Виктор Балан выпустил лиричную песню-признание медикам, борющимся с COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая – Sputnik. Известный молдавский певец, уроженец Рыбницы, Виктор Балан записал трогательную песню "Хранители жизни", посвященную всем медицинским работникам, которые сейчас на самой передовой борьбы с коронавирусом нового типа. Это своего рода восхищение медиками и благодарность этим бесстрашным бойцам, которые на самом деле обычные люди из рядовых семей, но они считают своим долгом противостоять обрушившейся на мир беде и помочь нуждающимся.

"Написать песню меня подтолкнуло пребывание дома. Мне захотелось выразить свое признание и благодарность всем медикам, которые участвуют в борьбе с вирусом, да и вообще с болезнями. Ведь огромную роль играют в ней не только врачи, но и медсестры, медбратья, фельдшера, санитары", - поясняет исполнитель адрес посвящения.

Как рассказал Балан, текст и мелодия были написаны еще семь лет назад. И композиция давно ждала своего воплощения. Автор текста - поэтесса и филолог Галина Харалгина, музыки – сам исполнитель.

"Сидя дома, я наткнулся на этот текст. Решил изменить припев, чтобы придать актуальности. Галина за считанные часы переписала его, а я к нему придумал новую мелодию. И вот финальный результат записал на видео", - говорит Виктор.

Артист признает, на студии можно было довести эту запись до совершенства. Но пока такой возможности нет. Да и в принципе в нынешних условиях музыкант может создать качественный продукт и дома.

"Что на самом деле нужно для этого музыканту? Компьютер, гитара, наушники. Да в принципе и всё. С этим инструментарием можно написать аранжировку и сделать композицию", - объясняет он.

На самом деле наличие в тайниках у Виктора песни про медиков неудивительно. Его оба родителя – профессиональные врачи. Мама - участковый терапевт, папа - врач-психиатр. И оба сейчас продолжают свою работу в поликлинике в Рыбнице. Так что проникновенное исполнение песни-посвящения всем медицинским работникам – это от души и от прекрасного понимания и знания нелегкой врачебной участи.

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