Истории волонтеров Приднестровья: мы не ожидали такого эффекта

Волонтеры рассказали корреспонденту Sputnik, что их побуждает совершать благое дело и в условиях карантина помогать пожилым людям с доставкой еды и лекарств, с чем они сталкиваются во время своей работы, как их воспринимают те, кому они оказывают помощь.

ТИРАСПОЛЬ, 28 мар – Sputnik. В Приднестровье уже во всех городах действует сеть волонтерских движений, которые помогают особо нуждающимся, тем, кто попал в так называемую группу риска при распространении коронавируса. Корреспондент Sputnik поговорил с теми, кто бескорыстно занимается таким благим делом.

Личная история

Для волонтера от партии "Обновления" Ольги Соколовой сейчас обычный рабочий день. Она семь-восемь часов в сутки посвящает тому, чтобы довезти необходимые продукты и медикаменты пожилым людям. Берет сразу по несколько заказов, чтобы не тратить время зря. Благо у нее для этого есть свой транспорт.

Личная ситуация подвигла ее помогать пожилым людям во время карантина. Все ее самые близкие родственники живут в Тирасполе, но вот бабушка - в Кишиневе.

"Представила себе, что бабушка одна и ей нужна помощь, и там такие же волонтеры приходят и помогают ей. И подумала, ведь здесь у нас также много пожилых людей, чьи родственники не могут выехать к ним и помочь", - рассказала она.

Добровольно занявшись помощью пожилым людям, Ольга говорит, что кроме удовольствия совершать добрые поступки, она еще получает бонус - знакомство со многими интересными людьми, которые также, как она вызвались быть волонтерами. Общее дело их сближает.

Рассказывает, что заниматься доставкой для пожилых людей в это опасное время она не боится. Поддерживает иммунитет всеми необходимыми средствами, да и правила поведения строго соблюдает – носит маску, перчатки, всегда с собой антисептики, да к тому же никогда не входит в квартиру к человеку, все продукты оставляет на пороге. И это, по ее мнение, очень важное средство безопасности, которое необходимо выполнять.

Благодарность вдохновляет

По словам Ольги, ее очень везет с заказчиками – они все очень добры к ней, одаривают комплиментами, тепло благодарят за заботу, трогательно беспокоятся, не проголодалась ли она, даже шоколадки пытаются уговорить взять - в общем, как родные бабушки и дедушки.

И говорит о том, что для нее, как и для многих волонтеров, стало неожиданностью: пенсионеры, которые нередко очень недоверчиво относятся к чужим людям, боясь, что их могут обокрасть, принимают волонтеров без страха, а вернее, с открытым сердцем и добрыми чувствами, при этом со спокойной душой отдавая ценные для них пенсионные удостоверения и карточки, чтобы ребята со скидкой могли приобрести товары.

"Такое благодарное доброе отношение, такие теплые чувства, которые они дарят нам, окрыляют и вдохновляют продолжать дальше трудиться волонтером и помогать пожилым людям", - с чувством пережитого делится она эмоциями.

Соглашение добровольца

Впрочем, такому необычному доверию много познавших в жизни людей есть объяснение. Как рассказывает координатор волонтерской акции "Обновления" Юлия Плешко, прежде чем отправить волонтера по адресу, его проверяют, внося в свою базу паспортные данные добровольца – чтобы подстраховать и саму организацию, и своих заказчиков от возможных мошенников.

"Кроме этого, на стадии знакомства я беседую с каждым волонтером, чтобы понять, что это за человек, можно ли ему доверять. И заявки распределяю сначала по проверенным волонтерам. Новеньких ставлю в пару с уже опытными", - объясняет Юлия.

А еще – с каждым пришедшим подписывается соглашение добровольца, чтобы быть уверенными в добросовестности человека.

Единый номер волонтеров

Более того, сейчас все волонтерские организации будут работать под шефством МВД Приднестровья и каждый волонтер станет практически на госучет. Эта систематизация позволит максимально обезопасить всех участников - и самого добровольного движения, и тех, для кого оно работает.

Заявки принимаются по единому номеру 102 либо телефону горячей линии 0-800-22-800.

Организация и до этого работала с разрешения МВД и зарекомендовала себя как ответственная добровольческая миссия.

Нетипичные волонтеры

Возрастная шкала волонтеров при этом очень широкая. Кроме студентов, пожилые люди могут увидеть у порога своего дома и людей постарше, вплоть до 40 лет. Вынужденные каникулы подвигли многих к тому, чтобы заняться благим делом. Единственное ограничение по возрасту – не младше 16 лет, все должны быть совершеннолетними.

По словам Юлии, она как координатор трепетно относится к волонтерам, распределяя задания так, чтобы они работали поближе к дому, не носились из одной части города в другую и могли таким образом минимизировать свои затраты – по времени и по силам.

Бывают и неприятные случаи. Некоторые бессовестные люди, пользуясь добровольческим порывом, переходят рамки дозволенного, используя волонтеров как службу доставки.

"По телефону говорят, чуть ли не плача. Волонтеры приходят, а оказывается – необходимо доставить ранее заказанный ужин из ресторана", - говорит она.

Особые доставки

Тем, кому действительно сейчас требуется помощь, заказывают в основном продукты питания – картошку, хлеб, сметану, молоко, редко овощи, еще реже лекарства. Но могут вдруг попросить купить какой-то особенный красный перец по 45 приднестровских рублей (практически столько же в молдавских леях).

Одни из самых трудоемких доставок – это передача инсулина, и с каждым днем таких запросов все больше.

"Это очень сложная процедура. Сначала взять карточку, талончик, поехать в конкретную поликлинику, найти нужного врача, все отметить и потом уже можно купить необходимое. Для этого у нас есть волонтеры-медики, которые осведомлены, как эта процедура проводится", - рассказывает Юлия.

Также же сложности возникают и тогда, когда человеку нужно закрыть больничный после операций и в других ситуациях, которые связны с медициной.

В целом, волонтеры признаются: занимаются помощью пожилым людям с удовольствием. И это не только возможность проветриться, способ избежать скуки и безделья во время вынужденного пребывания в карантине, но и приятное чувство того, что твоя помощь нужна и ценна, а для кого-то она - спасение.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK