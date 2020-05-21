Семь месяцев на посту мэра Кишинева: как Чебан реализует свою программу

Как обещания превращаются в реальные дела – о том, что успел сделать примар столицы Ион Чебан за 7 месяцев нахождения на посту, а также о главных препятствиях в своей деятельности столичный градоначальник рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Многие проекты, анонсированные в избирательной кампании действующего примара (мэра) Кишинева, начинают претворяться в жизнь. В то же время, есть и другие инициативы, которые, пока что далеки от воплощения. Когда в Кишиневе появится электронная оплата проезда в общественном транспорте, каково состояние системы очистных сооружений и многие другие злободневные темы – обо всем этом Ион Чебан рассказал в рамках программы "Логика власти" радиостудии Sputnik Молдова.

- Господин Чебан, проблема общественного транспорта – одна из самых насущных для столицы. Когда в Кишиневе появятся новые автобусы и троллейбусы?

- Муниципальный совет Кишинева 19 мая утвердил план обновления парка общественного транспорта в столице на 2020-2023 годы. Муниципалитет закупит 250 новых автобусов и более 100 троллейбусов. Хочу поздравить всех жителей муниципия с принятием решения по данному вопросу, а также поблагодарить советников, которые проголосовали за него.

Мы сделаем все возможное, чтобы план был реализован как можно скорее, но это целая процедура. На данный момент мы готовим необходимую материально-техническую базу для проведения закупок, и очень важно, чтобы в муниципальном совете был достигнут консенсус по данным вопросам. Хочу отметить, что мы могли проголосовать за это решение еще в феврале – начале марта. В этом случае мы бы уже получили первую партию автобусов, а до сентября полностью бы закрыли этот вопрос – это уже на совести тех, кто не проголосовал за данное решение или не захотел проголосовать. Я надеюсь, мы не наступим сейчас на те же грабли. Для жителей пригородов муниципия вопрос транспорта особенно важен.

- В рамках вашей избирательной кампании вы обещали гражданам электронную систему оплаты проезда в транспорте. На каком этапе сейчас находится проект?

- Данный проект фигурирует в муниципальной повестке еще с 2012 года, и сейчас у нас есть реальный шанс перейти от простых обсуждений к реализации. Мы считаем, что система электронной оплаты проезда в транспорте должна быть осуществлена на основе государственно-частного партнерства. Необходимы частные инвестиции на сумму примерно 120 миллионов леев и выше. Конечно, для подобных целей нужно привлечь проверенную компанию с релевантным опытом.

Преимущества системы электронной оплаты проезда очевидны: в местах ее внедрения фиксируется рост поступлений средств на 30-40%, унифицируется сама система оплаты для различных видов транспорта. Мы бы хотели, чтобы данная система была реализована на всех автобусных и троллейбусных маршрутах, а также в маршрутных такси, если данные единицы транспорта останутся в транспортной сети.

- Когда это может произойти?

- Проекты подобного типа реализуются в течение 6-12 месяцев. Окончательные сроки зависят от действий и политической воли всех задействованных в данном процессе лиц.

- Хотелось бы поговорить и о проблеме Центрального рынка. На данный момент мы видим протесты людей, которые остались без доходов и хотят вернуться на работу, что логично и объяснимо. С другой стороны, в случае преждевременного открытия рынков возникает вероятность новой вспышки инфекции. Когда откроется Центральный рынок и рынки в других районах города?

- По решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, рынки муниципиев Бельцы и Кишинев остаются закрытыми до 1 июня, с возможностью продления данного срока. Мы понимаем обеспокоенность людей и разделяем их тревогу. Но только подумайте: в обычных условиях через относительно небольшую территорию Центрального рынка и автовокзала ежедневно проходят от 15 до 30 тысяч людей, а в выходные дни эта цифра может достигать 50 тысяч. Это очень высокая концентрация людей и, соответственно, предельно опасная ситуация для города, находящегося в условиях пандемии.

Будут открыты рынки или нет 1 июня, зависит от динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией. На данный момент, к сожалению, рост количества инфицированных продолжается, а больницы по-прежнему переполнены заболевшими гражданами. Решение об открытии рынков в Кишиневе будет принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, и примэрия Кишинева будет соблюдать это решение. Посмотрим, 1 июня совсем близко, но я не исключаю, что решение по данному вопросу может быть принято и раньше.

- Перейдем к другому "больному" для кишиневцев вопросу. Совсем скоро установится жаркая погода, и город накроет знакомый всем неприятный запах очистных. Стоит ли ждать изменения ситуации этим летом?

- Когда мы начали работы на городских очистных сооружениях, ситуация была близка к катастрофической. Сейчас перед нами стоит задача за полгода решить проблемы, которые копились годами. Мы делаем все возможное, чтобы избежать появления неприятного запаха в столице, но не в наших силах изменить ситуацию так быстро.

Сейчас мы ведем работы на трех сточных озерах-накопителях, где за 12 лет аккумулировалось порядка 500 тысяч кубометров ила – именно он является источником неприятного запаха. По сравнению, например, с февралем улучшения уже есть: тогда там вообще невозможно было находиться. Но у нас впереди еще очень большой объем работ.

Основная сложность в том, что все возможные решения по очистным системам Кишинева дают лишь временный эффект. По-настоящему проблему можно решить только созданием новой системы очистных сооружений закрытого типа, и именно такой она должна была быть изначально. Но это, опять же, вопрос больших денег и инвестиций.

- По поводу объездной дороги Кишинева: учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, есть ли у нас деньги на данный проект?

- Это дорога национального значения, и данный проект должен быть реализован совместно с правительством. Уже были инициированы необходимые процедуры, но появились определенные сложности: в частности, отказ от российского кредита, пандемия, рецессия, сокращение поступлений в бюджет. Все это, скорее всего, приведет к отсрочке реализации проекта.

На данный момент ведутся работы на первом сегменте в зоне Яловен. На муниципальном уровне мы запросили у правительства разрешения на анализ 5-го сегмента – это зона, соединяющая Колоницу и Сынжеру. Мы уже начали переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком по данному вопросу. Но многое зависит и от муниципальных советников, которые, я надеюсь, не будут препятствовать реализации проекта.

- Что касается образовательного процесса, то в условиях пандемии он, фактически, остановился…

- На самом деле ситуация в сфере образования намного лучше, чем это может показаться на первый взгляд. Несмотря на критику и пессимистичные прогнозы, мы решили внедрить достаточно провокационный проект – Educatie Online. Уже могу сказать, что, вопреки всем трудностям, у нас все получилось, причем это стоило нам не так дорого. Сегодня, спустя менее месяца после запуска, у проекта уже почти миллион просмотров только на Youtube. Десятки тысяч уникальных пользователей ежедневно заходят на сайт educatieonline.md : из них 80% резиденты нашей страны и еще 20% – представители диаспоры.

Это особенно важно, когда у детей в нашей стране не всегда есть доступ к качественному образованию, особенно в районах. Возможность дистанционного обучения актуальна и для детей с ограниченными возможностями. Когда они не могут посещать школу, школа "приходит" к ним домой. Мы пристально следим за самим процессом внедрения системы, и я призываю всех жителей столицы помочь нам с обнаружением потенциальных проблем в проекте Educatie Online. Для этого можно использовать онлайн-портал eu.chisinau.md, специально созданный примэрией для приема и обработки обращений кишиневцев по разным проблемам. А с 21 мая жители Кишинева могут записать своих детей в первый класс удаленно на сайте escoala.chisinau.md.

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