Вице-спикер парламента рассказала о своем детстве и проблемах детей

Во всем мире 1 июня отмечается День защиты детей. О своей семье, счастливом детстве и проблемах подрастающего поколения в интервью Sputnik Молдова рассказала вице-председатель парламента Моника Бабук.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik, Анна Горбан. Нынешнему поколению детей не хватает общения с природой и живого общения со сверстниками, а также культурного времяпрепровождения. Такого мнения придерживается вице-спикер парламента Моника Бабук.

Политик в радиостудии Sputnik Молдова рассказала о своем детстве в селе Бардар Яловенского района и о родителях, которые были сельскими интеллигентами. Мать, учитель истории, пользовалась непререкаемым авторитетом у своих учеников, а отец, инженер, впоследствии стал примаром (мэром) села.

"Детство – это самое прекрасное время в жизни любого человека, и оно начинается в родном доме. Мне повезло вырасти в семье, полной любви: родители были моими настоящими друзьями и поддерживали все мои начинания", - поделилась Бабук.

Вице-спикер отметила, что культурное воспитание подрастающего поколения зависит, в первую очередь, от осознанности родителей, а также преподавателей. Они должны использовать имеющиеся возможности и уделять больше внимания всестороннему развитию детей.

"Несмотря на ограниченные средства, мать и отец всегда радели о моем культурном воспитании. Наша домашняя библиотека стала моей второй школой, а учителя проводили с нами время и вне учебы", - рассказала Бабук.

Политик отметила, что государству еще многое предстоит сделать для развития культурной сферы в Молдове. Необходимо инвестировать в музеи, театры и прочие учреждения, а также стимулировать детей посещать их посредством скидок и других послаблений.

"Одним из примеров работы властей в этом отношении является Кишиневский цирк. В настоящее время государство занимается его реорганизацией, а в 2014 году, после десятилетнего перерыва, вновь заработала малая арена цирка. Я верю в то, что в ближайшем будущем он станет настоящим поликультурным центром", - отметила Бабук.

Вице-спикер поздравила всех детей с праздником и пожелала им здоровья, а также реализации жизненных планов. Она призвала родителей помочь детям найти баланс между новыми технологиями и живым общением.

"В развитии виртуальной сферы есть свои преимущества. Интернет предоставляет намного больше информации, чего не было, например, в моем детстве. Но не стоит забывать о том, что живое общение с природой и людьми ничего не заменит", - заключила политик.

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