Тромбицкий: ситуация с возможным разливом Днестра протянется минимум неделю

Известный молдавский эксперт в сфере экологии делает осторожные оценки о сроках и масштабах возможного наводнения. Но в любом случае он уверен, что подтопления отдельных участков, причем обоих берегов Днестра, не избежать.

КИШИНЕВ, 25 июня – Sputnik. Неблагополучная ситуация на Днестре в связи с подъемом воды на реке протянется еще минимум до конца месяца, однако, более чем вероятно, что и дольше. Такого мнения придерживается молдавский эколог Илья Тромбицкий.

"Во вторник ожидается новый пик осадков в Карпатах, два сантиметра в сутки. И эта "музыка" надолго - минимум дней на десять. Состояние на Днестре еще не критическое. Но уровень воды будет еще повышаться. И однозначно будут залиты определенные участки по обоим берегам Днестра", - предупреждает эксперт.

Что может дать взаимодействие?

По словам Тромбицкого, насколько масштабной станет проблема подъема воды, зависит как от количества осадков, которые могут выпасть в ближайшее время в верховье Днестра в Украине, так и от того, как будут сотрудничать государства, которые входят в бассейн реки, в вопросе регулирования сброса воды с Днестровской и Дубоссарской ГЭС.

"Речь идет о человеческих связях специалистов, которые не слишком должны смотреть на политику, а решать вопросы в целях наиболее благополучного исхода этой ситуации. Так оно до сих пор было. Этот механизм, думаю, сработает и в этот раз", - сказал он.

"Нужно правильно регулировать этот процесс и работать всем вместе. Для того и создавалась два года назад Днестровская комиссия, чтобы грамотно и разумно разрешать эти вопросы", - напомнил эксперт.

Будет ли так, как в 2008 году?

Для того, чтобы ситуация не доходила до критической, как говорит эколог, все плотины должны работать оптимальным образом. Днестровский узел, который находится в верхнем течении Днестра, должен сбрасывать в реку столько воды, сколько позволило бы не затопить Молдову и Южную Украину, а Дубоссарский узел, который находится ниже по течению, - подлаживаться под этот ритм, тоже исходя из понимания того, что чрезмерный слив грозит наводнением наших нижних районов по обоим берегам – Слободзейского, Каушанского, Штефан-Водэ, и также Одесской области.

Тромбицкий также рассказал, что в предыдущие годы удавалось избегать критических и даже форс-мажорных ситуаций благодаря взаимодействию специалистов. Например, в 2012-ом году, который оказался довольно "водным".

"А вот 2008-ой год показал, что при отсутствии такого сотрудничества последствия наводнения могут быть довольно серьезными. И Молдова понесла ущерб в размере около 120 млн долларов", - отметил эколог.

В 2008 году в районе Днестровского гидрокомплекса шло строительство, и Украина стала сбрасывать воду так, чтобы уберечь свои строящиеся объекты, не задумываясь о том, что произойдет с прибрежными районами, находящимися ниже по Днестру. И река захлебнулась.

По мнению Тромбицкого, сейчас такой опасности нет. Но, с другой стороны, воды может быть больше, чем в 2008 году, а значит, стоит позаботиться о том, чтобы минимизировать риски.

Что можно предпринять сейчас и в будущем?

Как говорит эколог, возможно предпринять некоторые меры по тому, чтобы обезопасить себя от сильного разлива Днестра. Наращивать дамбы мешками с песком. Обычно этим занимаются сотрудники госструктур по чрезвычайным ситуациям, иногда также и местные жители.

Ограниченные участки можно огородить специальными загородками чешского производства, которые имеются в распоряжении Департамента чрезвычайных ситуаций. Сейчас они устанавливаются в зоне отдыха в Вадул-луй-Водэ.

"Больше по большому счету ничего нельзя сделать. Так что все подобные меры необходимо предпринимать заранее. Ремонтировать дамбы, создавать полдеры – участки поймы, которые безбедно могут заливаться водой", - пояснил он.

В обычной ситуации на этих участках размещены сельскохозяйственные угодья, но при наводнении полдеры аккумулируют часть воды.

Но главное, по его мнению, - это принятие долговременных мер, в рамках которых людей отселяют из зон потенциального подтопления. А если они не хотят уезжать с насиженных мест, то за последствия в случае наводнения они должны отвечать сами.

Кто виноват?

Тромбицкий говорит, что люди сами виноваты в том, что временами создается такое критическое положение на Днестре. Прежде, когда человек не вторгался в решения природы и рукотворно не перестраивал движение реки, поднимая дамбы, дельта Днестра была свободна, и воде было куда разливаться. Но, пытаясь подстроить главную водную артерию под свои нужды, осваивая и заселяя больше прибрежных территорий, он сам создал все условия для наводнений и теперь пожинает плоды собственного труда.

Это еще усугубляется климатическими изменениями, которые, по словам эколога, теперь все чаще будут врываться в нашу реальность.

"Ожидается, что с каждым годом в среднем будет больше катаклизмов. То засуха, то наводнение", - объяснил он.

Кажется, первое – засуху, мы уже в этом году пережили. Теперь приходится уповать только на милость природы – что в 2020-м она не добавит еще и других катаклизмов, связанных с подъемом воды в реке. Хотя хлопот она уже доставляет. На обоих берегов Днестра спасатели уже трудятся "по-полной", чтобы предотвратить нашествие "большой" воды.

Сейчас на вебсайте Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды размещен для обсуждения проект документа о действиях по предотвращению отрицательных последствий наводнений на последующие годы. Каждый может направить свои предложения по его улучшению.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova