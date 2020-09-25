"На всех волнах": молдавские артисты проведут марафон в поддержку филармонии

Время благотворительной акции, а также состав исполнителей, которые примут участие в проекте, будут известны уже на следующей неделе.

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. В Молдове пройдет онлайн-марафон, на котором выступят артисты, чтобы собрать средства на восстановление Национальной филармонии им. С. Лункевича, пережившей пожар 24 сентября.

Автором инициативы является известный продюсер, композитор Олег Баралюк. Он объявил о намерении провести концерт по сбору средств в соцсети.

"Выступив автором идеи, я сам ее и исполню, организовав все необходимое для того, чтобы онлайн-марафон состоялся. И он состоится. На следующей неделе уже будет известно все точно", - рассказал продюсер.

По словам Баралюка, на данный момент некоторые артисты уже откликнулись. В течение ближайших дней станет понятно, кто именно примет участие. Продюсер сейчас занимается поиском места проведения акции.

Предполагается, что выбор будет сделан между сценами Национального дворца и цирка. На одной из них молдавские артисты и выступят в течение нескольких часов без перерыва, без зрителей в зале, но перед виртуальной публикой, которая сможет смотреть концерт дистанционно.

"Удобнее всего организовать вещание через интернет, но хотелось бы, чтобы подключились и наши телевизионные каналы. По своему опыту, думаю, в этом не будет проблем. И это будет марафонский концерт, который будут транслировать на всех длинах волн во всем возможном пространстве", - сказал он.

Баралюк уверен, что виртуальную публику составят люди со всего мира, и не только наши соотечественники, но и все знающие Молдову, Кишинев, филармонию, все сочувствующие.

"Я подключу своих друзей и коллег по всему миру, они в свою очередь своих. И у нашей диаспоры молдавских соотечественников за рубежом будет возможность проявить себя. Чтобы все, кто сочувствует, во время просмотра этого концерта отправив деньги на счет, тут же видели онлайн свои поступления на него", - пояснил продюсер.

Организатор понимает, что наверняка не удастся собрать сумму необходимую для полноценного восстановления филармонии. Но у каждого, кому небезразлична судьба знакового культурного объекта Молдовы, будет возможность внести свой вклад в его возрождение.

Он напомнил также, что в пожаре сгорели, в том числе партитуры (нотные записи музыкальных произведений - ред.), инструменты – те ценные и дорогие вещи, собиравшиеся десятилетиями, которые теперь также необходимо будет восстанавливать.

"Мы также понимаем, что это госучреждение и что, конечно, правительство, руководство страны найдут возможность изыскать средства на восстановление филармонии. Но почему бы и нам, для нас же, не поучаствовать в этом? Желание есть у артистов. А, значит, мобилизуемся и сможем помочь. Для страны не самые легкие времена. И вместе будет сподручнее и легче", - отметил он.

Хроника событий

Произошедший 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание зарегистрировали примерно в полдень. Сначала на место прибыли пять пожарных расчетов, затем их число неоднократно увеличивали и в итоге с огнем боролись уже десять единиц спецтехники.

В 14.15 обрушился потолок главного зала. Общая площадь возгорания достигла 3500 квадратных метров.

По словам работников филармонии, внутри спасти практически ничего не удалось.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova