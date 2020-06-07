История народов Молдовы в свете генетических данных

В генах людей заключена информация о биологической истории их предков. Современные технологии позволяют расшифровать эти данные и использовать для реконструкции демографических событий в истории народов и проверок гипотез их происхождения.

Наибольшую информацию о генетической истории дает исследование вариантов Y-хромосомы, которая передается из поколения в поколение строго по мужской линии.

По итогам представленных в 2013 году в журнале Plos One исследований вариантов мужской хромосомы (Y-хромосомы), которые проводились в Молдове 10 лет назад международной группой ученых, Sputnik опубликовал две статьи, касавшиеся некоторых аспектов научного проекта. Среди его участников был генетик и антрополог, доктор биологии, старший научный сотрудник Института Фтизиопульмонологии имени Кирилла Драганюка и сотрудник Национального музея истории Молдовы Александр Варзарь. Письмо исследователя в нашу редакцию после публикации второй статьи стало поводом вновь обратится к этой, безусловно, интереснейшей теме – истории молдаван в свете анализа Y-хромосомы. В интервью Sputnik Молдова исследователь рассказал некоторые подробности об участниках проекта, и об итогах их изысканий.

Фото из личного архива Александр Варзарь

— Александр, расскажите о целях и задачах того проекта, чья была инициатива проведения исследований?

— Цель проекта заключалась в реконструкции демографической истории Днестровско-Прутского междуречья в свете данных генетического разнообразия современных народов Молдовы – молдаван, гагаузов, украинцев. Прошу прощения за нескромность, но инициатором этого исследования был я. Тема меня интересовала еще со студенческих лет (с конца 90-х годов). В 2002-м мне посчастливилось выиграть стипендию немецкого фонда DAAD и частично реализовать мои замыслы в Германии. Правда, в Германии, в университетах городов Ульм и Мюнхен (LMU Munchen), я занимался популяционным анализом разнообразия других генетических маркеров, локализованных на аутосомных хромосомах. По этой части проекта у нас тоже опубликована парочка статей в международных журналах. Что касается Y-хромосомы, то анализ ее разнообразия проводился чуть позже в России, в Институте медицинской генетики в Томске. В итоге вышла такая вот совместная молдавско-германо-российско-румынская работа по исследованию генетического разнообразия народов Молдовы. Кроме молдаван в анализ также вошли украинцы (из Приднестровья), гагаузы и для сравнения выборка румын из восточной Румынии. С румынским материалом помогли коллеги из Бухареста и Ясс. Затем после завершения экспериментальной части в России я вернулся в Германию, где в 2006 году по результатам этих исследований защитил диссертацию в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана. Без финансовой, технической и профессиональной научной помощи немецких и российских коллег реализация этого проекта была бы, конечно, невозможна.

— Многие обратили внимание на локализацию выборки материалов – три села в Молдове – София (Дрокиевский район), Рашков (Каменский район), Карахасаны (район Штефан-Водэ). Почему именно эти села? Является ли репрезентативной такая выборка?

— София – молдавское село на севере страны, поэтому в каком-то приближении представляет население севера Молдовы, Карахасаны – село на юго-востоке. Рашков – украинское село в Приднестровье. Я исходил из географического принципа. Хотел посмотреть гетерогенность (отличия) между удаленными локальными группами молдаван. Выборки в 80–125 человек из этих населенных пунктов являются более, чем репрезентативными, и в целом они вместе взятые дают общее представление о генетическом положении молдаван среди других народов Европы. Что касается возможных исследований в других селах или районах, то, безусловно, такие исследования представляют интерес, так как любая локальная популяция является уникальной в генетическом отношении, но в пределах популяционных вариаций (всей Молдовы или юго-восточной Европы). Иначе говоря, маловероятно, что в других молдавских селах Вы встретите генные частоты, характерные для Африки или Восточной Азии. К тому же не стоит забывать, что подобные исследования являются дорогостоящими и, к сожалению, желаемое не всегда совпадает с возможностями исследователей.

— Есть ли данные отдельно по каждому селу?

— Да, мы публиковали данные генных частот по каждому селу отдельно и анализировали их отличия. В частности, в нашем анализе вариантов (гаплогрупп) Y-хромосомы мы продемонстрировали большее присутствие восточно-европейских линий R1a у молдаван из Карахасан, чем у молдаван из Софии, в генофонде которых наблюдалось побольше западных вариантов Y-хромосомы (I2a, I1, R1b3).

