Молдавские артисты поблагодарили медиков, выпустив видеоклип трогательной песни

КИШИНЕВ, 21 июня – Sputnik. Двенадцать известных молдавских артистов записали на видео совместную композицию "Ангелы в белых халатах". Таким образом они решили поздравить всех работников медицины с их профессиональным праздником, отдать дань уважения и высказать благодарность тем, кто ежечасно спасают жизни людей.
Создание песен, посвященных труду тех, кто занимается одной из самых сложных профессий, - не ноу-хау. Многие певцы, в том числе и молдавские, записали свои музыкальные признания медикам. Однако впервые молдавские артисты сделали это совместно и таким большим количеством.
"Это был душевный порыв. Мы решили донести до медиков слова признательности за то, что они берегут нас, благодарность за их тяжкий и ответственный труд, когда порой не в самых лучших условиях они борются за жизни людей. А особенно сейчас, когда на мир навалилась такая эпидемия и они – на передовой", - рассказал корреспонденту Sputnik музыкант Константин Москович.
"Марина Морознюк-Адам написала глубокие, проникновенные слова, которые воодушевили Олега Баралюка, и он создал практически оду всем медикам мира, гимн труду людей, берегущих наше здоровье", - отметил Москович.А в середине композиции Константину отвели целую сольную партию на нае, которая привнесла ноту позитива и светлой надежды.
Отдельно стоит сказать и о видео, которое монтировала Татьяна Баралюк. Под слова идет свой видеоряд, придающий особый смысл исполнению артистов.
Фото перемежаются с видеокадрами, в которых демонстрируется самозабвенное слежение медиков, начиная со времен Первой Мировой войны и заканчивая современностью.
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