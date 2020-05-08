По городам Приднестровья промчится велоэстафета, передающая Знамя Победы

Пожалуй, одно из редких мероприятий, приуроченных к Великой Победе, от которого в этом году решено не отказываться. Его организатор рассказал корреспонденту Sputnik, как мероприятие проведут на сей раз.

ТИРАСПОЛЬ, 8 мая – Sputnik. В День Победы практически все массовые мероприятия отменены, однако Республиканский веломарш "Знамя Победы" все-таки проведут, но в этом году, правда, несколько в усеченном варианте. В условиях чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса время спортивного мероприятия сократили с пяти дней до одного.

"К такой важной для нас дате, юбилею Великой Победы, мы не могли не провести мероприятие. Пусть оно будет не такое масштабное. Но копию Знамени Победы мы провезем через все города Приднестровья", - рассказал Игорь Крижановский - председатель велоклуба "Покатушки", организующего велопробег к 9 Мая уже в третий раз.

Прежде проводили веломарш "Знамя Победы", на сей раз он ограничился велоэстафетой с минимум участников, чтобы исключить массовое скопление людей. В новом виде пробег предполагает одновременное участие не более трех велосипедистов на каждом отрезке пути, когда, пройдя свой путь, они будут передавать Знамя Победы следующей тройке велогонщиков. При этом каждый велосипедист будет в маске и перчатках, соблюдая необходимые правила безопасности, в том числе двухметровую дистанцию.

Всего получилось семь этапов, на каждом из них до трех человек, из которых один везет Знамя и двое едут впереди, посменно меняясь, рассекая воздух тому, кому доверено Знамя.

"К копии Знамени Победы относимся бережно, по земле не волочим и как тряпку не храним", - говорится в инструкции участникам велоэстафеты.

Всех участников также просят на своем этапе пути сделать несколько фотоснимков при передаче копии Знамени Победы, во время движения, на Мемориалах Славы (если есть по ходу маршрута), чтобы организаторы могли оперативно поделиться ими в интернете.

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