Dancing в режиме ЧП: в Молдове состоялся чемпионат по танцам в особом формате

ТИРАСПОЛЬ, 28 апр – Sputnik. В Молдове прошел Чемпионат по бальным танцам Champions tour, организованный Ассоциацией Sport dance master’s of Moldova, входящей в Евразийский танцевальный совет. Его организатор, руководитель ассоциации Андрей Андроник рассказал корреспонденту Sputnik, как это проводить международный чемпионат в условиях карантина.
"Мы решили дать возможность детям заниматься любимым делом, не останавливаться в процессе и попробовать себя в танце, но по-другому. Они привыкли танцевать в парах и на паркете, а тут соло и дома, в условиях комнаты. Делают видео не больше одной минуты и высылают", - вот такой теперь вариант танцевального чемпионата.
Новый механизм отбора
Подобные чемпионаты проходят в девяти странах, входящих в Евразийский танцевальный совет. Это Израиль, Испания, Италия, Латвия, Россия, США, Украина и Молдова. На них не только идет показ видео, но и проводятся обсуждения выступлений – своеобразный мастер-класс от профессионалов для конкурсантов. С турниров этих стран из двух, отобранных на них, выбирают одного, и его видео отправляется на Чемпионат мира.
И самое интересное, в каждом из чемпионатов может участвовать танцор с любой точки планеты, а если его постигла неудача, например, в американском турнире, он может отослать видео снова, уже на чемпионат в другую из этих стран. Таким образом, у него больше шансов попасть на главный финал – Чемпионат мира.
В чем преимущества онлайн-турнира
Онлайн вариант занятий и конкурсов позволяет участвовать в них большему числу танцоров, даже камерунец принял участие в чемпионате Молдовы, чего прежде себе из-за дальних и дорогостоящих перелетов позволить не мог. Дистанционный режим дает возможность получать знания от мэтров, которых не так легко заманить к себе, а когда все-таки удается, то это особый случай и редкий шанс попасть на такое зрелище или студию обмена мастерства каждому желающему.
К тому же, при онлайн-диалоге появляется богатый опыт общения среди своих единомышленников и возможность расширить свои горизонты. Все эти удивительные дары открыла необходимость проводить чемпионат и мастер-классы дистанционно.
"Эта ситуация с пандемией объединила очень много стран и культур, у многих ребят появилась возможность позаниматься со звездами танцевальными мира", - говорит Андроник.
Есть и минусы
Именно поэтому организаторы несмотря на то, что Чемпионат Молдовы был проведен в пятый раз, не считают его полноценным праздником из-за того, что пришлось менять формат. И юбилейный, пятый, проведут еще раз - уже в традиционной форме. Ведь чемпионат включает в себя не только сам турнир, но мастер-классы и выступления звезд танцпола со всего мира. От такого фееричного праздника с возможностью обогатиться опытом танцевального мастерства организаторы, да и все участники не хотят отказываться. Время проведения настоящего юбилейного чемпионата по всем канонам такого яркого события будет определено уже после полного ухода из карантина.
Претенденты на чемпионов мира
А в онлайновом Чемпионате Молдовы победителем в латиноамериканской программе в возрастной категории до десяти лет стала Джулиана Геррер из США, в европейской программе – София Гербер из России. В категории до 13 лет в латина – Валерия Гребнев из Молдовы и в стандарт – Мария Турчянинова из Молдовы, до 16 лет – соответственно Ольга Токмазова из Греции и Владислав Тимонин из Молдовы, до 19 лет в латина –Джонатан Проэшер из США, до 35 лет в латина – Анна Бурлакова из Украины и в стандарте Кирилл Корчмарь из Украины, среди сеньоров (от 35 и выше) – в латина Моника Дежана из Италии.
Чемпионат мира соберет лучших танцоров – победителей турниров всех стран-участниц, а вернее, их видео в интернете уже 2 мая.
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