Эксклюзив: что беспокоит Оперштаб Приднестровья в связи с разливом Днестра

Корреспондент Sputnik узнал, какова реальность затопления населенных пунктов и что предпринимают спасатели, чтобы уменьшить риски, если ситуация дойдет до критической точки.

ТИРАСПОЛЬ, 26 июня – Sputnik. В региональном Оперативном штабе по предотвращению угрозы возникновения паводков рассказали о том, что готовы даже к тяжелому сценарию в связи с обильными осадками и подъемом воды на Днестре, однако рассчитывают на лучший исход.

"Надеемся, что большая вода к нам не придет. Однако на этот счёт у нас запланированы мероприятия, и мы готовы даже к самому негативному развитию ситуации. Наша главная задача сегодня - не допустить повторения последствий наводнения 2008 года", - пояснил глава штаба, руководитель правоохранительного ведомства Руслан Мова.

Что уже сделано?

По его словам, спасатели в случае необходимости готовы эвакуировать детей и имущество в безопасные места из оздоровительных лагерей, расположенных на берегу Днестра. Также, при неблагоприятном стечении обстоятельств, поступят и с теми гражданами, чьи дома могут оказаться в зоне подтопления. А для этого уже подготовлен запас ГСМ, организованы временные пункты размещения людей.

Наготове все аварийно-спасательные подразделения, военнослужащие, коммунальщики, тяжёлая техника и на крайний случай прибережен запас песчано-гравийной смеси.

Как рассказывает Мова, проведены расчёты сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий паводка, а также подготовлен план по возможной эвакуации населения. Организовано проведение работ по укреплению вызывающих вопросы сегментов противопаводковых дамб.

"Под особым вниманием мы держим ситуацию по наиболее опасным в аварийном отношении участкам в Григориопольском и Слободзейском районам – там таких 6 участков. В Тирасполе также есть 1 аварийный участок", - отметил он.

Работа на предупреждение

Между тем, главный организатор оперативных действий говорит о том, что меры по защите от паводков предпринимались и ранее.

"Мы не только сейчас начали что-то делать. Поскольку такую ситуацию прогнозировали, всем главам местных администраций были даны поручения о приведении в надлежащий вид участков водозащитных сооружений. Дамбы укрепляли, где нужно подсыпали. Сейчас мы в круглосуточном режиме следим за их состоянием", - заметил он.

Мова напомнил о том, что тема паводка поднималась неоднократно на заседаниях Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности.

"Мы создали её еще в 2018 году, регулярно проводим заседания, в повестке которых, как правило, есть вопросы и по возможному паводку, укреплению дамб и прочему. Мы держим ситуацию на контроле", - подчеркнул глава Оперштаба.

В чем же необходимость штаба?

Казалось бы, комиссия уже есть и два года плотно работает, зачем необходимо создание еще Оперативного штаба?

По словам его руководителя, это временный орган, необходимый для оперативного анализа текущей ситуации и прогнозирования возможных последствий.

И его появление важно для того, чтобы своевременного реагировать на возникающие проблемы из-за подъёма уровня воды.

Истоки проблемы

Тревожная ситуация на Днестре сложилась из-за выпадения большого количества осадков в верховье бассейна реки. Украинская Новоднестровская ГЭС, которая находится в верхнем течении Днестра, увеличила сброс воды из водохранилища с 1500 до 2050 кубических метров в секунду. Дубоссарская ГЭС, которая находится ниже по течению, также последовала примеру и нарастила попуск с 1100 до 1800 кубических метров в секунду.

Оперативный штаб работает в тесном контакте с руководством Дубоссарской ГЭС.

"Несколько раз в сутки мы получаем информацию о том, какой объём воды сбрасывают в верховье Днестра – на Новоднестровской ГЭС, какова ситуация в верхнем и нижнем бьефе водохранилища Дубоссарской ГЭС. Ситуацию со сбросом воды мы держим на контроле", - заявил глава штаба.

Реальные угрозы

Оперативный штаб был создан 24 июня, но уже за два дня удалось оценить реальные угрозы в случае, если новые осадки будут настолько обильными, что спровоцируют еще больший подъем воды.

"Мы изучили ситуацию, проанализировали все "тонкие места". По предварительной оценке обстановки, если ожидать неблагоприятное развитие событий, следует быть готовыми к подтоплению нескольких населенных пунктов", - отметил Мова.

В Каменском районе возможен выход воды на пойму с подтоплением села Рашков, в Рыбницком районе - сёл Жура, Бутучаны, Строенцы, Сарацея, Зозуляны, Ержово, Гидирим, Белочи, Выхватинцы, Попенки и Большой Молокиш.

В Дубоссарском районе при достижении в верхнем бьефе Дубоссарской ГЭС значения 2930 сантиметров возможен выход воды на пойму у сёл Цыбулевка и Гармацкое, в Григориопольском - у села Спея и вероятно затопление сельхозугодий, а также подтопление домов в селе Тея.

"В этом районе нами особое внимание уделяется аварийно-опасным участкам дамб как в селе Тея, так и в селах Буторы, Делакеу, а также в самом городе Григориполе", - пояснил руководитель штаба.

При подъеме уровня воды до прогнозируемых значений возможно подтопление домов в селе Кременчуг, а при прорыве аварийного участка дамбы Тирасполь–Суклея - низинной части улиц и объектов инфраструктуры главного города Приднестровья.

Вероятен разлив ручья Светлый с выходом воды на расположенные вдоль него жилые дома и объекты инфраструктуры.

В районе Бендер возможно подтопление домов в переулке Первомайский, а при прорыве аварийного участка дамбы Бендеры–Кицканы - микрорайона Шёлковый и села Гиска.

В Слободзейском в зоне риска село Меренешты, оздоровительных лагерей "Днестровские зори" и "Юность", сёла Кицканы, Чобручи, Коротное, Глиное и Красное.

Под угрозой затопления находятся аварийные участки следующих дамб: Тирасполь–Терновка, выше моста в городе Бендеры, в районе протока Светлый в селе Суклея, ниже моста в селе Глиное, Кицканы–Кременчуг, на острове Турунчук, Бендеры–Кицканы и у шлюза реки Ботна.

По словам Мовы, сотрудниками Главного управления по чрезвычайным ситуациям проводится подворовой обход всех населённых пунктов, которые находятся в зоне подтопления. Спасатели предупреждают людей о возможном развитии событий и рассказывают о том, что и как необходимо предпринять в критической ситуаций, если "большая" вода подойдёт очень близко.

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