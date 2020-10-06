Россотрудничество в Молдове поддержит русский язык и образование

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Молдове до конца 2020 года намерено организовать несколько международных мероприятий. Среди них танцевальные конкурсы, просветительские выставки, образовательные проекты и театральный фестиваль.

"Тяжело что-то прогнозировать в связи с коронавирусной инфекцией, но у нас есть планы, и мы надеемся, что они осуществятся", - рассказал корреспонденту Sputnik и.о. руководителя представительства Андрей Кибирев.

Участники от Молдовы – самые активные

К концу октября пройдет подведение итогов крупной международной акции "Победа - одна на всех!", которая стартовала в апреле 2020 года. Она является своеобразным продолжением проекта 2019 года под названием "Наши герои". Только тогда школьники из разных стран могли писать эссе о всех героях, чьи имена связаны с историей России и государства, в котором они проживают, а теперь – исключительно о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

В 2019 году пять школьников из Молдовы, отмеченных в конкурсе "Наши герои", в качестве награды получили возможность побывать в знаменитом детском лагере Артек в Крыму. На сей раз из-за пандемии организаторы намерены подобрать другие, но не менее достойные призы.

"В этом году также с уверенностью можно сказать, что молдавские школьники - самые активные участники этой международной акции. От Молдовы приняло участие более 80 школ. Это говорит о том, что для жителей республики характерно бережное и уважительное отношение к истории Великой Отечественной войны", - подчеркнул Кибирев.

Театральный эксперимент

В конце ноября при поддержке Россотрудничества состоится XII-й Международный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест". Инициатором форума искусств выступает Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина, и проводится он ежегодно.

Только в этот раз организаторы идут на невероятный для театрального мира эксперимент – провести форум онлайн, транслируя его в режиме реального времени на специальном портале и в соцсетях.

В фестивале примут участие коллективы из более десяти стран, в том числе из разных городов России.

Сила танца

При поддержке Россотрудничества проходит и второй сезон проекта "Сила танца. Детям дорога". Уже состоялись отборочные этапы этого танцевального шоу, с учетом всех мер безопасности, и в них приняли участие сотни талантливых ребят со всех уголков Молдовы.

"Этот проект поможет детям раскрыть свои таланты в области хореографии, актерского мастерства. Первый телеэфир состоится 10 октября. Танцевальное шоу продлится до конца этого года. И участники будут бороться за звание лучшего танцора страны", - пояснил и.о. руководителя представительства.

Образовательный цикл

Россотрудничество традиционно организует мероприятия по поддержке русского языка, российского образования, двустороннего взаимодействия в этой сфере. В этом году также запланированы цикл образовательных проектов для педагогов русских школ, в частности - по знанию цифровой экономики, а также различные педагогические мастерские для преподавателей русского языка и других предметов. Часть этих мероприятий будет проводиться онлайн, а часть очно.

На начало ноября планируется также организация двух крупных выставок. Одна будет посвящена образованию в России, и в ней примут участие представители высших учебных заведений Российской Федерации. Другая представит книги, которые были выпущены известными российскими издательствами.

В программе этих выставок запланированы и презентационные мероприятия, и образовательные лекции, семинары, и деловая программа со встречей с известными писателями. В частности, намечается приезд одного из создателей проекта "Смешарики" Игоря Шевчука.

"Но из-за пандемии мы пока не знаем, насколько возможно будет провести эти выставки. С другой стороны, опыт недавно состоявшегося молдавско-российского агрофестиваля "День поля" говорит о том, что это все возможно", - подчеркнул представитель Россотрудничества.

Несмотря на эпидемическую ситуацию, представительство тем не менее намерено провести свои ежегодные образовательные акции. "Тотальный диктант" – 17 октября, очно, этнографический и географический диктанты – в ноябре и возможно в онлайн-режиме, ведь эта практика уже применялась в прошлом году.

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