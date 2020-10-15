Сезон простуд и COVID-19 в Приднестровье: какие прогнозы сделали эпидемиологи

Жители региона чаще стали вызывать скорую из-за коронавируса, а впереди еще сезон простудных заболеваний и традиционного их всплеска. Возможно ли, что новый вирус изменит в худшую сторону эпидемиологические показатели, рассказала замглавного санитарного врача региона.

ТИРАСПОЛЬ, 15 окт – Sputnik. В Приднестровье эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) оценивается, как благополучная. Однако в связи с наступающим сезоном простудных заболеваний и с неустойчивыми показателями по инфицированию COVID-19 прогнозы Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (РЦГиЭ) не самые благоприятные.

"Приднестровье справляется пока с ситуацией по COVID-19. Но прогнозы на этот год неутешительные, исходя из понимания того, что к ОРВИ будет присоединяться коронавирусная инфекция нового типа", - отметила заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическому обеспечению РЦГиЭ Инна Палади.

Вызовы скорой участились

Приднестровцы, похоже, уже начинают паниковать. За первую декаду октября возросло количество обращений в службу скорой медицинской помощи в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Причем номер "103" набирают даже при повышении температуры до 37,2 градуса. Специалисты объясняют это в первую очередь сознательностью людей, которые принимают предупредительные меры при первых же симптомах заражения.

"Обращение в скорую при такой невысокой температуре в принципе правильно. Потому что своевременное оказание медицинской помощи человеку сгладит в дальнейшем тяжелые формы течения заболевания", - подчеркнула замглавврача.

Здоровье в руках каждого из нас

Палади обратила внимание на тенденцию, которая проявилась за время пандемии. Коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме у тех людей, которые несвоевременно обращаются за медицинской помощью. А если имеются сопутствующие хронические заболевания, то тяжесть течения болезни усугубляется.

"Для того, чтобы не паниковать, необходимо оберегать себя, исполняя рекомендации по профилактике. Они всем уже известны. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей, своевременная обработка антисептическими средствами рук, поверхностей, гаджетов. Все зависит от самого человека", - пояснила она.

ОРЗ и ОРВИ

Ситуация по ОРВИ в Приднестровье на данный момент благополучная. Точных показателей по всему региону пока нет, но по самому крупному городу Тирасполю они обнадеживающие. В сентябре 2020 года по сравнению с этим же месяцем в прошлом году число заболевших снизилось. Тогда было зарегистрировано 3017 случаев, сейчас - 2813.

В Приднестровье традиционно пиковые точки приходятся на декабрь-январь и особенно на первую и вторую декаду февраля. Всего на территории региона эпидемиологи наблюдали проявление более 100 видов инфекцией, часть из них - вирусные респираторные, вроде гриппа.

"Симптоматика у респираторных заболеваний почти одна и та же – они передаются другому человеку. Но если при остром респираторном заболевании (ОРЗ) фактор заражения другого человека низок, то при вирусной инфекции (ОРВИ) высокая вероятность заражения окружающих", - заметила специалист.

Бесплатная вакцинация от гриппа

Для предотвращения заболевания вирусными инфекциями, в частности гриппом, в Приднестровье ежегодно проводят бесплатную вакцинацию. В прежние годы финансирование программы из бюджета региона было частичным. Оставшаяся часть покрывалась за счет гуманитарной помощи. В 2020 году запланирован полный объем оплаты нужд на вакцинирование.

"Первыми будут прививаться медицинские работники, которые оказывают необходимую помощь заболевшим. Вакцину также получат люди из группы риска, у которых имеются хронические заболевания, и педагоги", - пояснила Палади.

Предполагается, что вакцина поступит из России. Но сроки ее завоза пока неизвестны из-за ситуации с пандемией.

Специалист подчеркнула, что на территорию Приднестровья не поставляется платная вакцина.

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