Молдавские артисты поблагодарили медиков, выпустив видеоклип трогательной песни

Прекрасному музыкальному посвящению подобрали также очень лиричное название - Ангелы в белых халатах.

КИШИНЕВ, 21 июня – Sputnik. Двенадцать известных молдавских артистов записали на видео совместную композицию "Ангелы в белых халатах". Таким образом они решили поздравить всех работников медицины с их профессиональным праздником, отдать дань уважения и высказать благодарность тем, кто ежечасно спасают жизни людей.

Создание песен, посвященных труду тех, кто занимается одной из самых сложных профессий, - не ноу-хау. Многие певцы, в том числе и молдавские, записали свои музыкальные признания медикам. Однако впервые молдавские артисты сделали это совместно и таким большим количеством.

"Это был душевный порыв. Мы решили донести до медиков слова признательности за то, что они берегут нас, благодарность за их тяжкий и ответственный труд, когда порой не в самых лучших условиях они борются за жизни людей. А особенно сейчас, когда на мир навалилась такая эпидемия и они – на передовой", - рассказал корреспонденту Sputnik музыкант Константин Москович.

Участие в таком трогательном послании приняли, кроме Константина Московича, также Андрей Порубин, Георгий Цопа, Аура, Джета Бурлаку, Игорь Русу, Аурел Киртоака, Татьяна Хегя, Алена Трибой, Роман Ягупов, Лариса Бусуйок и Олег Баралюк, который стал инициатором идеи и сам сочинил музыку. Слова песни принадлежат нашей землячке, которая живет сейчас в Канаде.

"Марина Морознюк-Адам написала глубокие, проникновенные слова, которые воодушевили Олега Баралюка, и он создал практически оду всем медикам мира, гимн труду людей, берегущих наше здоровье", - отметил Москович.

А в середине композиции Константину отвели целую сольную партию на нае, которая привнесла ноту позитива и светлой надежды.

Отдельно стоит сказать и о видео, которое монтировала Татьяна Баралюк. Под слова идет свой видеоряд, придающий особый смысл исполнению артистов.

Фото перемежаются с видеокадрами, в которых демонстрируется самозабвенное слежение медиков, начиная со времен Первой Мировой войны и заканчивая современностью.

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