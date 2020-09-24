Сцена Национальной филармонии "знала" Шаляпина, Рихтера, Шостаковича

Новость о пожаре в филармонии повергла в шок культурное сообщество Молдовы. Артисты, которые в разное время выступали на этой знаменитой сцене нашей страны, поделились своими эмоциями от произошедшего.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. В Кишиневе локализован пожар в одном из главных культурных центров Молдовы – Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.

На ее сцене - истоки всех знаменитых танцевальных и музыкальных коллективов нашей страны, многих именитых артистов. В этом здании они выступали еще до того, как была построена нынешняя главная концертная площадка Молдовы - Национальный дворец. Не говоря уже о том, что в стенах этого здания звучали концерты величайших музыкантов мирового уровня.

Артисты разных жанров и видов искусства, которые выступали на сцене филармонии, рассказали, как они переживают произошедшее. Кто-то из них в момент разговора стоял у здания, с болью наблюдая, как огонь рушит только недавно восстановленную крышу, проникая вглубь помещений. Кто-то следил за тем, что происходит, по интернету и СМИ. Кто-то только от нас услышал об этой трагедии. Но все они без исключения шокированы произошедшим.

Михаил Мунтян, оперный певец, народный артист Советского Союза:

- Что сказать о сцене филармонии? Можно только вспоминать и плакать, потому что это национальное горе, трагедия для всей республики. В таких случаях люди немеют. Это историческое место. На этой сцене выступал Шаляпин, Шостакович, Рихтер, Ростропович, Гилельс. Она видела многих выдающихся певцов, пианистов мирового масштаба.

Михай Агафица, главный дирижер филармонии:

- Филармония – это душа культурной жизни страны. Все самые знаменитые артисты и коллективы формировались здесь – "Дойна", "Лэутары", "Норок", "Жок". Перечислять можно долго. Все они "родились" здесь. Это потом уже был построен Национальны Дворец, Органный зал, Национальный театр оперы и балета. А теперь горит крыша и малая сцена, которые мы только недавно отремонтировали. Наверняка горят и наши фортепиано и другие инструменты, которые мы не успели при эвакуации вынести.

Борис Амамбаев, бард:

- Горит? Как? В смысле, что там не проходят выступления из-за пандемии? По-настоящему?! Это - кошмар! Если все исчезнет, то это ужасно! Вы меня повергли в шок. Когда всех артистов лишили возможности выступать из-за вируса, а тут еще и пожар… Для нашей страны - это большая трагедия! Сколько артистов с мировым именем здесь выступало, а какие там рояли! Увы, это очередная неприятная веха.

Вера Марьянчик, актриса драматического театра:

- Нет слов. Я с ужасом увидела дым над городом. Думаю, нет смысла даже говорить о том, что всем известно - насколько для каждого кишиневца важна была эта сцена, это здание. С детства помню, как покупали абонемент на филармонические концерты. Благодаря руководителям и артистам, работавшим здесь, филармония выжила в сложные годы и сохранилась как один из культурных центров Кишинева. Каждый человек, который родился в Кишиневе, приезжал погостить - все знали сцены филармонии, посещали концерты.

Я надеюсь, что как люди, как граждане мы постараемся восполнить эту потерю. И, может государство, поможет. Но мы тоже не должны остаться в стороне и можем собрать нашими силами средства для того, чтобы восстановить в кратчайшие сроки филармонию и ввернуться в зал.

В горящем здании в разгар пожара работали 10 спецрасчетов, которые использовали три автолестницы. Всего в тушении пожара были задействованы 60 спасателей Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

По предварительным данным огнем была охвачена площадь около 3500 квадратных метров. В частности, речь идет об обрушившемся потолке главного зала.

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