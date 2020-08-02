День десантника: праздник, который в Молдове отмечают в узком кругу

Председатель Союза ветеранов десантных войск Республики Молдова, боевой офицер, участвовавший в Афганской войне - Евгений Светличный рассказал о том, как в советское время обучали на десантника, и с чем ему пришлось столкнуться в реальном бою.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik, Дарья Чернега. В воскресенье воздушно-десантные войска России отмечают 90 лет со дня основания. В Молдове на официальном уровне этого праздника не существует, однако для членов Союза Ветеранов десантных войск Республики Молдова день десантника – дорогая сердцу дата.

Волевой характер формировали в училище

Евгений Светличный родился и вырос в Казахстане. О службе в воздушно-десантных войсках он мечтал еще в детстве. В 6-м классе юноша занялся боксом, а уже в 9-м записался в карагандинский аэроклуб. Подростковое увлечение помогло прийти к заветной мечте, и уже после школы молодой человек поступил в знаменитое Рязанское высшее военно-воздушное училище.

"При поступлении мы сдавали физическую подготовку, математику устно и письменно, русский язык сочинение и литературу. Дрожали страшно! Но потом оказалось, что все это ерунда. На первом курсе мы попали в знаменитые Селецкие лагеря, после которых 15-20 процентов курсантов отсеивались", - рассказал Светличный.

В Селецких лагерях курсанты отрабатывали военные навыки в непростых для жизни условиях. Как отмечает Светличный, примерно четверть новичков поступали в училище с "гражданки".

Остальные были либо суворовцами, либо кадетами, либо солдатами, уже отслужившими в армии.

И даже с учетом уже имеющейся военной подготовки, не все выдерживали испытания в Селецких лагерях. Волевой характер и высокие профессиональные навыки позже пригодились во время службы в Афганистане.

От пуль спасали гранаты и патроны

В августе 1982- го Евгений Светличный был призван на службу в Афганистан в составе 345-го гвардейского парашютно-десантного полка. Жара +50, раскаленный аэродром и пыль столбом - таковы воспоминания о первой встрече с афганским городом Баграмом. На акклиматизацию командиру восьмой парашютной роты дали 10 дней. А дальше отправили на боевые позиции - в населенный пункт Анава. У десантного полка были свои правила.

"Я офицер, а форма одежды у меня солдатская - и бушлат, и каска и ремень без знаковых отличий. Если наденешь офицерский бушлат, да еще начнешь командовать, махать руками - точно убьют. Офицер не должен был ничем отличаться от солдат. Это было правило нашего полка", - рассказал Светличный.

Как добавил участник боевых действий в Афганистане, каждый десантник, помимо формы, в бою носил на себе амуницию весом до 30-ти килограммов. Автомат, бронежилет, фляжки с водой, и самое главное патроны с гранатами. С их помощью не только отбивались от врага, но и защищали собственные жизни.

"Гранаты весили по 600 граммов. Их вешали в районе ключицы. Там кончался бронежилет и начинались лимфоузлы. Если пуля попадает в гранату, она либо отскакивает рикошетом, либо застревает, но граната не взрывается. Это спасало жизни", - поделился воспоминаниями Евгений Константинович.

Таким же образом, с помощью патронов берегли ноги. Чехлы, в которых они находилось пришивали к нижней части бронежилета.

Искренне о наградах

Евгений Светличный дважды награжден орденом Красной Звезды. Как он сам говорит, награды удостоен за добросовестную и честную службу в воздушно-десантных войсках в Афганистане. Полковник Светличный искренне считает, что медали за храбрость, которые получает военнослужащий , нередко - следствие некомпетентности командования.

"Если бы все командиры давали четкие указания и грамотно рассчитывали , не было бы потерь. Но когда командир чего-то не учел, или вышестоящий начальник - профан, то солдат, своим телом прикрывая друзей, становится героем. Поэтому я не могу сказать, за что я получил свои ордена", - отметил участник боевых действий в Афганистане.

Одну из самых сложный операций Евгений Светличный до сих пор помнит в деталях. В ней, кроме десантников участвовали афганцы и разведывательный батальон. В какой-то момент подорвался один танк, затем и второй. Технику обстреливали со всех сторон.

"Артиллерия долбит минут 15, потом прилетают самолеты, бомбят. И так два раза. Я понимаю, что надо давать команду на отход. Даю команду "к броне" - не реагируют. А жить то хочется! Я спрыгиваю с брони, бегу вдоль строя роты, стучу прикладом по броне БМД, и любимый личный состав начинает выскакивать. Может быть, потому что своим личным примером помог, может потому что роту вытащили и не было потерь, за это два ордена Красной Звезды дали?", - задается вопросом боевой офицер.

Семейная реликвия

Как вспоминает Евгений Светличный, вдали от родины больше всего хотелось вернуться к семье живым и невредимым. Письма родным командир роты писал практически каждый день, однако обо всем сообщать на родину не разрешалось.

"Я как-то пишу: "Идем, птички поют". Жена понимает, что это свистят пули. Или - легли на привале, видим, что-то светит в глаза. Оказывается, это вкрапление алмазов. А жена, прочитав об этом, быстро ищет в энциклопедии, и понимает, где я нахожусь", -поделился воспоминаниями Светличный.

Кроме писем и фотографий из Афганистана, в семье Светличных хранится еще одна реликвия. Это – необработанный камень лазурит, весом около трехсот граммов. Как рассказал Евгений Константинович, самородок стал подарком от командира разведроты, который взял караван с тюками, набитыми полудрагоценным камнем.

"Тогда лазурит в среднем стоил полтора доллара за грамм. Это то, чем расплачивались моджахеды за оружие, боеприпасы и продовольствие. Они караванами на верблюдах и ишаках везли камень в Иран и Китай. Взять такой караван означало перекрыть на некоторое время снабжение боеприпасами и оружием", - пояснил Светличный.

Десантное братство

Союз Ветеранов десантных войск Молдовы задумывался как организация, призванная объединить десантников и оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. Светличный привел простой пример: одному из товарищей понадобился пандус.

"Собрались, помогли, установили конструкцию", - лаконично рассказал офицер. Ветераны-десантники не просят помощи у государства.

Если требуются финансы, решают вопрос своими силами. Иногда обращаются к спонсорам - друзьям-десантникам, у которых есть дополнительные средства. Несмотря на то, что в Молдове официально день десантника не отмечают, ветераны все равно стараются проводить мероприятия. В нулевые годы было проще – можно было договориться с министерством обороны и структурами гос. безопасности, чтобы устроить праздник на плацу с демонстрацией военной техники и прыжками с парашютом.

"Последние годы им не до нас. Пытались организовать, не получалось. Поэтому мы возлагаем цветы у памятника афганцам, потом идет к памятнику Маргелова", - рассказал Светличный.

Генерал армии Василий Маргелов был основателем ВДВ, который в 1944 году участвовал в освобождении Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.

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