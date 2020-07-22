Как обучаются в приднестровском вузе иностранные студенты

Своим опытом делится студентка ПГУ с украинским гражданством, а ректор рассказывает о квотах для иностранцев, размер которых в 2020 году увеличился.

ТИРАСПОЛЬ, 22 июл – Sputnik. В Приднестровском госуниверситете им. Т.Г.Шевченко обучается более 650 студентов с иностранным гражданством. Одна из них - Влада Тимкова, окончившая в этом году третий курс кафедры журналистики. Она рассказала корреспонденту Sputnik, почему довольна тем, что сложившиеся обстоятельства подвигли ее подать документы на обучение в ПГУ.

Поступление в университет

Влада родом из Бендер. В десять лет она вместе со своей семьей уехала жить в Ивано-Франковск (Украина), где окончила школу. По ее словам, было нелегко влиться в новую для нее среду, но со временем она преодолела в том числе и языковой барьер, и теперь в совершенстве владеет украинским языком.

По семейным обстоятельствам по завершении школы ей пришлось вернуться в родные Бендеры, и именно здесь определяться с дальнейшим обучением. Влада не стала сразу подавать документы в вуз. Она дала себе год на раздумье и адаптацию. Оказалось, это решение было на пользу.

"Бабушка очень переживала, как буду обучаться на русском. Все-таки много лет я жила в среде, где основным языком общения являлся украинский, а собиралась поступать на журналистику. Однако я успешно прошла конкурс. Причем даже не планировала поступать на бюджет. Меня уговорили попробовать так сделать женщины, которые сидели на приеме", - вспоминает она себя абитуриентом.

Близкие по духу

Добрый совет приемщиц - и Влада уже три года благополучно на бесплатной основе обучается журналистики в ПГУ по квоте иностранного гражданина и говорит, что очень рада своему выбору вуза.

"Мне нравятся люди, которые здесь живут, мне комфортней с ними общаться, у нас общий язык, общие темы для разговора. Здесь люди мне более близки по духу. Я стала больше раскрываться, учиться выражать свое мнение. И это прекрасно, что я встретила здесь хороших людей по своей специальности, которой обучаюсь", - говорит студентка.

Именно желание развить себя как человека думающего, расширить кругозор и свои навыки подвигли Владу к выбору специальности журналистики.

"Мне всегда нравилось общение с людьми, анализировать их поведение, вникать в их психологию. А еще - придумывать истории, которые я потом прокручивала в своей голове", - делится она.

Гражданин мира

Однако пока Влада точно не уверена, займется ли после окончание непосредственно профессией, на которую она учится, либо выберет смежные специальности и воспримет обучение на журналистике как толчок для дальнейшего развития. Пока весь мир для нее открыт, и она также старается ему максимально открыться, при этом почерпнуть что-то новое, важное и интересное для себя.

По ее словам, до десяти лет она прожила в одной стране, потом примерно столько же в другой, теперь вернулась обратно туда, откуда он родом, но смена среды обитания так или иначе отразилось на ней – на восприятии, видение людей и мира. Поэтому она пока не определилась и с местом своего жительства после завершения обучения в университете.

"Не знаю, где хотела бы жить после окончания вуза. Мне сложно назвать какое-то место своей родиной. Хотела бы думать, что для меня открыт весь мир. Для меня нет барьеров, и я скорее хочу стать гражданином мира", - признается она.

Обучение онлайн и на дистанции

Влада говорит, что сейчас студенту предоставлены широкие возможности обучения, в том числе и помимо университета. Онлайн образование, различные курсы дают шанс овладеть информацией и навыками в разных сферах, которые интересуют, и обрести другую профессию, но также углубить знания в уже изучаемом предмете. Она привела в пример образовательный проект SputnikPRO, который уже долгое время организует Международное информационное агентство и радио Sputnik и в котором она не раз участвовала.

Между тем, что касается университетского образования Влада склонна к консерватизму. Опыт нынешнего года, когда из-за пандемии вуз перешел на дистанционное обучение, ей кажется, как человеку нового поколения вполне естественным для новых реалий жизнь, однако, по ее мнению, ничто не сравниться с преподаванием вживую.

"Материал, который преподносится преподавателем в живом диалоге, по-другому воспринимается – и легче, и интересней. Да и психологически сложно учиться, когда ты закрыт один в четырех стенах. Очень давят такие условия", - объясняет она преимущества живого эмоционального общения на лекциях.

А как с остальными иностранцами ПГУ?

Как рассказал ректор Приднестровского госуниверситета Степан Берил, в вузе проходит обучение более 9000 человек. На дневном отделении учится 151 иностранный гражданин, на заочном - 500 человек.

В этом году для иностранцев увеличено число квот - выделено 10% от общего количества бюджетных мест, а зачисление происходит на конкурсной основе. Кроме бюджетного набора, в университете есть и план приема на договорную форму обучения, который в 2020 году составляет около 2000 мест.

"Ежегодно предоставляется отдельная квота для жителей Гагаузии в количестве 25 бюджетных мест", - пояснил ректор.

Кроме того, студентам ПГУ предлагают возможность параллельного обучения на бюджетной основе в вузах РФ-партнерах университета, которые являются членами Российско-Приднестровского Консорциума вузов.

Берил также напомнил, что Министерство высшего образования и науки России совместно с Россотрудничеством ежегодно, начиная с 2009 года, предоставляет квоты на обучение студентов ПГУ в российских вузах. Оплата учебы осуществляется за счет федерального бюджета РФ.

Кроме того, Центр российского образования и науки ПГУ осуществляет сопровождение при получении студентами второго высшего образования в вузах-партнерах: РГГУ, МГППУ, БГТУ, РЭУ им. Плеханова, ГУУ, Финансовом университете при Правительстве РФ.

По его словам, для получения второго высшего образования в вузы РФ с 2009 были направлены более 350 студентов приднестровского университета.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova