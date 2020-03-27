Единственный и уникальный: Приднестровский театр отмечает 50-летие

ТИРАСПОЛЬ, 27 мар – Sputnik. Знатоки и любители сценического искусства, служители Мельпомены Приднестровья отмечают две важные даты – 50-летие создания Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой и Всемирный день театра. О том, в чем же уникальность единственного в Приднестровье профессионального драматического коллектива, поведала Ольга Прохорова – ведущая актриса, педагог и ученица основательницы приднестровского театра, именем которого он теперь и назван, - Надежды Аронецкой.

Провинция не значит периферия

Для культурной жизни Приднестровья юбилейная дата театра им. Н. С. Аронецкой – значимое событие.

"50 лет – это солидный срок. Немного есть периферийных театров на постсоветском пространстве, которые выдюживают такую дату. Я не говорю о знаменитых театрах с вековой историей", - отметила Прохорова.

По словам актрисы, многие московские и петербургские критики отмечают, что за репертуаром и постановками так называемых провинциальных театров им сейчас намного интересней следить, поскольку, в отличие от нередко внешней напыщенности и мишуры столичных российских театров, именно на периферии до сих пор остается истинная духовность и глубина настоящего переживания на сцене.

Коллектив-ансамбль

И такое вдумчивое и чуткое актерское проживание было одной из основ педагогической школы Надежды Аронецкой, благодаря которой в Приднестровье появился театр. И всё, что вкладывала мастер в своих учеников, те профессиональные наказы, которые они получили у своего любимого педагога – всё это по-прежнему является фундаментом приднестровского театра, основой продолжающейся в поколениях актерской школы.

Как свято хранят в памяти её последователи, Надежда Степановна говорила: артиста-то я и из бревна сделаю, но вот человека - тут надо трудиться и воспитывать личность.

"Мы все воспитаны в одной школе. Мы - её ученики, теперь мы учим студентов работать в этой же школе. И очень многие критики со стороны отмечают, что в нашем театре поразительная ансамблевость, когда локоть к локтю, плечо к плечу – артисты чувствуют друг друга на сцене", - объяснила Ольга уникальность театра.

Эксперименты

Несмотря на то, что в каждого Надеждой Аронецкой были заложены основы русской психологической школы, артисты, передавая будущему поколению эти азы, между тем, расширяют свой творческий поиск и в других направлениях театрального искусства. И именно этот столь важный базис позволяет им раскрываться и находить себя в разного рода театральных экспериментах.

"Владея такой богатой школой, мы не боимся экспериментировать, и мы пробуем себя в совершенно разных формах театрального искусства – театра-представления, театра-переживания, пантомимы, музыкального театра", - пояснила Прохорова.

Публика всех возрастов

Наверное, поэтому у театра своя публика разного возраста. Сюда ходят зрители, начиная практически с полутора лет и те, кто застал время возникновения этого театра. Ведь в его репертуаре - кукольные спектакли для самых маленьких и постановки по пьесам прославленных великих драматургов. И возрастного предела зрителей практически нет. Афиша предлагает постановки, которые откликаются на предпочтения разных поколений.

И не случайно, отвечая на вопрос, о чем более всего мечтается ведущей актрисе театра в юбилейный год, Прохорова говорит именно о публике.

"Сложно сейчас сформулировать все желания. Их много. Но все они сводятся к одному: мы работаем ради зрителя, мы живем зрителем, всё наше творчество дарим зрителю, от мала до велика. И хочется, чтобы их, зрителей, становилось больше, они приходили чаще и говорили нам, что они хотят видеть, что их волнует", - призналась актриса.

При этом она рассказала об опыте, который прожил творческий коллектив осенью 2019 года. По программе Союза театральных деятелей РФ российские режиссеры проводили в Тирасполе творческую лабораторию. В течение недели они работали с труппой театра над постановками трех больших фрагментов из произведений русских классиков. В конце недели зрителей пригласили посмотреть, что же получилось у артистов, а после показа предложили тем, кто пожелает, остаться и поделиться своим мнениями, впечатлениями, а также задать вопросы режиссерам и артистам.

"Это был потрясающий опыт, побольше бы таких лабораторий и побольше такого интересного общения со зрителями. Думаю, что нам почаще нужно проводить такие встречи", - резюмировала Прохорова.

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