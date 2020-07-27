Что делать, когда живешь и работаешь на разных берегах Днестра

Своей историей жизни на два берега поделился отец большой семьи, который в поисках достойного заработка использует все разумные возможности.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Наш собеседник простой человек - Александр Беляев (имя изменено). Он женат, имеет троих детей, любит семью, готов трудиться и зарабатывать для благополучной жизни своих родных. Но пандемия разделила его семью на два берега Днестра. Впрочем, история вполне типичная для нашего региона, началась еще раньше. Обо всем по порядку.

Переезд на левый берег

Пять лет назад семья Александра ютилась в малосемейке в пригороде Кишинева. Пятеро на узком пятачке. Надо было что-то решать. Старшая дочка (сейчас ей 14 лет) взрослела, ей уже нужен был свой укромный уголок. Да и вообще, как известно, дети быстро растут, и вскоре семейству просто негде было бы разойтись в своем малогабаритном жилище.

К тому времени сестра Александра вместе со своим большим семейством – мужем и четырьмя детьми переехали на левый берег Днестра и благополучно обустроилась там. Наш герой последовал ее примеру. Тем более, что присмотрел в той же местности дом, о котором он и мечтал, с большой прилегающей территорией, где можно растить своими руками овощи и фрукты, да еще зарабатывать на продаже экологически чистой продукции.

"Когда жил под Кишиневом, был дальнобойщиком. Потом машину продал и деньги вложил в дом и теплицу. Отказался от дальних перевозок по простой причине - месяцами не видел детей и хотел быть ближе к семье", - рассказал он.

Однако возить овощи в Кишинев оказалось накладно, продавать на месте невыгодно, а ведь надо было на что-то жить.

Александр снова проявил инициативу. Купил в лизинг на шесть лет машину и стал зарабатывать извозом в Кишиневе, устроившись в службу такси.

"Пока пандемии не было, все удавалось. И домой успевал возвращаться каждый вечер, и заняться мужскими делами по хозяйству, и отдохнуть, а наутро снова поехать на заработок. При этом за лизинг планово рассчитываться. Проблем не было", - вспоминает он начало 2020 года.

Встречи у шлагбаума

Но потом ввели карантин и режим ЧП, закрыли границы. Александр, как обладатель молдавского паспорта, без приднестровского гражданства, оказался разлучен с семьей. Попасть на левый берег он может лишь при условии двухнедельного карантина, но тогда не будет заработка, а от дохода на правой стороне Днестра зависит жизнь его большой семьи.

"Могу лишь встретиться с женой возле шлагбаума, передать денег, чтобы они могли на что-то жить. У нас тяжелая ситуация, с апреля месяца друг друга не видели. И неизвестно, когда снова увидимся", - говорит он.

По словам Александра, никакие обращения в Оперативный штаб Приднестровья - не возымели действия. В Левобережье непреклонны: без приднестровского гражданства или карантина в регион не пускают.

Мнение приднестровской стороны

Корреспондент Sputnik обратился в Оперативный штаб Приднестровья с вопросом о том, что делать людям, которые оказались в подобной ситуации, и когда могут открыться границы.

"Мы понимаем граждан, которые оказались заложниками пандемии, но и подвергать риску приднестровских жителей мы не будем. А потому для этой категории желающих въехать в Приднестровье есть несколько вариантов", - рассказал глава МВД и Оперштаба Руслан Мова.

Во-первых он упомянул необходимость выдерживания режима самоизоляции после прохождения таможни Приднестровья. Второй вариант – при пересечении границы предоставить документ, подтверждающий факт прохождения ПЦР-теста (полимеразной цепной реакции) с отрицательным результатом.

"Это может быть справка, выданная любой сертифицированной лабораторией, любого государства. Обязательное условие – с момента обследования должно пройти не более четырех суток", - пояснил он.

По словам руководителя, еще один вариант для въезжающих на территорию Приднестровья граждан будет доступен с 1 августа. По решению Оперштаба, со следующего месяца экспресс-тестирование на пунктах пропуска проводиться больше не будет. И каждый, кто пересечет границу Приднестровья, будет обязан пройти на платной основе лабораторное обследование либо находиться на карантине.

На вопрос о возможной дате открытия границы, глава Оперштаба заметил, что на правом берегу Днестра крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, когда каждые сутки выявляется 250-350 новых случаев коронавируса нового типа.

"В таких условиях об открытии свободного передвижения через границу Приднестровья речь не идет. Как только в Молдове ситуация стабилизируется, этот вопрос будет обсужден на заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения COVID-19", - заключил Мова.

Типичная история

Многие жители левого берега Днестра оказались в такой же ситуации, как Александр Беляев. Но в случае экстренной необходимости всегда можно воссоединиться с семьей, сдать тест на коронавирус или пройти карантин, говорят в Тирасполе. При этом чиновники не скрывают – пока граница останется закрытой.

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