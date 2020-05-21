Семь месяцев на посту мэра Кишинева: как Чебан реализует свою программу

Многие проекты, анонсированные в избирательной кампании действующего примара (мэра) Кишинева, начинают претворяться в жизнь. В то же время, есть и другие инициативы, которые, пока что далеки от воплощения. Когда в Кишиневе появится электронная оплата проезда в общественном транспорте, каково состояние системы очистных сооружений и многие другие злободневные темы – обо всем этом Ион Чебан рассказал в рамках программы "Логика власти" радиостудии Sputnik Молдова.
- Господин Чебан, проблема общественного транспорта – одна из самых насущных для столицы. Когда в Кишиневе появятся новые автобусы и троллейбусы?
- Муниципальный совет Кишинева 19 мая утвердил план обновления парка общественного транспорта в столице на 2020-2023 годы. Муниципалитет закупит 250 новых автобусов и более 100 троллейбусов. Хочу поздравить всех жителей муниципия с принятием решения по данному вопросу, а также поблагодарить советников, которые проголосовали за него.
- В рамках вашей избирательной кампании вы обещали гражданам электронную систему оплаты проезда в транспорте. На каком этапе сейчас находится проект?
- Данный проект фигурирует в муниципальной повестке еще с 2012 года, и сейчас у нас есть реальный шанс перейти от простых обсуждений к реализации. Мы считаем, что система электронной оплаты проезда в транспорте должна быть осуществлена на основе государственно-частного партнерства. Необходимы частные инвестиции на сумму примерно 120 миллионов леев и выше. Конечно, для подобных целей нужно привлечь проверенную компанию с релевантным опытом.
- Когда это может произойти?
- Проекты подобного типа реализуются в течение 6-12 месяцев. Окончательные сроки зависят от действий и политической воли всех задействованных в данном процессе лиц.
- Хотелось бы поговорить и о проблеме Центрального рынка. На данный момент мы видим протесты людей, которые остались без доходов и хотят вернуться на работу, что логично и объяснимо. С другой стороны, в случае преждевременного открытия рынков возникает вероятность новой вспышки инфекции. Когда откроется Центральный рынок и рынки в других районах города?
- По решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, рынки муниципиев Бельцы и Кишинев остаются закрытыми до 1 июня, с возможностью продления данного срока. Мы понимаем обеспокоенность людей и разделяем их тревогу. Но только подумайте: в обычных условиях через относительно небольшую территорию Центрального рынка и автовокзала ежедневно проходят от 15 до 30 тысяч людей, а в выходные дни эта цифра может достигать 50 тысяч. Это очень высокая концентрация людей и, соответственно, предельно опасная ситуация для города, находящегося в условиях пандемии.
- Перейдем к другому "больному" для кишиневцев вопросу. Совсем скоро установится жаркая погода, и город накроет знакомый всем неприятный запах очистных. Стоит ли ждать изменения ситуации этим летом?
- Когда мы начали работы на городских очистных сооружениях, ситуация была близка к катастрофической. Сейчас перед нами стоит задача за полгода решить проблемы, которые копились годами. Мы делаем все возможное, чтобы избежать появления неприятного запаха в столице, но не в наших силах изменить ситуацию так быстро.
Сейчас мы ведем работы на трех сточных озерах-накопителях, где за 12 лет аккумулировалось порядка 500 тысяч кубометров ила – именно он является источником неприятного запаха. По сравнению, например, с февралем улучшения уже есть: тогда там вообще невозможно было находиться. Но у нас впереди еще очень большой объем работ.
- По поводу объездной дороги Кишинева: учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, есть ли у нас деньги на данный проект?
- Это дорога национального значения, и данный проект должен быть реализован совместно с правительством. Уже были инициированы необходимые процедуры, но появились определенные сложности: в частности, отказ от российского кредита, пандемия, рецессия, сокращение поступлений в бюджет. Все это, скорее всего, приведет к отсрочке реализации проекта.
На данный момент ведутся работы на первом сегменте в зоне Яловен. На муниципальном уровне мы запросили у правительства разрешения на анализ 5-го сегмента – это зона, соединяющая Колоницу и Сынжеру. Мы уже начали переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком по данному вопросу. Но многое зависит и от муниципальных советников, которые, я надеюсь, не будут препятствовать реализации проекта.
- Что касается образовательного процесса, то в условиях пандемии он, фактически, остановился…
Это особенно важно, когда у детей в нашей стране не всегда есть доступ к качественному образованию, особенно в районах. Возможность дистанционного обучения актуальна и для детей с ограниченными возможностями. Когда они не могут посещать школу, школа "приходит" к ним домой. Мы пристально следим за самим процессом внедрения системы, и я призываю всех жителей столицы помочь нам с обнаружением потенциальных проблем в проекте Educatie Online. Для этого можно использовать онлайн-портал eu.chisinau.md, специально созданный примэрией для приема и обработки обращений кишиневцев по разным проблемам. А с 21 мая жители Кишинева могут записать своих детей в первый класс удаленно на сайте escoala.chisinau.md.
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