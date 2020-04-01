Какие книги читают и любят дети в Молдове

Детей сегодня редко увидишь на улице. Детские площадки, детские сады, лицеи пустуют. Карантин. Все сидят дома. Дома приходится обучаться, гулять, играть, читать – вся жизнь проходит в небольшом пространстве. Этот период – прекрасная возможность переосмыслить свое отношение к жизни, к себе, новыми глазами взглянуть на окружающий мир и нашу в нем роль. Это касается всех.

Сегодня наступило самое подходящее для чтения время. И книги становятся очень необходимыми не только для взрослых. Какие книги сегодня востребованы детьми в Молдове? Что предлагают книжные магазины? Об этом корреспондент Sputnik Молдова поговорил с руководителем отдела маркетинга крупнейшей сети книжных магазинов страны Librarius Анастасия Мейчук.

© Photo : Анастасия Мейчук Анастасия Мейчук

— Из-за режима ЧП книжные магазины закрыты. Как же сейчас производятся и производятся ли продажи?

— Сегодня онлайн магазин работает в усиленном режиме с доставкой на дом. Радостно осознавать, что наши граждане думают не только о пище насущной, но и о духовной, о развитии своих детей и самосовершенствовании.

— Нормальный процесс обучения сейчас прервался. Как-то это отразилось на интерес к книгам?

— Процесс обучения проходит по учебникам и дидактическим материалам, которые уже есть у детей в наличии. Им остается самостоятельно по ним заниматься и осваивать новые темы. На продажу книг это не повлияло.

Но для дошкольного образования наоборот. Особой популярностью пользуются буквари, тетради и тесты по подготовке к школе, и другие пособия для детей 5-6 лет.

— Как дети относятся к бумажной книге в век интернета?

— Как и во все времена, есть дети, которые увлекаются чтением, им интересны новые книги и коллекции, другие дети читают по рекомендации родителей и наставников. В любом случае, это полезно - оторваться от монитора и начать черпать информацию в другой форме. Более того, современная литература для детей оформлена яркими красочными иллюстрациями, напечатана на хорошей бумаге и в качественном переплете. Это не только полезно, но и приятно - брать в руки такие книги и внимательно их изучать.

— Что любят и читают наши дети? Какие писатели, жанры наиболее интересны им?

— Вкусы у детей очень разные. Всё зависит от возраста и увлечений ребенка. Порой, родители рекомендуют книги своего детства, на которых выросли они сами. В этом нет ничего плохого, ведь классика, проверенная годами, очень добрая, увлекательная и нравоучительная. "Денискины рассказы", "Незнайка", "Вредные советы", "Маленький принц"... от одних этих названий сразу появляется улыбка. Эти книги были переизданы, обогащены иллюстрациями известных художников и продолжают радовать наших детей.

Детям помладше нравятся книги на основе мультфильмов, где знакомые герои и персонажи переходят на страницы книг и продолжают путешествовать. Раньше было наоборот - сначала была книга, а потом киноверсия. Издатели идут на все, лишь бы привить любовь к чтению ребенку.

Для детей постарше есть целые серии книг, детских детективов, рассказов. Например, истории о Изадора Мун, Ники Хит, дневник слабака, Земляничная фея, Кот да Винчи, Ведьмина служба и многие другие.

Бесспорный лидер продаж во всем мире и в нашей стране - это серия книг Гарри Поттер, который с упоением читают дети и подростки.

— Какие новинки на рынке детской книги у нас и в мире?

— Сейчас на рынке актуальна тенденция появления целых серий книг, которые помогают родителям "подсаживать" детей на чтение , из последних можно выделить серии Дети Леса, Лес Дружбы , Изадора Мун и многое другое. В результате процесса глобализации, тенденции на местном рынке не отличаются от тенденций мирового рынка, за исключением отдельных авторов, входящих в школьную программу.

— Ваши рекомендации на время карантина.

— Сегодня все мы переживаем непростой период. Важно понимать, что все это пройдет, и, главное, чтоб потом не пришлось жалеть о зря потерянном времени и утраченной возможности. Сейчас актуально заняться тем, на что раньше не хватало времени: начать изучать что-то новое, объяснить ребенку интересные вещи, прочитать книгу. Все необходимое для этого есть в нашем интернет магазине.

Рекомендуем вам провести этот карантин с пользой для себя и своей семьи. Читайте книги, будьте здоровы!

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