— В прошлой статье я обратил внимание на тот факт, что румынские материалы были собраны в Западной Молдове. Почему вы брали материалы в Пятра-Нямц и селе Бухуш? И если Пятра-Нямц еще понятно, то Бухуш, впрочем, как и Рашков (Каменский район), вызывает вопросы. © Sputnik / Виталий Арутюнов ДНК молдаван – генетический портрет

— Известно, что экспансия молдавского государства происходила с территории современной восточной Румынии (Западной Молдовы) и сопровождалась заселением территории Днестровско-Прутского региона волохами – предками молдаван и румын; одновременно в регион проникали восточные славяне с соседней территории нынешней Украины. Очевидно, восточно-романская и славянская популяции взаимодействовали и, возможно, смешивались друг с другом. Это была наша рабочая гипотеза, которую мы запланировали проверить. Для этого мы включили в анализ румынские выборки из восточно-румынских городов Пятра-Нямц и Бухуш и украинцев из села Рашков. К тому же, у румынских и приднестровских коллег, которые помогли со сбором материала, была возможность собрать материал именно в этих населенных пунктах.

— Могли бы вы дать свою интерпретацию происхождения молдаван, учитывая историю обнаруженных гаплогрупп? Однако стоит, наверное, объяснить, что нации и гаплогруппы Y-хромосомы, или, как принято говорить, клады гаплогрупп Y-хромосомы – это не одно и то же. Люди с одинаковыми гаплогруппами, например, R1a, могут быть частью австрийской, русской или другой нации – это касается и других гаплогрупп.

— Да, Вы правы, чистых "славянских", "германских", "тюркских" и прочих этнических генетических гаплогрупп или генов не существует. Дело в том, что генетическое и этническое разнообразие зачастую не совпадают, увы. Это объясняется тем, что разнообразие генетическое древнее выделений/дифференциаций современных этнических групп или наций. Кроме того, этническая история (этногенез), как правило, ассоциирована с такими демографическими процессами, как миграции и смешение (метиссация), что значительно усложняет возможность корреляций между языком или этносом с одной стороны и генетикой – с другой. Как это в итоге выглядит? Гаплогруппы на геногеографических картах обнаруживают градиенты частот (наподобие температурных градиентов или изолиний рельефа), а на них уже накладываются этносы или границы государств, которые в меньшей или большей степени совпадают с центрами/пиками частот гаплогрупп.

Мы обнаружили, что Y-хромосомы молдаван характеризуются значительным разнообразием, а в европейском генетическом пространстве молдаване занимают промежуточное положение между народами Балканского полуострова и народами Восточной Европы, представленными восточными и западными славянами. Это говорит о ведущей роли фактора смешения в генетической истории молдаван, где миграционные волны из Юго-Восточной и Восточной Европы играли ведущую роль. В отличие от молдаван, румыны, их ближайшие родственники по языку и культуре, оказываются в одной группе с балканскими народами, что объясняется доминированием в их генофонде балканских Y-хромосом, представленных гаплогруппами I2a, G и J. У молдаван же чаще, чем у румын присутствует основная восточноевропейская гаплогруппа R1a. Более детальный анализ разнообразия Y-хромосом несущих гаплогруппу R1a продемонстрировал большее молекулярное родство молдавских хромосом R1a с аналогичными хромосомами из восточно- и западнославянских популяциях, чем с R1a хромосомами румын. Это свидетельствует о заимствовании части Y-хромосом предками молдаван непосредственно от славян. Результаты наших исследований находят подтверждение в исторических источниках, согласно которым после ухода в середине XIV века из Карпато-Поднестровья золотоордынцев, этот регион заселяется восточно-романским и славянским населением. Две этнические группы, вероятно, взаимодействуют друг с другом, смешиваются и обмениваются генами. К тому же, в условиях молдавской (восточно-романской) государственности не исключен процесс ассимиляции славянского населения романским в соответствии с моделью элитного доминирования. Итогом этих процессов, смешения и ассимиляции, вероятно, и стало широкое распространение хромосом R1a у молдаван и генетическая близость молдаван к восточным славянам.

