Хармелин об открытии сезона: артисты "гибнут" без театра и зрителей

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. В предстоящие выходные Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" Юрия Хармелина открывает свой сезон. Необычно рано, ведь по театральной традиции событие выпадает на осень.

Однако спектакли разрешили играть, если публики собирается не более 50 человек - и один из любимых кишиневскими зрителями театров тут же решил "распахнуть свои двери". В этом году эта фраза как никогда образна и символична – ведь пока нельзя давать представления внутри помещений, то есть именно в том, столь значимом и намоленном сценическом пространстве, в котором на протяжении нескольких десятков лет проходят все репетиции и постановки театра.

На открытой площадке

О новых реалиях жизни театра и будущих премьерах корреспонденту Sputnik рассказал его бессменный художественный руководитель и главный режиссер Юрий Хармелин.

- В связи с пандемией спектакли будут играться не в зале, а на открытом воздухе. Насколько это привычно для ваших актеров, и как вам удалось вписать декорации в новое сценическое пространство?

- Для наших артистов всё привычно. Мы играли на открытых пространствах и в Латвии, и в Литве, и в Турции, и в других странах. С декорациями тоже решили вопрос. Мы специально приспосабливаем их под открытую площадку, какие, конечно, можно приспособить. Ведь мы играем не все спектакли, состоящие в нашем репертуаре, а лишь те, что возможно представить вне нашей традиционной сцены в зале.

Предстоящие премьеры

- Несмотря на пандемию, и сложное психологическое переживание ее, театр тем временем готовит премьеры. Какие постановки в ваших планах на этот год?

- У нас много постановок. В ближайшее время выпускаем сказку "Мэри Поппинс" Линдон Трэверс. Сейчас работаем над спектаклем "Король Лир" по пьесе Шекспира. Мне кажется, очень важная тема - дети стали так плохо относиться к родителям, что об этом надо поговорить.

Юрий Хармелин © Facebook / Михаил Давыдов

Как и прежде, театр "С улицы Роз" стал единственным организатором фестиваля. © Sputnik / Мирослав Ротарь

спектакль "Кантор" © Photo : Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина

Юрий Хармелин © Facebook / Русский драматический театр в Осло

Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз". Собакевич - Богдан Хорохорин, Чичиков - Василий Павленко © Photo : театр "С улицы Роз", пресс-служба

Спектакль "Мертвые души" театра "С улицы Роз". В роли Плюшкина - Богдан Хорохорин © Photo : театр "С улицы Роз", пресс-служба

Спектакль "Белая Ворона" театра "С улицы Роз" © Sputnik /

Театр "С улицы Роз". Спектакль "Белая акация". teatr.md

Спектакль Верните мне мою жизнь театра С улицы Роз © Sputnik /

Спектакль по повести русского писателя Константина Сергиенко "Прощай, Овраг", театр "С улицы Роз". архив театра "С улицы Роз"

Спектакль "Сиротливый Запад" театра "С улицы Роз" © Photo : из архива театра "С улицы Роз"

Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз" © Photo : театр "С улицы Роз"

Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз" © Photo : театр "С улицы Роз"

Спектакль "Наш городок" театра "С улицы Роз" пресс-служба театра "С улицы Роз"

Спектакль "Наш городок" театра "С улицы Роз" пресс-служба театра "С улицы Роз" 1 / 15 © Facebook / Михаил Давыдов Юрий Хармелин

Мне очень хочется рассказать о Марселе Марсо, особенно молодежи, которая его не знает, в одноименном моноспектакле по пьесе Нины Мазур - напомнить о человеке, который хотел говорить, но всю жизнь молчал, и только через миниатюры общался с этим миром.

Планируется постановка "Трактирщицы" Гольдони. В ней есть всё, что волнует молодежь. Я хочу ее сделать музыкальной. Заказал и музыку, и тексты песен. В этой пьесе замечательные персонажи и очень хорошая комедийная основа, не примитивного, а качественного драматургического материала.

Хочется также довести до ума спектакль "Ночь Гельвера" Вилквист. Но там играет актриса из Украины Елена Дудич, и она не может приехать к нам из-за эпидемиологической ситуации.

У нас уже готова премьера "Василий Теркин" Твардовского, которую мы поставили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но так и не показали. Ждем, когда возможно будет давать спектакли в закрытых помещениях. На улице его нельзя играть.

Ранний старт сезона

- Вы непривычно рано открываете театральный сезон. С чем это связано?

- Из-за пандемии неизвестно, когда мы вообще начнем сезон. Уже хочется выйти к зрителю. И если разрешили сейчас давать спектакли на открытом пространстве, значит, будем это делать.

Конечно, необычно для нашего зрителя и для нас представлять спектакли на улице, когда мы находимся дома, в Кишиневе, и у нас есть под боком своя сцена. Но мы подстраиваемся под новые условия. Постановки будут показаны у нас во дворе. Сделаем Зеленый театр. И там будем играть спектакли для 50 человек. Хотя не знаю, что мы сможем заработать от продажи билетов на такое количество зрителя. Да еще с такими символическими ценами на билеты. Да и кто играет спектакли ради 50 человек?!

- Очевидно, что есть те, кто играет. Ваш театр! Почему вы все-таки решили выступить даже на такое малое количество публики и себе в убыток?

- Да, очевидно, что мы не заработаем и выступать будем не для финансовой выгоды. Ради зрителя, ради самого театра, ради себя как артистов. Ведь нельзя не работать столько времени, не выходить на публику. Артисты театра просто гибнут без этого. Такая профессия.

Они должны что-то создавать, иначе начинают заболевать. Они должны взаимодействовать с публикой, взаимно вдохновляясь с ней. Ведь, выступая перед зрителями, мы ведем взаимный диалог: делимся своими чувствами, они доносят до нас свои волнения, и тогда что-то происходит. Театр – это живой организм и место живого общения людей. И пандемия – это особенно сложный период для него и для нас, как артистов. Она повлияла на нас, и даже какое-то отчаяние подступило.

Но надеемся, что волна эпидемии сойдет, все вернется на круги своя, и мы сможем играть как прежде, на своей родной сцене в полном формате.

В эту субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, театр представит публике три показа сказки "Золотой ключик или Приключения Буратино в Стране дураков". А также в воскресный вечер сыграет одну из самых известных своих постановок "Падам… Падам…" об Эдит Пиаф.

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