. Что касается неблагоприятных погодных условий, то их невозможно спрогнозировать с такой заблаговременностью. В Республике Молдова, как и в остальном мире, наблюдается тенденция к увеличению количества опасных природных явлений, которые приводят к росту материальных потерь, а во многих случаях и к человеческим жертвам. Известно, что 90% всех стихийных бедствий связаны с погодой, климатом и водой. Статистика последних десятилетий показывает, что общее количество стихийных бедствий, в том числе гидрометеорологических, имеет тенденцию к увеличению – как по интенсивности, так и по частоте.

Последствия изменений климата уже наблюдаются и, как ожидается, станут более выраженными. По этой причине предполагается, что экстремальные климатические явления станут более частыми и интенсивными. Сокращение величины ущерба, а также человеческих жертв, вызванных воздействием природных факторов, может быть предотвращено путем раннего предупреждения населения об опасных и экстремальных метеорологических явлениях, чем и занимается Государственная гидрометеорологическая служба.

— В контексте изменений климата в мире какие сейчас идут процессы? В каких регионах мира ожидаются или уже случились погодные сюрпризы? Может быть, есть какая-то интересная статистика, касающаяся погоды в Молдове, Евразии и мира в целом?

— Для информирования населения европейских стран о неблагоприятных погодных условиях в рамках программы европейского метеорологического сообщества EUMETNET был создан портал MeteoAlarm, где можно узнать об этих условиях в каждой стране Европы. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы также является членом этого сообщества с 1 января 2016 года.

Ежегодно 23 марта отмечается Всемирный метеорологический день в ознаменование вступления в силу 23 марта 1950 года Конвенции Всемирной метеорологической организации (ВМО) и того существенного вклада, который вносят национальные гидрометеорологические службы в безопасность и благополучие общества. Тема Всемирного метеорологического дня этого года, предложенная ВМО, – "Климат и вода". С развитием научно-технического прогресса наше общество и его экономика не стали полностью независимыми от климата, а наоборот, в последнее время эта зависимость выросла. Все более чувствительными к экстремальным климатическим явлениям становятся сельское и лесное хозяйство, водные ресурсы. В этой связи ВМО обращает особое внимание на актуальные проблемы, связанные с изменением климата и его влиянием на водные ресурсы.

Метеорологические условия 2019 года в Молдове являются примером влияния погоды на водные ресурсы. Так, прошедший год был "богат" на аномально высокий температурный режим и недобор осадков. В течение года неоднократно отмечался высокий температурный режим редкой повторяемости (в среднем один раз в 20-30 лет). 2019 год был самым теплым за весь период наблюдений (125 лет). Средняя годовая температура воздуха составила +10,6..+12,6 градуса, что на 2,1-3,2 градуса выше нормы и на большей части территории отмечается впервые. При этом во второй половине года в Молдове отмечался недобор осадков. Так, в июле на 70% территории их количество за месяц не превысило 10-35 миллиметров (15-50% месячной нормы), а во второй и третьей декадах августа осадки в основном не выпадали. В осенний сезон на большей части территории продолжал сохраняться недобор осадков. Их количество за сезон на 65% территории составило 50-85 миллиметров (40-75% нормы), а местами (20% территории) не превысило 35-45 миллиметров (30-35% нормы), что осенью отмечается в среднем один раз в 10-15 лет.

Молдова относится к зоне недостаточного увлажнения. Высокий температурный режим (с максимальной температурой воздуха 25 градусов и выше) и недобор осадков способствуют образованию таких явлений, как засухи. В последние десятилетия засухи становятся более интенсивными, возникают все чаще и охватывают практически всю территорию республики.

Одновременно с этим территория Молдовы относится к ливнеопасному району. Наиболее показательным в плане увеличения риска локальных наводнений является тенденция изменения суточного максимума осадков, а также числа сильных и опасных ливней. По сравнению с серединой ХХ века значения суточного максимума по территории увеличилось на 25 миллиметров. Ежегодно в каком-нибудь пункте могут регистрироваться опасные ливни. Исследования тенденции изменения частоты возникновения опасных осадков на территории Молдовы показало, что за последние 55 лет наблюдений прослеживается увеличение числа дней с интенсивными ливневыми дождями.

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