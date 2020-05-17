Опыт учителя: какие онлайн-программы обучения оказались наиболее эффективными

ТИРАСПОЛЬ, 17 мая – Sputnik. Заведующая филологической кафедрой Бендерского теоретического лицея Тамара Штырбул рассказала о том, какие информационные платформы и как себя проявили в онлайн-преподавании, и насколько хорошо ее подопечным удается усваивать знания при новой форме обучения.

"Каждый из учителей-филологов приспособился в доступном ему режиме общаться с учащимися. Наиболее востребованными оказались ЯКласс, Zoom, Вайбер, Вконтакте и Решу ЕГЭ", - говорит завкафедрой.

Программы, удобные для обучения русскому языку

По ее словам, как показала практика, при обучении русскому языку больше используется ЯКласс. Программа дает подробный анализ результатов работы каждого ученика в режиме, доступном как самому обучающемуся, так и учителю, и родителям. Есть возможность сравнивать успехи ученика с результатами работы одноклассников не только по одному предмету, но и по всему курсу, можно сравнивать классы в параллели, в целом по школе и по региону, и это становится хорошим стимулом для самоорганизации ребят.

"Хорошо подобраны тренировочные и контрольные материалы по темам, которые к тому же носят дифференцированный характер и еще дают возможность ученику улучшить свой результат, подобрав другой тест по заданной теме", - поясняет Штырбул.

Как говорит опытный педагог, популярностью пользуется и сеть Решу ЕГЭ, особенно в старших классах. Для проведения уроков литературы предпочтение отдается сети Zoom, Скайп и Вконтакте, которые включают весь класс в работу с одновременным использованием обратной связи.

"Применение компьютерных технологий дает возможность оценить в течение урока практически всех учащихся. Благодаря им значительно увеличилась накопляемость оценок по сравнению с оценкой знаний учащихся на традиционных уроках, вырос контроль родителей за качеством обучения их детей", - отмечает позитивные моменты педагог.

Взаимодействие учителей и руководства

По ее словам, при сообщении онлайн оперативно решаются рабочие вопросы, возникающие в жизни и работе коллектива.

"Поддержка и внимание со стороны руководства помогают преодолевать трудный во всех отношениях период карантина", - подчеркивает она.

Общение каждого учителя с руководством лицея по проблемам, трудностям, возникающим в работе, по обмену опытом работы в условиях карантина осуществляется ежедневно в вайбере, и один раз в неделю на административных планерках, где подводятся итоги работы кафедр за неделю, создается план на следующую неделю, решаются различные организационные и информационные проблемы.

И о минусах онлайн обучения

Однако существуют и негативные стороны дистанционного обучения. При таком способе взаимодействия остро ощущается нехватка живого общения.

"Отсутствие живого общения ограничивает возможности "воспитания души" и нравственного совершенствования личности ребенка особенно на уроках литературы", - обращает внимание филолог.

Штырбул также говорит о том, что у учителей возникают сомнения в степени самостоятельности ученика при выполнении заданий, особенно если речь идет о работе контрольного характера.

"Есть примеры, когда учащиеся, в первую очередь старшеклассники, успешно владеющие компьютерными технологиями, находят ответы в интернете и не тратят время на формирование практических навыков по изучаемой теме", - подчеркивает она.

Возникают проблемы и с пересылкой домашних заданий у школьников, которые недостаточно владеют культурой и техникой передачи информации учителю - работы плохо освещены, написаны очень тусклой пастой, в перевернутом виде, с нарушением последовательности подаваемого материала и прочими неприятными нюансами. Из-за этого у педагога уходит много времени на проверку домашних заданий, организацию индивидуальной обратной связи, подготовку к уроку.

Кроме того, завкафедрой говорит, что не все образовательные платформы даются бесплатно, как это случилось в ЯКлассе, когда через месяц работы учитель вынужден свернуть свою активность в обучении учащихся без предоплаты. Ограниченное время работы с учениками не дает возможности организовать качественное повторение ранее изученного, отработать какую-то терминологию, и сужает круг использования новых технологий. Например, прослушать минипроекты, подготовленные учащимися к уроку самостоятельно или по просьбе учителя, проанализировать синквейн, фишбоун, применить блицопрос, подготовленный учениками.

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