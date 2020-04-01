Насколько устойчивым будет курс молдавского лея в 2020 году

На днях курс лея по отношению к евро начал резко падать, преодолев так называемую психологическую отметку – 20 леев за один евро. В условиях фактора коронавируса, такая динамика ослабления национальной валюты начала вызывать у многих тревогу и вопросы.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент Sputnik Молдова обратился к финансовому эксперту, старшему аналитику Alpari Вадиму Иосубу за разъяснениями - какой ему видится ситуация. Такой выбор специалиста был обусловлен тем фактом, что именно этот эксперт достаточно точно спрогнозировал динамику курсов основных мировых валют, а также молдавского лея в прошлые годы, учитывая различные сценарии. Также он сделал финансовый прогноз на 2020 год по курсу молдавского лея, обратил при этом внимание на меры, необходимые для того, чтобы придать экономике РМ новый качественный импульс развития.

© Sputnik / Miroslav Rotari Вадим Иосуб

— Очевидно, что фактор коронавируса кардинально меняет экономическую ситуацию во всем мире. Какие последствия чрезвычайного положения ждут мировую финансовую систему, в частности, как отразится кризис на курсы основных валют – евро, доллара и т.д., а также российского рубля?

— На фоне надвигающегося мирового кризиса март выдался довольно интересным для основных мировых валют, евро и доллара. Вообще доллар считается «тихой гаванью», защитной валютой во времена кризисов. Однако сейчас и ЕЦБ, и ФРС соревнуются в смягчении своей денежно-кредитной политики, и каждое новое заявление о заливании экономики деньгами приводит к снижению соответствующей валюты. В результате, в марте пара EURUSD резко колебалась то вверх, то вниз с достаточно большой амплитудой от 1,0650 до 1,1500, но завершила месяц там же, где его и начала, вблизи 1,1030.

Что касается российского рубля, его реакция была проще и однозначнее – падение. Кризис привел к падению абсолютного большинства валют развивающихся стран, на это еще наложилось резкое падение нефти, от цен на которую рубль сильно зависит. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от поведения нефти, а тут сохраняется большая неопределенность. Периодически проходят определенные контакты между Россией, Саудовской Аравией и США по этим вопросам, но до договоренности о полноценных переговорах для балансировки нефтяного рынка еще далеко.

— Вы в течение нескольких лет давали достаточно точные прогнозы по динамике курсов валют, в т.ч. и молдавского лея. Просто удивительно. Можно ли сделать такой прогноз сегодня, учитывая неопределенность будущего.

— Во-первых, надо отметить удивительную стабильность лея в марте на фоне валют других государств бывшего СССР.

© Photo : Вадим Иосуб, личный архив Валюты СНГ

Вероятнее всего, давление на лей сдерживалось снижением цены на импортируемые энергоносители. В то же время, давать прогнозы на будущее практически невозможно. Судьба лея, да и большинства валют других развивающихся стран, связана с продолжительностью и охватом пандемии коронавируса в мире, в самой Молдове, с ситуацией на мировых рынках, с динамикой экономики у основных торговых партнеров, с длительностью закрытия границ и т.д. В таких условиях нельзя сделать сколь либо надежный прогноз не только по лею, но и по другим валютам и прочим финансовым рынкам.

— Сейчас евро преодолел психологическую планку, его стоимость в обменных кассах превысила – 20 леев, правда, не в первый раз за последние годы. Ваши советы гражданам – как поступать в условиях роста курса евро?

— Наиболее оптимальный подход для обычного человека, которому есть что сберегать, - не пытаться регулярно перекладываться из одной валюты в другую, пытаясь заработать на кризисе. Скорее всего, в таком случае, человек будет покупать не то, что нужно, и не тогда, когда нужно, в результате такие попытки обернутся убытками. Самый простой и надежный вариант – разделить свои сбережения между разными валютами леем, долларом и евро в одинаковой пропорции. И можно перестать в ежедневном режиме мониторить изменение курсов и нервничать по поводу каждого такого изменения.

— При каких обстоятельствах возможен обвал курса национальной валюты?

— Теоретически он возможен при резком сокращении поступления валюты от работающих за рубежом, если такое снижение не будет компенсироваться удешевлением импорта, и, прежде всего, энергоносителей. Но сейчас мы видим, что ситуация на валютном рынке более-менее стабильна, и эта угроза, по крайней мере пока, носит теоретический характер.

— Должен ли НБМ как-то изменить свою политику в условиях кризиса, например, поддерживая курс стабильным, чтобы избежать спекуляций и паники?

— Поддержание режима плавающего и гибкого курса – наиболее адекватная политика курсообразования для небольшой небогатой страны с открытой экономикой. Искусственное сдерживание курса приведет к разбазариванию валютных резервов, которые на конец февраля составляли $3,025 млрд, и последующему дефициту валюты, как для населения, так и для предприятий. Именно поэтому большинство постсоветских стран отказалось от искусственной стабилизации валютного рынка. Те страны, которые сохранили активное вмешательство в курсообразование, ждет растрата резервов, возможный дефицит валюты и, рано или поздно, неизбежная резкая административная девальвация.

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