— Очевидно, что основная у западных и восточных славян гаплогруппа R1a доминирует и у молдаван, образуя вместе с I2a, наиболее распространенной у южных славян на Балканах и R1b – основной в Италии (и в Западной Европе вообще), генетический портрет молдавских мужчин. Правильно ли я понимаю?

— Вероятно, это и делает нас более разнообразным и в то же время более своеобразным в генетическом отношении народом.

— Какая гаплоруппа может указывать на италийские ветви молдаван?

— Вероятно, та, что доминирует в Италии. Из тех, которые мы встретили в Молдове – R1b3. Однако их доля у молдаван – 7%. Кроме того, линии R1b3 могли проникнуть в наш регион из других регионов Западной Европы, где они также широко представлены. Повторюсь, чистых "италийских", как и других этнических гаплогрупп не существует.

— Проводятся ли сегодня исследования гаплогрупп материалов, относящихся к Кукутень-Трипольской культуре и другим древним культурам? Есть ли в наших музеях или где-то еще такие материалы? Где именно в Молдове эти материалы хранятся? Есть ли какой-то учет, базы данных?

— С прошлого года мы приступили к созданию единого палеоантропологического фонда на базе нашего Национального музея истории. Палеоантропологический материал, хранящийся в музее, происходит из археологических раскопок могильников, проводимых с 50-х годов прошлого века. По моим расчетам, в фондах Национального музея истории хранятся останки более чем тысячи 200 человек, носителей различных культур от позднего неолита (рубеж VI – V тысячелетий до н.э.) до нашего времени (начало XIX века н.э.). Однако отсутствие палеоантропологической базы данных затрудняло проведение палеогенетических исследований (или исследований древней ДНК). Условия хранения также оставляли желать лучшего. Здесь стоит отметить особенности исследований древней ДНК, если их сравнивать с исследованием ДНК, полученной от живых людей.

Во-первых, репрезентативность выборок небольшая. Например, в нашей коллекции имеются только два скелета (точнее, их фрагменты) из трипольских погребений. Во-вторых, древняя ДНК деградировала, и поэтому далеко не из всех останков, особенно древних, а потому плохо сохранившихся, удается ее извлечь. В-третьих, подобные исследования требуют специальных условий, дорогостоящего оборудования и вообще очень дорогие. Для получения более надежных и убедительных результатов необходима кооперация исследователей из многих европейских стран, на территории которых представлены эти же или родственные археологические культуры.

В этом году мы начали активное сотрудничество с палеогенетиками из Дании, которые являются признанными лидерами в этой области и руководят консорциумом исследователей из многих стран. Скажу, что первых результатов наших совместных датчанами исследований древней ДНК с территории Молдовы следует ожидать не раньше конца следующего года. Вероятно, даже в 2022 году.

— Вы проводили исследования Y-хромосомы гагаузов. Расскажите, пожалуйста, что особенного в генетике гагаузов, откуда пришли их предки?

— С точки зрения генетики и по частоте аутосомных полиморфизмов, и по частоте гаплогрупп Y-хромосомы, гагаузы – европейская популяция. От молдаван их отличает большая доля балканских линий Y-хромосомы, что делает их особенно близкими с болгарами и некоторыми другими балканскими народами. Из более чем сотни исследованных мужских хромосом лишь одна имеет азиатские корни, однако это в пределах вариаций, наблюдаемых в других европейских популяциях.

— Таким образом, предки гагаузов пришли с Балкан, что, впрочем, подтверждается также и другими источниками. Хотелось бы обратить внимание на фактор языка – гагаузский язык относится к тюркской группе. Как вы объясните такой симбиоз? © Sputnik / Алексей Даничев Чешская Молдавия: что мы об этом знаем

— Смена языка у биологических предков гагаузов могла происходить в соответствии с моделью элитного доминирования, когда язык малочисленного народа (например, завоевателя) в силу своего привилегированного статуса (например, государственный язык) пользовался предпочтением у более многочисленных народов. Такими малочисленными народами-завоевателями могли быть печенеги, половцы, огузы, сельджуки, принесшие тюркский язык, но со временем утратившие свои генетические черты, растворившись в местной "индоевропейской" генетической среде. По сходному сценарию смена языков, по-видимому, происходила у венгров, турок, осетин.

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