Московский урбанист о Кишиневе: "Здесь к зданиям пристраивают по полдома"

Какие впечатления Кишинев оставляет у приезжего архитектора, и чего хотят молдавские застройщики. Об этом в разговоре со Sputnik Молдова рассказала управляющий партнер московского градостроительного бюро MASTER'S Plan Юлия Зубарик.

На этой неделе в Кишиневе работает группа специалистов-архитекторов из Москвы, которая должна в сотрудничестве с местными властями и представителями гражданского общества разработать стратегию долгосрочного социально-экономического развития молдавской столицы. Пока специалисты собирают информацию и обмениваются мнениями со всеми заинтересованными сторонами и организациями. Корреспондент Sputnik Молдова поговорил с одним из архитекторов - управляющим партнером градостроительного бюро MASTER'S Plan - Юлией Зубарик.

Особенная атмосфера

— Скажите, какое первое впечатление оставляет Кишинев с вашей, профессиональной точки зрения?

— Кишинев очень интересен тем, что много разных районов и разная застройка. Начиная от одноэтажного жилого строительства и заканчивая высокими многоэтажными домами. Удивительно, но это соседство не мешает друг другу. Городская эклектика создает свою собственную уникальную ткань. Свою собственную ДНК.

Мы вчера, когда вышли из самолета, первым делом не хотели ехать в отель. Мы хотели поездить по городу. Причем так, будто мы были бы не туристами, а горожанами. Мы въехали в город через символические Ворота и пошли по дворам. Знаете, в уютности этих маленьких дворов пятиэтажек, в этом есть что-то. Гроздья винограда, которые нависают над проезжей частью, такая особенная атмосфера.

Знаете, еще мы были поражены тем, что к зданиям, на первых этажах пристраивают по полдома. И увидели такие дома, где мало того, что что-то пристроено, но еще и забор, ворота. Нас очень интересовало, мы долго пытались понять, а как же соседи на это реагируют.

© Sputnik / Mihai Caraus. Московские архитекторы о стратегии развития Кишинева

Прежде, чем сюда приехать, мы тщательно готовились, собирали информацию. К сожалению, она очень разрозненна, нет единой базы. Чтобы собрать общую картину, мы собирали информацию по крупицам, как лоскутное одеяло. Мы на прошлой неделе провели какое-то количество экспертных интервью. Вчера проводили, сегодня проводим. Первое, о чем все говорят, это дороги, точнее - пробки. Мы уже понимаем, что эта проблема стоит очень остро и, конечно, нужно искать как, например, разгрузить центр, доступными инструментами. Мы понимаем, что должны дать такие предложения, которые бы позволяли бюджету их реализовать.

План есть, но все в руках кишиневцев

— На встрече с местными экспертами в мэрии вы говорили, что у местных молдавских девелоперов, какой-то интересный взгляд на городскую проблематику. Что вы имели в виду?

— С 90-х годов в Кишиневе не было построено ни одной школы или детского сада. И застройщики вроде бы понимают, что если ты строишь жилой дом, то ты обязан обеспечить людей социальной инфраструктурой.

— Но, они не хотят брать на себя эти обязательства?

— Не хотят. Они тоже говорят - у нас есть большие территории, которые мы могли бы развивать, вот так, как вы умно говорите. Но мы туда не пойдем, будем копаться в центре и выискивать клочки земли, потому что за пределами города нет коммуникационных сетей. Они готовы расширять границы города и развивать его. Но они не могут и уплотняют жилую застройку.

— В чем будет заключаться стратегия развития Кишинева. Может быть вы можете уже сейчас обозначить в самом общем виде приоритетные направления развития города из будущей стратегии?

— Я бы не забегала вперед. Мы только на первом этапе - сбор и анализ исходных данных. К окончанию этого этапа мы уже будем понимать это. Этот этап закончится в конце октября. Сама стратегия будет представлена в конце января следующего года.

© Sputnik / Mihai Caraus. Московские архитекторы о стратегии развития Кишинева

— Что это будет за документ?

— Это не будет детальный план, где будет прорисован каждый домик. Это схема с секторами под развитие, под разные функции. Какие-то моменты будут более проработаны, какие мы сочтем нужными. Но речь идет о стратегическом планировании. Мы хотим, чтобы местные архитекторы, на основании нашей концепции, уже детально прорабатывали каждый участок.

— И напоследок, короткое пожелание Кишиневу и кишиневцам, исходя из увиденного и услышанного.

— Горожане очень любят свой город и у каждого есть свое мнение, на предмет его развития. Мне бы очень хотелось пожелать, чтобы вот этот конструктивный диалог, конструктивную критику и мышление, можно было бы перевести в конструктивные действия.

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