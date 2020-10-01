Учеба по российским стандартам: Приднестровский госуниверситет отмечает 90 лет

За эти годы он стал не только учебным учреждением, где студенты могут получить высшее образование, но также и научным центром в Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – Sputnik. Приднестровский госуниверситет (ПГУ) имени Т.Г. Шевченко отмечает свой 90-летний юбилей. Ректор ПГУ Степан Берил рассказал корреспонденту Sputnik, как университет бережет традиции, созданные многими десятилетиями, и какие преимущества есть у тех, кто обучается в главном вузе Приднестровья.

Российско-приднестровский консорциум

ПГУ строит свой образовательный процесс по аналогии с российским. По словам ректора, с самого начала преобразования вуза как классического университета его ориентация на систему российского высшего образования была безальтернативной.

"Российская система образования, в которой сконцентрирован многовековой опыт и традиции образования России, является ценнейшим опытом мировой цивилизации. Она включила в себя также все лучшее, что было характерно для советской системы образования", - уверен он.

© Sputnik / Irina Leahova Пресс-конференция в Приднестровском госуниверситете

В 2014 году при поддержке Министерства образования и науки РФ и Комитета по образованию и науке ГД РФ был создан Российско-приднестровский консорциум вузов, в рамках которого институты и факультеты приднестровского университета закрепляются за профильными российскими вузами.

Делается это для проведения совместных научных исследований, совместного руководства диссертационными исследованиями, подготовки бакалавров, магистрантов, аспирантов, докторантов, а также для участия в конкурсах, грантах и различных научных программах.

"В частности нашим студентам предоставляется возможность параллельного обучения на бюджетной основе в вузах РФ-партнерах ПГУ, которые являются членами Российско-приднестровского консорциума вузов", - пояснил ректор.

Квоты и второе образование

Начиная с 2009 года, ежегодно Министерство высшего образования и науки России совместно с Россотрудничеством предоставляет квоты на обучение приднестровских студентов в российских вузах. Вся учеба - за счет федерального бюджета РФ.

Сопровождение на получение студентами второго высшего образования в вузах России осуществляет Центр российского образования и науки ПГУ. Среди университетов-партнеров такие известные учебные заведения, как Российский государственный гуманитарный университет, Российский экономический университет имени Плеханова, Государственный университет управления, Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский государственный психолого-педагогический университет. Для получения в них второго высшего образования с 2009 года были направлены более 350 студентов приднестровского университета.

Подготовка научно-педагогических и научных кадров осуществляется также при аспирантуре научных и учебных центров России, но, в том числе и Украины, и на правом берегу Днестра. На конец 2019 года в аспирантуре за пределами Приднестровья завершили обучение по квоте РФ – 71 сотрудник ПГУ, продолжают обучение 51 человек.

По словам ректора, подтверждением высокого качества образования и повышения квалификации являются защиты диссертационных исследований приднестровскими аспирантами в ведущих вузах РФ. А также то, что магистранты, аспиранты и сотрудники вуза публикуют свои работы в престижных научных изданиях России.

Сотрудничество с европейскими вузами

Как рассказал Берил, в ПГУ в настоящее время наработан также большой опыт взаимодействия с европейской системой образования.

"Это открывает широкие возможности для взаимообогащения разных образовательных систем, координации направлений научного поиска на международных конференциях, симпозиумах", - отметил он.

В настоящее время в ПГУ функционируют 2 института, 8 факультетов, 17 научно-исследовательских лабораторий, 1 колледж и 2 филиала. В вузе обучается более 9 тысяч человек. В числе обучающихся есть студенты c правого берега Днестра, из Украины и России. Для иностранных абитуриентов в 2020 году было выделено 10% мест от бюджетного набора, а зачисление происходило на конкурсной основе.

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