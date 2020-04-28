Dancing в режиме ЧП: в Молдове состоялся чемпионат по танцам в особом формате

Из-за пандемии коронавируса нового типа даже танцевальный турнир прошел онлайн, зато собрал участников из тех стран, что прежде не могли из-за долгого и дорогого полета участвовать в нашем соревновании.

ТИРАСПОЛЬ, 28 апр – Sputnik. В Молдове прошел Чемпионат по бальным танцам Champions tour, организованный Ассоциацией Sport dance master’s of Moldova, входящей в Евразийский танцевальный совет. Его организатор, руководитель ассоциации Андрей Андроник рассказал корреспонденту Sputnik, как это проводить международный чемпионат в условиях карантина.

"Мы решили дать возможность детям заниматься любимым делом, не останавливаться в процессе и попробовать себя в танце, но по-другому. Они привыкли танцевать в парах и на паркете, а тут соло и дома, в условиях комнаты. Делают видео не больше одной минуты и высылают", - вот такой теперь вариант танцевального чемпионата.

Новый механизм отбора

Организаторы турнира распределяют присланные видео по категориям, возрастам и отсылают судьям. Те отсматривают материал, отправляют оценки организаторам, которые уже сами выявляют набравших самые высокие баллы и отбирают на Чемпионат всего по два из них по каждой позиции. Например, в возрасте до 13 лет было прислано 57 видео. Но, следуя правилам турнира, только двое из них прошли в финал. При этом пол участников не имеет значения.

Подобные чемпионаты проходят в девяти странах, входящих в Евразийский танцевальный совет. Это Израиль, Испания, Италия, Латвия, Россия, США, Украина и Молдова. На них не только идет показ видео, но и проводятся обсуждения выступлений – своеобразный мастер-класс от профессионалов для конкурсантов. С турниров этих стран из двух, отобранных на них, выбирают одного, и его видео отправляется на Чемпионат мира.

И самое интересное, в каждом из чемпионатов может участвовать танцор с любой точки планеты, а если его постигла неудача, например, в американском турнире, он может отослать видео снова, уже на чемпионат в другую из этих стран. Таким образом, у него больше шансов попасть на главный финал – Чемпионат мира.

В чем преимущества онлайн-турнира

"С моей точки зрения карантин перевернет танцевальный мир. Он раскрывает для нас больше возможностей. И перспективу вернуться к старой системе представить очень сложно. Она будет изменена из-за такого опыта проведения мероприятий – мастер-классов, турниров", - уверен Андроник.

Онлайн вариант занятий и конкурсов позволяет участвовать в них большему числу танцоров, даже камерунец принял участие в чемпионате Молдовы, чего прежде себе из-за дальних и дорогостоящих перелетов позволить не мог. Дистанционный режим дает возможность получать знания от мэтров, которых не так легко заманить к себе, а когда все-таки удается, то это особый случай и редкий шанс попасть на такое зрелище или студию обмена мастерства каждому желающему.

К тому же, при онлайн-диалоге появляется богатый опыт общения среди своих единомышленников и возможность расширить свои горизонты. Все эти удивительные дары открыла необходимость проводить чемпионат и мастер-классы дистанционно.

"Эта ситуация с пандемией объединила очень много стран и культур, у многих ребят появилась возможность позаниматься со звездами танцевальными мира", - говорит Андроник.

Есть и минусы

Между тем, опытный танцор, тренер и судья международного класса замечает, что такому формату все-таки не хватает живого человеческого общения, чувствования публики, ощущения сопричастности и, как объясняет Андроник всё это одним словом - тактильности.

Именно поэтому организаторы несмотря на то, что Чемпионат Молдовы был проведен в пятый раз, не считают его полноценным праздником из-за того, что пришлось менять формат. И юбилейный, пятый, проведут еще раз - уже в традиционной форме. Ведь чемпионат включает в себя не только сам турнир, но мастер-классы и выступления звезд танцпола со всего мира. От такого фееричного праздника с возможностью обогатиться опытом танцевального мастерства организаторы, да и все участники не хотят отказываться. Время проведения настоящего юбилейного чемпионата по всем канонам такого яркого события будет определено уже после полного ухода из карантина.

Претенденты на чемпионов мира

А в онлайновом Чемпионате Молдовы победителем в латиноамериканской программе в возрастной категории до десяти лет стала Джулиана Геррер из США, в европейской программе – София Гербер из России. В категории до 13 лет в латина – Валерия Гребнев из Молдовы и в стандарт – Мария Турчянинова из Молдовы, до 16 лет – соответственно Ольга Токмазова из Греции и Владислав Тимонин из Молдовы, до 19 лет в латина –Джонатан Проэшер из США, до 35 лет в латина – Анна Бурлакова из Украины и в стандарте Кирилл Корчмарь из Украины, среди сеньоров (от 35 и выше) – в латина Моника Дежана из Италии.

Чемпионат мира соберет лучших танцоров – победителей турниров всех стран-участниц, а вернее, их видео в интернете уже 2 мая.

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