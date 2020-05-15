Как педагоги в Приднестровье адаптировались к преподаванию за экраном компьютера

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая – Sputnik. Дистанционное обучение дает возможность учителям интегрировать многие предметы, темы уроков и выйти на другой уровень коммуникации с учениками. Такого мнения придерживается директор Бендерского теоретического лицея Светлана Иванишина.
"Одно из преимуществ дистанционного обучения – удобные условия учебы. Все, что нужно сегодня – это ноутбук или смартфон, не нужно никуда идти или ехать, вы можете изучать все, что угодно, дома или в другом месте, где есть доступ к интернету", - считает она.
По словам директора, дистанционное обучение позволяет продолжать занятия практически независимо от других имеющихся обязательств.
"Немаловажен и психологический комфорт при дистанционном обучении, что снижает стресс у лицеистов. Ведь они практически выросли за компьютерами и с гаджетами в руках, и условия дистанционного обучения для них стали естественной средой обучения", - поясняет она.
Как проходит обучение
Обучение проходит на основе цифровых образовательных ресурсов, которые представлены в виде электронных учебников, интерактивных обучающих ресурсов, компьютерной демонстрации, электронных источников информации.
Лицей апробирует цифровой образовательный ресурс для школ "ЯКласс", видеоконференцсвязь Zoom, а также мессенджер Viber. Учебная программа не изменена, она просто оптимизирована под новые условия.
"Занятия проходят в онлайн режиме в Zoom, где учитель может проконтролировать количество учащихся на уроке, а также у учеников есть возможность живого общения с учителем", - рассказывает руководитель лицея
С помощью ресурса ЯКласс легко контролировать процесс освоения школьниками учебной программы — в разделе "Результаты учащихся" доступна информация, сколько времени ребенок провел на сайте и какое количество заданий выполнил. Педагоги также могут формировать отчеты одним нажатием кнопки и отправлять их руководству.
Самодисциплина
По мнению Иванишиной, при учебе онлайн важным встает вопрос о развитии самодисциплины учеников, чтобы можно было организовать эффективное дистанционное обучение.
Как считает директор, задача учителя при организации урока в дистанционном формате — не просто передать ученику определенный объем новой информации, а организовать его самостоятельную познавательную деятельность, научить самостоятельно добывать знания и применять их на практике.
"Основным барьером при подготовке к удаленному уроку может стать управление классом в дистанционном режиме. Очень сложно себя организовать, а тем более ребенку, когда нет контроля со стороны взрослых или педагога", - говорит она.
"В рамках совместного онлайн-урока мы обращаем внимание на состав участников, отмечаем посещение. Остальные, кого ждали к подключению, будут считаться "опоздавшими". Занятия важно начинать вовремя согласно расписанию учебных предметов", - поясняет Иванишина.
Как она говорит, для учеников должны быть строгие временные рамки для изучения нового материала и отработки на практике полученных знаний. Одно из условий эффективного дистанционного урока — это частая смена заданий и много практики. Ведь ученикам сложно воспринимать и усваивать большой объем информации или длительное время выполнять одно задание, тем более в непривычном для них формате.
В случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок выставляется неудовлетворительная отметка, за исключением, если учащийся в данный момент находится на лечении.
"За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей по учебным предметам ответственность несут родители. Учащихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный материал, учитель-предметник приглашает на индивидуальные или групповые консультации для ликвидации пробелов", - отмечает директор.
Взгляд в будущее
По словам Иванишиной, новые реалии и дистанционное обучение на самом деле сплотили учителей и учеников.
"А значит мы стали сильнее. Вопрос в том, каким должно быть современное поколение учащихся, выдвигается для нас на первое место. Мы хотим быть современными, нас тянет к инновациям и научному творчеству, мы не только передаем знания, но и сами добываем их, привлекая к этой работе самих школьников, осознавая нашу общую перспективу", - уверена она.
В планах – на базе лицея создать ресурсный центр, в рамках которого будут изучаться, анализироваться инновационный опыт и методические разработки учителей по новым подходам в обучении. Всеми этими ноу-хау предполагается делится на семинарах, круглых столах, мастер-классах.
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