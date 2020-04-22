Учеба онлайн: какие плюсы и минусы видят приднестровские школьники

Учащиеся Бендерского теоретического лицея – и пятиклассники, и старшеклассники, высказывают свое мнение по поводу нового типа обучения.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. В Приднестровье все нынешнюю неделю решили сделать выходной. Отрабатывать придется осенью. Однако дети будут и в эти дни посещать школьные занятия - дистанционно. Три недели школьники учатся в режиме онлайн. Как они относятся к новой системе обучения, рассказали Sputnik сами ребята.

Борьба с ленью

"Дистанционное обучение экономит время. Можно использовать разные учебных пособия и при этом мне пропускать занятия, бороться с ленью", - отметила Виктория.

Недостаток общения и влияние на зрение

Пятиклассники Бендерского теоретического лицея все плюсы и минусы распределили по полочкам. Ученица 5 "Г" класса Виктория Мелехина позитив дистанционного обучения видит в том, что не нужно тратить время и средства на дорогу. Благодаря такому виду учебы появилось больше свободного времени, возможность определить свой режим дня, а также обучаться в любое время, в любом месте.

Однако, по ее мнению, при таком способе обучения теряется возможность живого общения, работы в команде. Плюс могут возникнуть проблемы с интернетом и связью, а также недостаточная компьютерная грамотность вносят свой негатив, да к тому же сидение за компьютером оказывает большую нагрузку на зрение.

Вторит мнению одноклассницы и Валерия Бузук. К плюсам она добавляет еще возможность снять тяжелый груз портфеля с учебниками и тетрадями. А к минусам дистанционного обучения – то, что на уроке в классе лучше учиться благодаря тому, что меньше отвлекающих факторов, и педагог может объяснить новый материал гораздо лучше, если общается с учеником вживую.

"Я очень надеюсь, что эпидемия скоро закончится. Мы все останемся живы и здоровы и вновь встретимся в нашей школе", - добавила Валерия.

Отсутствие очного общения между школьниками и преподавателем считает значительным недостатком обучения онлайн также ученица 8 "Г" Полина Георгиева.

"То есть все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются. А когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это значительный минус", - уверена Полина.

Однозначно "за!"

А вот старшеклассник Денис Валавин однозначно выступает в поддержку дистанционной формы обучения, так как, по его мнению, она позволяет гораздо более эффективно планировать свое расписание и распорядок дня.

"Сейчас у каждого ученика школы есть смартфон с доступом в интернет, где можно не только проходить школьную программу, но и готовиться к ЕГЭ. Как оказалось, взаимодействие с учителем в режиме онлайн может быть не менее эффективным, чем на уроке в классе", - заметил он.

Денис считает, что продление школьных занятий на лето негативно повлияет на планы старшеклассников: многие готовятся поступать в университеты напрямую, писать вступительные экзамены и подавать документы, что будет невозможно совместить с посещением школы.

"Очень хотелось бы продолжить обучение на карантине дистанционно, ведь это позволит не только не выпадать из учебного процесса, но и совместно осваивать новые технологии в обучении", - подчеркнул он.

Ученица 11 "А" класса Ирина Чмиль также поддерживает сверстника в важности организации дистанционного обучения на период чрезвычайного положения в регионе.

"Я являюсь ученицей выпускного класса, и от того, с какими оценками, и в какие сроки мною будет окончена школа, зависит мое будущее", - сказала Ирина.

По ее словам, переход учебы в онлайн-режим позволит соблюсти сроки организованного окончания учебного года, для выпускников школы сдать выпускные экзамены в установленные сроки и своевременно подать документы для поступления в вузы.

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